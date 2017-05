před 1 hodinou

Projednávání okolností železničního neštěstí ve Studénce z roku 2008 u novojičínského okresního soudu zatím skončilo. Soudce Jaromír Pšenica ve středu hlavní líčení odročil na září. Zazní závěrečné návrhy. Rozsudek by mohl padnou na podzim. Závěrečné řeči začnou žalobce, advokáti a obžalovaní přednášet 4. září. Vyhrazený na to mají celý týden, případě ještě další dny. Následovat by mělo vynesení rozsudku. Nehodu, při níž do trosek zříceného mostu narazil vlak, nepřežilo osm lidí. Stovka dalších utrpěla zranění. Proces začal v červnu 2011.

