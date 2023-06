Změna nálady ve společnosti. Petr Pavel zhodnotil prvních sto dnů na Hradě

Petr Pavel považuje za největší úspěch svého dosavadního prezidentství nastartování směru, kterým by rád pokračoval v příštích pěti letech. Prezident to řekl na tiskové konferenci ke sto dnům od své inaugurace. Vize jeho působení na Pražském hradě stojí na dvou pilířích, prvním z nich je upevnění pozice České republiky ve společnosti demokratických zemí. Druhým celková změna nálady ve společnosti.

Pavel řekl, že se mu podařilo splnit většinu krátkodobých cílů a rozpracovat většinu cílů dlouhodobých. Poděkoval svému týmu z Kanceláře prezidenta republiky, ale i ze Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Pavel se stal prezidentem 9. března.

Připomněl, že po nástupu do úřadu řekl, že raději bude kritizován za vysokou aktivitu než za vlažný start. Podotkl, že měl oprávněný pocit, že po předchozím prezidentovi Miloši Zemanovi je co dohánět. Dal si proto za úkol znovu nastavit směr a způsob, jakým má hlava státu při svých povinnostech postupovat. I když bylo podle něj uplynulé období hodně náročné, většinu krátkodobých cílů považuje za dotažené do konce, dlouhodobé se podle něj podařilo rozpracovat. Poděkoval proto svému týmu.

Za největší úspěch označil to, že byl nastartován směr a způsob, kterým by rád pokračoval dalších pět let. "Je to směr ke splnění celkové vize mého prezidentství. Vize, která, jak věřím, může naši zemi posunout tam, kde bychom ji rádi viděli," řekl.

Stojí na dvou pilířích. První se týká zapojení Česka mezi demokratické země s jasnou prozápadní orientací. "Chci být prezidentem, který pomůže zvýšení vlivu a respektu naší země v mezinárodním prostřední," řekl. Druhým pilířem pak prezident chce přispět k celkové změně nálady ve společnosti. "Rád bych se po pěti letech ohlédl přes rameno a zjistil, že v Česku žije daleko více lidí, kteří věří tomu, že když něco chtějí zkusit nebo něčeho dosáhnout, tak mohou," řekl.

Dodal, že úspěch svého prezidentství by rád viděl v tom, že národ získá zpět zdravé sebevědomí a odhodlání měnit věci k lepšímu. Přál by si, aby Česko lépe dokázalo využívat všech zdrojů, které má k rozvoji svých lidí. "Podmínky k tomu, abychom, řečeno sportovní terminologií, hráli první ligu, máme více než příznivé," uvedl. Jako prezident chce lidem připomínat, aby na to nezapomínali.

Pavel je přesvědčen, že změna atmosféry a přístupu ke světu Česku umožní zbavit se apatie a dosáhnout rychlého pokroku v mnoha věcech, které ho trápí. Cesta podle něj vede přes tisíce malých kroků a trpělivé hledání možností, jak problémy řešit, nebo přes "spojování ostrůvků pozitivní deviace". "V tom vidím smysl a zároveň cestu z toho, co Václav Havel nazýval blbou náladou a co se u nás bohužel znovu opět zabydlelo," doplnil.

Pavel komentoval rovněž výměnu ministra zemědělství, kterým se má stát šéf sněmovní frakce lidovců Marek Výborný. Řekl, že o Výborném jako kandidátovi slyšel podobně jako veřejnost poprvé ve středu. Chce se s ním sejít, ale termín schůzky zatím stanoven není.

Od března, kdy Pavel vystřídal na Hradě Miloše Zemana, bude změna ve vládě čtvrtou v řadě. Den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval Pavel ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). V květnu po rezignaci Vladimíra Balaše (STAN) pověřil jako ministra školství Mikuláše Beka (STAN), který do té doby zastával funkci ministra pro evropské záležitosti. Tím jmenoval Martina Dvořáka (STAN).

Čtvrteční, už dříve naplánované jednání Pavla s premiérem Petrem Fialou se bude věnovat hlavně konsolidačnímu balíčku. Vzhledem ke středeční návštěvě ministra školství Mikuláše Beka na Hradě se dotkne i vzdělávání, uvedl prezident. Dodal, že rozhovor se bude týkat také dalších aktuálních témat.

Setkání s opozicí

Pavel se také vrátil k tématu setkávání s představiteli opozice. Konkrétně zmínil předsedu opozičního hnutí SPD Tomia Okamuru. V programu na prvních 100 dní prezident slíbil, že vyzve k pravidelným setkáním premiéra a předsedy nejsilnější opoziční strany. Schůzka hlavy státu s premiérem Fialou a předsedou ANO Andrejem Babišem se uskutečnila na počátku červnu. Politici mluvili zejména o zahraniční politice.

Pavel ve čtvrtek řekl, že pokud by společné setkání očekával také Okamura, tak by o něj mohl požádat, případně by mohl naznačit agendu. "Já se tomu vyhýbat nebudu," dodal.

Video: Petr Pavel byl hostem pořadu Spotlight krátce po inauguraci (15. 3. 2023):