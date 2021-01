Zelení chtějí jít do voleb s Piráty a starosty. Jenže ti je nejspíš odmítnou

Pirátská strana, kterou v sobotu čeká celostátní fórum, dostala krátce před ním nečekanou nabídku. Strana zelených navrhla, že by s ní a hnutím Starostové a nezávislí chtěla jít do podzimních sněmovních voleb. Na dohodu to však příliš nevypadá, podle zástupců Pirátů i STAN už je pozdě, koaliční smlouva je dojednaná. Zelení tak zřejmě budou muset hledat partnera jinde - například v ČSSD.

"Zelení na svém jednání republikové rady rozhodli, že mají zájem podpořit do parlamentních voleb 2021 koalici Pirátů a hnutí STAN," napsali ve čtvrtek večer Zelení.

Šlo o překvapivou informaci, protože se tak stalo v okamžiku, kdy se Piráti a STAN už dohodli na dvoukoalici. Starostové ji schválili, Piráti se k tomu chystají právě v těchto dnech - výsledek hlasování oznámí v úterý, ale nikdo ve stranách nepochybuje o tom, že na spolupráci kývnou.

"Situace v Česku si vyžaduje, aby se politické síly spojovaly a nabídly lepší alternativu, než je vláda Andreje Babiše. Nabízíme Pirátům a hnutí STAN podporu jejich projektu a také účast některých našich členů a členek na společných kandidátkách," vysvětluje Magdalena Davis, která je spolupředsedkyní Zelených. "Oceňujeme, že mezi prioritami koalice jsou životní prostředí, lidská práva i ukončení dlouholetých problémů Česka, jako jsou exekuce," dodává.

Zelení mají na rozdíl od jiných stran hned dva šéfy, takzvané "spolupředsedy". Kromě Davis je druhým předsedou strany Michal Berg, i on by rád viděl Zelené na kandidátce Pirátů a starostů. "Jsme přesvědčeni, že jsme Pirátům a STAN nabídli jména, která projekt posílí. Návrhy na konkrétní místa na kandidátkách jsou pak vyjádřením respektu k síle těchto dvou stran a zároveň přinášejí šanci na získání většího počtu mandátů pro celou koalici," míní spolupředseda Berg.

Máme dost svých kandidátů, reaguje Bartoš

Na programu sobotního "sjezdu" Pirátů sice bod věnovaný Straně zelených není, přesto se ale o návrhu bude mluvit. Jednou z potíží však je, že nabízené kandidáty Zelených už nemá vznikající volební koalice Pirátů a STAN moc kam umístit. Zejména ne na přední místa, která dávají největší šanci na zisk křesla v Poslanecké sněmovně.

"My máme hodně svých dobrých kandidátů. Podle mě proti našim kandidátům to moc realisticky v primárkách nevypadá. Někde už běží nominace na pátá a vyšší místa," sdělil Aktuálně.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš, který je lídrem kandidátky do sněmovních voleb a také kandidátem na příštího premiéra.

Byť poslední průzkumy veřejného mínění dávají Pirátům velké šance na získání značného množství hlasů ve volbách, ani tak páté místo na kandidátce zdaleka nezaručuje získání poslaneckého křesla. A těžko by se Zelení spokojili jen s nevolitelnými místy na kandidátkách. Přesto jim Bartoš určitou naději dal.

"S Michalem Bergem i paní Davis jsem o tom hovořil, výsledek této debaty jsem přednesl na předsednictvu. Máme otevřené primárky, kam se může přihlásit i člen jiné strany, pokud tato strana nekandiduje ve stejném typu voleb. O pořadí na kandidátkách rozhoduje volbou členská základna na úrovni kraje," řekl předseda Pirátů s tím, že však Zeleným moc šancí v primárkách nedává.

O zmiňované schůzce - která ale byla přes video - existuje i zápis v pirátské evidenci kontaktů. Trojice Davis, Berg a Bartoš se potkala před čtyřmi dny. "Zhodnotil jsme krátce výsledek voleb do krajů. Tématem byly volby 2021 a možnosti spolupráce. Po rozboru aktuální situace i strategie Pirátů jsme se domluvili, že možnosti probereme na nadcházejícím republikovém fóru Pirátů," zapsal Bartoš.

Bartoš poznamenal, že ho překvapil postup Zelených v tom, že na svůj Facebook umístili fotografii obou spolupředsedů s oznámením, že nabízí zmiňovanou spolupráci. Řada příznivců Zelených to uvítala, aniž tušila, že už je na něco takového pozdě. Někteří Piráti přitom dali najevo, že by byli pro spolupráci, kdyby ale nabídka zazněla mnohem dříve.

"Koaliční smlouvu, kde je rozdělení míst na kandidátkách nebo programové cíle koalice, schválil STAN, o víkendu o ratifikaci budou hlasovat Piráti. Už na ní nelze nic měnit. Je opravdu pozdě. Je mi to líto, u Zelených je řada zajímavých lidí a nápadů," napsal například pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. A doporučil potenciálním zajímavým kandidátům vstoupit do primárek Pirátů, než se rozdělí úplně všechna volitelná místa.

Piráti budou jednat on-line

Samotné pirátské fórum začíná v sobotu v deset hodin a bude on-line, kde ho bude moci kdokoliv sledovat. Prvním vystupujícím bude Ivan Bartoš, který se možná už v úvodní řeči o Zelených zmíní. O půl hodiny později je na programu řeč předsedy STAN Víta Rakušana, který už bere za hotovou věc koalici s Piráty - bez Zelených.

Podle něj by mohli společně získat až 25 procent hlasů. "Není to jen zbožné přání, které se nemůže uskutečnit, ale je to něco, co se v této zemi může stát. Po těch letech, kdy dominovalo hnutí ANO, se objevuje řešení, které má potenciál v těchto volbách zvítězit," tvrdí Rakušan.

Co udělají Zelení dál, bude jasné v příštích týdnech. Do krajských voleb v loňském roce šli například ve Zlínském kraji s ČSSD, podpořili i některé její senátní kandidáty. Ovšem spolupráce obou stran zatím není příliš pravděpodobná, jelikož nynější vedení Zelených nepatří k jejím výrazným příznivcům a levicovější část Zelených před časem stranu opustila.