Dovezl roušky z Číny, má ale problémy s proclením. Chtějí u každé návod, říká Vobořil

Kateřina Hlaváčková

Před týdnem ve středu přistálo na letišti Václava Havla letadlo, v němž bylo sto tisíc roušek pro společnost Podané ruce. Od té doby se je nepodařilo proclít. Ředitel organizace Jindřich Vobořil tvrdí, že celníci požadují návod v češtině u každé roušky. Ty jsou však baleny po padesáti kusech. Vobořil hovoří o obstrukcích celníků. Na roušky čeká třeba charita v Jihlavě, kde je nyní jedno z ohnisek.

Sto tisíc kusů roušek, které si z Číny nepřímo objednala organizace Podané ruce, přistálo před týdnem na letišti Václava Havla. | Foto: cnsphoto via REUTERS

Celní řízení začalo na pražském letišti standardně, celníci chtěli ukázat potřebné certifikáty. "Po jejich dodání ale náhle přišlo oznámení, že je zásilka zabavena s tím, že každá jednotlivá rouška musí mít český návod," popisuje začátek problému s proclením balíků z Číny ředitel společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Podle něj je však takový požadavek zcela scestný. Zakoupené roušky totiž nejsou sterilní medicínské roušky určené pro zdravotníky, které se balí po jednom kuse. Toto jsou roušky balené po padesáti kusech, které hodlá nabízet charitám či pečovatelským domovům coby ochranné prostředky.

"V případě zdravotnických prostředků není rozhodující, kde jsou použity, ale jak je výrobce uvede na trh," uvedla k tomu mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbora Peterová.

V tomto ohledu je ale podle Vobořila vše v pořádku. "Na rouškách není napsáno 'medical sterile', což označuje ústenky vyráběné ve sterilním prostředí a balené po jednom kusu," tvrdí Vobořil. V jeho zásilce jsou takzvané 'non medical' roušky balené po padesáti kusech. "Po rozbalení při dodávání jednotlivých návodů, jak si celníci představují, bychom je ale všechny znehodnotili," uvádí ředitel společnosti Podané ruce.

I mluvčí SÚKL v tomto ohledu uvádí, že pokud se jedná o balení několika kusů výrobku, návod se přikládá k danému balení.

Jenže ani přímý pokyn dodat návody k balením roušek ze strany celní správy dosud dle Vobořila nepřišel. "Kdyby mi z celní správy skrz protokol sdělili, ať na celé balíky roušek přijdeme dolepit návod, udělali bychom to," uvedl Vobořil. To se však nestalo. Spediční společnost, která ho zastupuje, dosud žádný oficiální dokument od celníků neobdržela.

"Mají to proclít a my dodáme návod před oběhem do prodeje," řekl pro Aktuálně.cz Vobořil.

Proč se proclení roušek společnosti Podané ruce zadrhlo, nechtěla mluvčí ruzyňské celní správy Šárka Miškovská komentovat s tím, že dle zákonů musí zachovávat o proclení mlčenlivost, jelikož se nejedná o veřejné informace.

"Dovoz roušek podléhá kontrole, při které se spolupracuje i se SÚKL, který prověřuje, zda dané zboží obsahuje příslušné relevantní podklady a označení," řekla jen obecně k proclívání roušek Miškovská.

Čekáme na roušky za 4 koruny, zní z Jihlavy

Na dodávku roušek od společnosti Podané ruce v současnosti čeká například Oblastní charita Jihlava. Právě Jihlavsko patří mezi aktuálně nejpostiženější oblasti koronavirem. Vobořil místní charitě nabízí roušky za cenu asi čtyř korun za kus, jelikož chce uhradit pouze administrativní výdaje.

"Prodejní cena ochranných pomůcek na trhu je několikanásobně vyšší než od organizace Podané ruce," říká ředitelka charity Hana Fexová a potvrzuje spolupráci s Vobořilem i prodejní cenu roušek.

Upozornila, že v současnosti mají už jen malou zásobu ústenek. "K dispozici máme i bavlněné roušky, ale s ohledem na epidemiologický vývoj na Jihlavsku budeme asi během čtrnácti dnů potřebovat objednat další," sdělila Fexová Aktuálně.cz.

Doufá tak, že objednané roušky brzy dorazí, ty jsou ale zatím stále uskladněny na letišti. Společnost Podané ruce zastupuje spediční firma Delta International Cargo. Vobořil tvrdí, že ta obdržela od celníků e-mail s informací o tom, že zakázka neprošla kontrolou, protože na baleních nebyl uveden český návod. Ústně pak měli být informováni, že návod musí být u každé roušky jednotlivě.

"Nejsme schopni z nikoho dostat jediný papír. Kromě toho dali celníci zastupující společnosti e-mail a telefonní číslo, na které se nelze ani po padesáti pokusech dovolat," řekl pro Aktuálně.cz Vobořil s tím, že nemůže jednat na základě ústního sdělení.

Tři tisíce korun za každý den na letišti

Navíc si stěžuje, že kvůli průtahům musí od soboty 25. července, tedy tři dny po příletu letadla, platit za uskladněný materiál na letišti. Cena je přes šest korun za kilogram s tím, že objednané roušky váží okolo 500 kilogramů.

"V tomto případě jde tedy okolo tři tisíce korun denně," vyčísluje Vobořil. Částka se dle něj ale nejspíš ještě zvětší, protože se celníci obrátili na SÚKL, který by měl v rozmezí čtyř pracovních dnů zakázku zkontrolovat. "Zcela bezdůvodně se nám roušky prodraží za skladování o 18 až 21 tisíc korun," vypočítává Vobořil.

Podle Vobořila taková kontrola není potřebná, jelikož společnost zakázku nezadala při proclení jako zdravotnický materiál. A jak bylo zmíněno výše, i SÚKL uvádí, že je rozhodující účel, za kterým výrobce roušky uvede na trh.

Ředitel společnosti Podané ruce se také pozastavuje nad tím, že když zasílal roušky do jiných evropských zemí, jako Anglie či Belgie, s proclením problém neměl.

"Nyní se domlouvám s právníkem, aby záležitost převzal a podal proti jednání správní žalobu na postup," sdělil Aktuálně.cz Vobořil.

Dilema v krizi: ochranné pomůcky, nebo zaměstnanci?

Výhodnou cenu roušek získal ředitel společnosti Podané ruce díky své známé z Číny, která pracuje jako lékařka. "Vozil jsem třeba respirátory už v době krize, když to všichni měli za 90 a víc korun. Já je dovážel za 20 procent té ceny, ale v malém množství," vysvětluje Vobořil s tím, že na velké nákupy neměla společnost peníze.

Sponzoroval ho známý z Hongkongu, který mu v Číně pomohl zakázky domluvit. Od začátku pandemie koronaviru tak společnost Podané ruce posílala roušky například do sociálních služeb v Brně či Plzni.

"Ve sbírce jsme na jaře vybrali asi tři miliony korun. Nakoupili jsme materiály, které jsme kromě dalších sociálních služeb dodávali taky sami sobě," sdělil pro Aktuálně.cz Vobořil. Ochranné pomůcky dle něj byly na trhu tak drahé, že by při nákupu jinde musel propouštět zaměstnance.

Společnost Podané ruce se zabývá především prevencí závislostí. Nyní se chce krom prodeje části roušek zásobit na možnou další vlnu. "Vytvořili jsme e-shop a dohodli se na spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, která má asi 84 tisíc zaměstnanců," řekl Vobořil.

Na skladě má nyní asi 50 tisíc roušek a 40 tisíc respirátorů. "Potřebujeme, aby se sociální služby mohly zásobit. Předpřipravení jsme na pár týdnů, kdyby nastal problém," uvedl ředitel organizace Podané ruce.