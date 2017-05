Osobní vlak z Liberce do Turnova zastavila tragická nehoda

před 53 minutami

Osobní vlak jedoucí z Liberce do Turnova zastavila v pondělí podvečer tragická nehoda. Přímo ve stanici v Liberci srazil chodce, který na místě zemřel. Zůstal zaklíněný pod vozem, přivolaní záchranáři už mu nemohli pomoci. Lékař jen konstatoval smrt, řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby. "Nehoda se stala v 18:32 na 107. koleji, chodec byl v místech, kde neměl co dělat. Nelze vyloučit, že šlo o sebevraždu," řekl mluvčí drážní inspekce. Vyšetřování nehody převzala policie. Na dopravu nehoda velký vliv neměla. "Vlaky odjíždějí podle jízdního řádu, jen cestující z osobního vlaku, který se s chodcem srazil, přesedli do autobusů," doplnila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.