Hrad na schůzku k zahraniční politice odmítá pustit Štěchovu zástupkyni

Miluše Horská jako první místopředsedkyně podle zákona zastupuje předsedu Milana Štěcha v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

Praha - Středeční schůzka ústavních činitelů s prezidentem Milošem Zemanem k zahraniční politice se uskuteční bez zástupce Senátu. Jeho první místopředsedkyni Miluši Horskou z klubu KDU-ČSL, která měla předsedu horní komory Milana Štěcha (ČSSD) zastupovat, Hrad odmítl.Informoval o tom ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák.

V minulosti byly schůzky svolávány zhruba jednou za čtvrt roku. Poslední se konala loni v dubnu, podle Jindráka byla pauza způsobena například loňskými sněmovními volbami a následujícími letošními volbami prezidentskými. Před summitem NATO v červenci pak nedokázali představitelé státu nalézt společný termín.

Schůzky se zúčastní vedle Zemana také premiér Andrej Babiš, předseda Sněmovny Radek Vondráček (oba ANO), ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

"Je to nešťastné, je to chyba a jenom to potvrzuje, že jednání Pražského hradu vůči Senátu je nepříliš přátelské," uvedl Štěch telefonicky z Paříže, kde je v úterý a ve středu na dlouho plánované návštěvě, mimo jiné k oslavám 100. výročí vzniku Československa.

Senát by měl být na schůzce zastoupen i podle ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD). "Pokud není možná účast předsedy Štěcha, pokládám paní místopředsedkyni Horskou za adekvátní náhradu," reagoval na dotaz Aktuálně.cz.

Štěch uvedl, že Horská ho jako první místopředsedkyně podle zákona o jednacím řádu Senátu zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti. Navíc od něj měla pověření k účasti na středeční schůzce.

"Dneska jsme se dozvěděli od kancléře Vratislava Mynáře elektronickou poštou, že tam (Horská) chodit nemá, že je to jenom pro předsedy," řekl Štěch. "Nepustí mě tam," potvrdila Aktuálně.cz v textové zprávě Horská.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček odmítnutí zdůvodnil tím, že formát schůzky je "tradičně dán". "Nejvyšší ústavní činitelé, ministr zahraničních věcí a ministr obrany. V Senátu jistě celou záležitost přijmou s pochopením a neuchýlí se k předvolebnímu čecháčkovskému politikaření," napsal mluvčí.

Štěch připomenul, že Kanceláři prezidenta republiky nabízel, že by schůzce uzpůsobil svůj program v Paříži, pokud by se setkání konalo nikoliv od 14:00, ale od 17:00. Tomu ale podle Štěcha vyhověno nebylo.

Jindrák řekl, že nešlo ze strany Hradu o úmysl. Najít společný vhodný termín je podle něj velmi složité, a proto jej již nechtěli v kanceláři prezidenta měnit.