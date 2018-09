Štěch: Debatu o sankcích vítám. Nepustit na Hrad moji zástupkyni ale byla schválnost

Se závěrečným prohlášením ze schůzky o zahraniční politice předseda Senátu souhlasí. Odpovídá podle něj návrhu, který obdržel od ministra zahraničí.

Praha - Předseda Senátu Milan Štěchtvrdí, že od Hradu byla schválnost nepustit na schůzku nejvyšších ústavních činitelů jeho první místopředsedkyni Miluši Horskou. Sdělil to Aktuálně.cz telefonicky z Paříže s tím, že se závěry jednání ale souhlasí.

Štěch se již po pietním aktu u památníku československých vojáků na pařížském hřbitově Père Lachaise seznámil s prohlášením, které bylo výsledkem schůzky nejvyšších ústavních činitelů s prezidentem, na níž zástupce Senátu chyběl.

Miloš Zeman tak na jednání hovořil pouze s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO), ministrem zahraničí Janem Hamáčkem (ČSSD) a ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). Štěch nechápe, proč Horská nemohla být na jednání přítomna.

"Mě se to dost dotýká, protože jestli tam byli ministři obrany a zahraničních věcí, tak si dovolím tvrdit, že paní Horská, jako první místopředsedkyně Senátu, je ústavně výš než oni. Projednávají se bezpečnostně-zahraniční věci a sedí tam dokonce, pokud se nepletu, kancléř Mynář, který průběh toho jednání zapisuje - osoba, která nemá ani prověrku," dodal.

"Když tam sedí i úředníci, tak nechápu, proč by tam nemohl být zástupce, který je naprosto v souladu se zákonem pověřený a kompetentní k tomu, aby Senát zastupoval," řekl a dodal, že Horské, přestože podle zákona nemusel, dokonce pro schůzku dal mimořádné písemné pověření, ani to však Hradu nestačilo.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář účast místopředsedkyně odmítl s tím, že schůzka je pouze pro předsedy. "Chtěl sem (Štěch) poslat zástupce, ale to bychom tady za chvíli měli druhou ligu," řekl před schůzkou novinářům Zeman. "Říci, že paní místopředsedkyně není 'první liga', to mi přijde neseriózní a musím to zásadně odmítnout," reagoval na prohlášení Štěch.

"Tato reakce dává za pravdu názorům o tom, že to byla schválnost. Tím spíše, že nevyšli vstříc ani požadavku, aby to bylo odloženo o pouhé tři hodiny," uzavřel.

Se závěrečným prohlášením ze schůzky nicméně předseda souhlasí a uvedl, že odpovídá návrhu, který obdržel od ministra zahraničí. "Mohu dokonce říci, že v tom duchu, jak je to prohlášení napsáno, jsme dnes tady na jednání s našimi kolegy z francouzského senátu, s předsedou a místopředsedy, hovořili a diskutovali," řekl.

Pozitivně také hodnotí bod týkající se diskuse o protiruských sankcích na evropské úrovni. "Já sám jsem se několikrát vyjádřil, že některé části těch sankcí jsou pokrytecké," uvedl. Vadí mu především, že v ekonomické oblasti jsou sice zavedeny sankce, to ale nebrání některým velkým zemím v Rusku investovat, čímž podporují jeho soběstačnost.

Štěch se schůzky zúčastnit nemohl kvůli naplánovanému programu v Paříži, Hradu navrhl, že se schůzky zúčastní, posune-li ji o tři hodiny. Tomu ale kancelář prezidenta nevyhověla a zástupce Senátu tak na jednání chyběl.