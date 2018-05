Stropnický skončí v politice, bude velvyslancem v Izraeli. Jeho nové působení schválila vláda

před 58 minutami

Praha - Jedna z hlavních tváří hnutí ANO a současně ministr zahraničních věcí Martin Stropnický se stane velvyslancem v Izraeli. Současně také skončí v politice. Jeho nové působiště schválila vláda na svém nedávném zasedání. Informaci online deníku Aktuálně.cz potvrdily čtyři zdroje z hnutí ANO a vlády. "Až skončí jako ministr, což oznámí brzy, stane se velvyslancem," řekl redakci jeden z vládních zdrojů. Sám ministr Stropnický informace nepopřel. "Jestli někam pojedu, nebo dokonce kam - v tom se musíte spokojit se svými zdroji. Nebudu to komentovat," napsal Aktuálně.cz ministr. O jeho možném návratu do diplomacie, kde působil už v devadesátých letech, se ale spekulovalo delší dobu. "Ano, bude velvyslancem v Izraeli. Stropnický se rozhodl sám, bylo to jeho rozhodnutí, že už nechce být ministr," potvrdil jeden ze členů vlády v demisi, podle kterého je o všem informován i prezident Miloš Zeman. Ten podle zdroje se jmenováním Stropnického velvyslancem nemá problém. Martin Stropnický chce podle vládních zdrojů navíc brzy oznámit svůj definitivní konec v politice. O tom se ve vysokých patrech hnutí ANO začalo mluvit před několika měsíci. Už před časem bylo jasné, že Stropnický v čele resortu nebude stát dlouho. Ministerstvo zahraničí bylo přislíbeno sociálním demokratům a Stropnického zájem o návrat do diplomacie veřejně zmínil i sám prezident. Stropnický skončil v nemocnici, Beranovy ostatky místo něj z Vatikánu doprovodí Šmíd číst článek "Martin Stropnický, pokud jsem správně informován, má sám zájem z této funkce (ministra zahraničí) odejít a rád by se stal velvyslancem," prohlásil před dvěma týdny prezident Miloš Zeman. V čele hnutí ANO tak skončí již druhá známá tvář ANO. Na začátku dubna svůj odchod z politiky oznámil Stropnického kolega Robert Pelikán, který v rozhovoru pro Aktuálně.cz oznámil, že jeho liberální názory začaly být v hnutí ANO menšinové.

autoři: Lukáš Prchal, Ondřej Houska | před 58 minutami