Střelcem byl technik. Tvrdil, že je nemocný a že ho nikdo nechce léčit, říká jeho šéf

Radiožurnál s odkazem na dva zdroje uvedl, že střelcem z Ostravy je Ctirad V., stavební technik. Z fotografie ho poznal i Aleš Zygula, ředitel společnosti, kde měl pracovat. "Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Víc o tom nechci mluvit,“ řekl Zigula.

Stejně tak další Vitáskovi kolegové uvedli, že k celé záležitosti zatím nemají co říct. "Řeknu Vám to samé, co jsem řekl ostatním, že se k tomu nechceme teď vyjadřovat," uvedl jeden ze stavebních techniků, kteří se střelcem pracoval.

Policisté nicméně zatím totožnost muže nepotvrdili. "Zjišťujeme totožnost muže, který se před zásahem policie střelil do hlavy," napsali na Twitter.

Asi v půl jedenácté policie našla auto, kterým střelec odjel z nemocnice, kde předtím střelil osm lidí, z nichž šest už zemřelo. "Dopadli jsme pachatele střelby. Dvaačtyřicetiletý muž se před zásahem policie střelil do hlavy, je mrtev. Děkujeme veřejnosti za součinnost a pomoc při pátráni," napsala policie na Twitteru.

Původně policisté uvedli, že podezřelý muž je vysoký asi 180 centimetrů a má červenou bundu. Poté však svou výzvu ke zveřejněné fotografii muže upřesnili: "Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě. Děkujeme za pochopení," napsala policie. Fotografii následně smazala.

Připravujeme další podrobnosti.