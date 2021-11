Stará i nová vláda otálí, epidemie sílí. Už konejte, nebo bude pozdě, varují experti

Ačkoliv epidemie covidu v Česku dále nabírá na síle, končící ani budoucí vláda zatím nesáhla k razantnějším opatřením. Podle odborníků je to chyba a představa, že epidemická čísla začnou sama klesat, je mylná. Stát se navíc podle nich na podzimní vlnu dostatečně nepřipravil. A navrhují, aby se začalo například s testováním ve firmách.

Česko se v počtu nových případů nákazy koronavirem blíží k úrovni, které dosahovalo během letošní jarní vlny, kdy byla situace nejhorší. Nemocnice se opět začínají plnit pacienty, řada z nich už omezuje péči a předělává některá svá oddělení na covidové jednotky.

V nejbližší době navíc nelze očekávat, že by se situace měla zlepšovat. Šíření viru nadále nabírá na rychlosti, a pokud se ho nepodaří zastavit, Česko brzy dosáhne na rekordní denní přírůstek nových případů, který je momentálně ze začátku ledna, kdy bylo 17 777 nově nakažených za jeden den.

"S jistou mírou pravděpodobnosti lze usuzovat, že v následujících dnech či týdnech se bude tato vlna nadále zvyšovat, než dojde k jejímu poklesu," odhaduje demografka Dagmar Dzúrová. "Navíc je třeba si uvědomit, že počet hospitalizovaných poroste i čtrnáct dní poté, takže největší nápor by nemocnice mohly pocítit v období Vánoc," dodává.

Antigenní test už nebude stačit

Ačkoliv počty nakažených skokově rostou už zhruba měsíc, dosluhující vláda žádná razantní opatření nepřijala. Dosud schválila pouze nošení respirátorů na vysokých školách či nařídila povinné testování zdravotníků, kteří nejsou očkovaní. Až v pátek nařídil dosluhující kabinet Andreje Babiše plošné testování na základních a středních školách, které dosud probíhalo jen v nejzasaženějších regionech.

Zároveň ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) o víkendu na twitteru uvedl, že již nadále nebudou uznávány antigenní testy. Uznávat se budou pouze PCR testy, které jsou nejspolehlivější. Test potřebují neočkovaní například pro vstup do restaurace nebo na kulturní událost.

Odborníci z nezávislé Mezioborové skupiny pro epidemické situace, která dříve radila ministerstvu zdravotnictví, upozorňují, že stát se na podzimní vlnu epidemie nepřipravil. "Jedná se o vývoj, na který naše skupina upozorňovala ve svých stanoviscích již od léta a na který se bohužel příslušné odpovědné orgány nepřipravily a nepodnikly nezbytné kroky k tomu, aby jej zpomalily či zastavily," stojí v jejich stanovisku.

Dále varují, že je potřeba ihned přijmout některá opatření, jinak se situace bude dále zhoršovat. "Důležité je, abychom s tím začali teď hned, nejlépe dnes nebo zítra. Načasování je vždycky hodně důležité," řekl minulou středu epidemiolog Petr Smejkal. Od té doby však stávající ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se budou testovat plošně žáci ve školách, což je pouze jedno z doporučení nezávislé skupiny.

Na další navrhovaná opatření však nedošlo. Skupina například doporučuje testovat i ve firmách nebo výrazně navýšit dostupnost testování tak, aby se každý člověk mohl otestovat druhý den, a nikoliv aby musel čekat i několik dní.

Čekání na vládu

Další opatření však zatím nepřicházejí. Vojtěch opakovaně tvrdí, že se chce domluvit s nastupující vládou, aby nový kabinet případná opatření zase rychle nezrušil. Jenže ani zástupci nové vládní většiny s konkrétními návrhy, jak zastavit šíření viru, nepřicházejí.

Předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala na otázky deníku Aktuálně.cz, jak by současnou situaci řešila jeho vláda, neodpověděl, pouze odkázal na stanovisko AntiCovid týmu, který je složený z politiků koalice Spolu a nově i Pirátů a starostů.

V něm například vyzývají ke zvaní seniorů na očkování, systematickému nastavení testování v domovech pro seniory nebo k tomu, aby nejpozději do čtrnácti dnů bylo dokončeno očkování třetí dávkou zaměstnanců a klientů domovů pro seniory.

Konkrétní nápady, jak šíření viru zpomalit, ale nezaznívají ani od dalších politiků nové vládní většiny. "Toto je záležitostí odborníků z AntiCovid týmu," reagovala předsedkyně TOP 09 a nová šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Ani ministr Vojtěch se dosud nechtěl k chystaným opatřením vyjadřovat, čekal na stanovisko AntiCovid týmu. V sobotu mu AntiCovid tým doporučil, aby neprosazoval celoplošné povinné očkování a zaměřil se spíš na pozitivní motivaci k vakcinaci. "Vyzýváme ministerstvo, aby v tuto chvíli nešlo cestou lockdownu. Doporučujeme ministerstvu, aby nešlo cestou takzvaného rakouského modelu," uvedl AntiCovid tým. To znamená, že by do restaurací nebo na kulturní akce směli jen očkovaní lidé nebo ti, co nemoc prodělali v uplynulém půl roce.

"Nemůžeme si dovolit čekat"

AntiCovid tým rovněž vyzval k navýšení kapacit PCR testování a ke zvýšení dostupnosti očkovacích center.

Od zástupců nastupující vlády tak zatím zaznívá spíše důraz na co nejvyšší proočkovanost. Její navýšení ale nemůže v nejbližších dnech epidemické statistiky srazit. "Z tohoto se nedá už ani 'vyočkovat'. I kdybychom zítra naočkovali úplně všechny, efekt očkování se projeví až možná v lednu. To znamená, že tuto vlnu epidemie již očkováním nezachráníme," upozorňuje molekulární biolog Marián Hajdúch.

Je přitom přesvědčený, že si Česko rozhodně nemůže dovolit čekat, až čísla nakažených začnou sama klesat. "Opatření už měla být dávno. Každý zaplněný špitál znamená omezení péče. A vzniká nám dluh v systému, který se bude muset nějak dorovnat," upozorňuje Hajdúch.

Také prezident České lékařské komory Milan Kubek připomíná, že stávající opatření nejsou schopná zásadním způsobem epidemii zbrzdit. "A to i kdyby se dodržovala. A ona se navíc bohužel nedodržují," podotýká.

Otálení obou vlád - jak té končící, tak nastupující - kritizuje i epidemiolog Petr Smejkal. "Zřejmě bude trvat týdny, než bude nová vláda, takže se všechno zdrží, protože ti, kdo odcházejí, asi nechtějí být nepopulární, a ti, kdo přicházejí, si chtějí dát načas, zdá se," obává se Smejkal.

Ministr Vojtěch však v pátek na tiskové konferenci odmítl, že by se snažil zbavit odpovědnosti za řízení země v epidemii. "Já zásadně odmítám, že bych ze sebe shazoval odpovědnost. Kroky, které jsme doposud činili, ukazují, že si uvědomujeme odpovědnost. Kdyby to tak nebylo, tak neřešíme nic," řekl ministr.

Podle odborníků jsou ovšem současná opatření vzhledem k situaci nedostatečná, protože nemají sílu zpomalit šíření viru. Česko přitom očekávalo, že díky množství naočkovaných lidí a těch, kteří nemoc prodělali, se počty nových případů tak vysoko nedostanou. Epidemiolog Rastislav Maďar ale upozornil, že se tato předpověď nenaplnila.

"Doufali jsme, že se budeme v rizikové sezoně moct opřít o postinfekční a postvakcinační imunitu rizikových skupin. Bohužel se ale ukázalo, že to tak není. Víme, že situaci řeší přeočkování třetími dávkami. Jenže proočkovanost jimi nebude stoupat dostatečně rychle směrem k Vánocům," dodal Maďar.

Neočkované v Rakousku čeká lockdown, Česko o tom uvažuje

Politici se přesto soustředí především na to, jak navýšit zájem o očkování. Nejdříve rozhodli, že si lidé budou muset sami platit preventivní testy potřebné například k návštěvě restaurace nebo kulturní akce.

Zároveň vláda nařídila provozovatelům podniků a služeb, aby kontrolovali, zda lidi mají očkování, negativní test, nebo nemoc prodělali. Po oznámení těchto opatření zájem o očkování narostl, nicméně v minulém týdnu začal opět klesat.

Hovořilo se také o zavedení zmíněného rakouského modelu, ten však nastupující vláda odmítá. Právě Rakousko jde přitom v posledních dnech ještě dál, chce totiž zavést celostátní lockdown pro neočkované.