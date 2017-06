před 5 minutami

Na nádraží v Přerově kvůli indispozici strojvedoucího narazil ráno vlak Leo Express do nárazníků na konci tratě. Při nárazu popadali ve vozech lidé. Na místě bylo včetně strojvedoucího 15 zraněných. Ve většině případů šlo o lehčí zranění, dva cestující odvezli záchranáři do olomoucké nemocnice. Nehoda se stala v 05:54, kdy na přerovské nádraží přijížděl vlak Leo Express jedoucí ze Starého Města u Uherského Hradiště. V Přerově měl vlak končit. "Strojvedoucí dojížděl na nádraží a udělalo se mu nevolno. Narazil do nárazníků, které stojí na konci trati. Je jedním ze zraněných," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

