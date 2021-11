Neukážu, jdu domů. Podívejte se, kde kontroly odradily od návštěv hospod nejvíce lidí

Návštěvnost restaurací se první týden zavedení kontrol bezinfekčnosti nejvíce propadla v Královéhradeckém, Karlovarském a Ústeckém kraji. To stejné platí i pro tržby. Ukazují to data společnosti Storyous, která má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici. Celkově podle nich v českých gastropodnicích ubylo skoro 16 procent zákazníků a jejich průměrná tržba klesla téměř o čtvrtinu.

Podle společnosti Storyous, která v Česku spravuje pokladní systémy, stojí za úbytkem lidí v restauračních zařízeních kromě kontroly bezinfekčnosti také ukončení sezonního provozu vybraných restaurací, znovuzavedený home office zaměstnanců některých firem a obavy lidí před nákazou.

"Pokud srovnáváme poslední říjnový týden a první týden v listopadu, v poklesu hraje svou roli i fakt, že školáci měli podzimní prázdniny, na některých školách tyto prázdniny v letošním roce trvaly dokonce celý týden, a venku bylo hezké počasí. Řada rodin ještě vyrazila na prodloužený víkend a poslední letošní dovolenou. Tržby restaurací tudíž v posledním říjnovém týdnu oproti týdnu předcházejícímu o něco vzrostly," vysvětluje tisková mluvčí Jana Kohoutová.

O to ostřejší propad pak podle ní následoval v listopadu. "Jak velkou roli ale hrají jednotlivé faktory, je poměrně obtížné říct, jedná se spíše o jejich kombinaci," podotýká Kohoutová.

Pokles návštěvnosti i tržeb je s příchodem listopadu poměrně typický. Letos byl ale oproti roku 2019 v případě návštěvnosti dvojnásobný, u průměrných tržeb dokonce více než šestinásobný.

Návštěvnost restaurací v meziročním porovnání

(kvůli loňskému lockdownu je použit rok 2019)

Časové období Změna návštěvnosti v roce 2021 oproti 2019 3. říjnový týden -14 % 4. říjnový týden -3,75 % 1. listopadový týden -21,72 %

Zdroj: Storyous

"Alarmující je i to, že restauratéři utržili o skoro 10 procent méně než před dvěma roky, kdy byly ceny zboží, energií i služeb výrazně nižší. Po relativně vydařeném létu bohužel následuje poměrně studená sprcha," podotýká dále Kohoutová.

Z dat je patrné, že první listopadový týden klesla návštěvnost i tržby nejvýrazněji gastropodnikům v Královéhradeckém kraji a na severu Čech.

Větší problémy naopak neměl například Zlínský či Olomoucký kraj (tam ovšem podnikům výrazně klesly tržby), kde návštěvnost oproti poslednímu říjnovému týdnu dokonce mírně vzrostla. Jen lehký pokles pak zaregistrovaly podniky v Praze a v Jihomoravském kraji.

Restaurace v prvním listopadovém týdnu oproti poslednímu říjnovému týdnu:

Regiony Změna průměrné tržby na podnik (%) Změna návštěvnosti restaurací (%) Hlavní město Praha -6,77 -6,99 Jihomoravský kraj -9,34 -5,24 Středočeský kraj -13,98 -12,34 Moravskoslezský kraj -26,61 -16,72 Královéhradecký kraj -44,77 -35,46 Plzeňský kraj -15,21 -5,29 Ústecký kraj -36,84 -29,24 Jihočeský kraj -19,20 -14,90 Olomoucký kraj -21,52 +0,69 Liberecký kraj -28,43 -12,85 Pardubický kraj -15,21 -5,29 Zlínský kraj -3,76 +1,78 Kraj Vysočina -26,99 -18,75 Karlovarský kraj -36,11 -31,02

Zdroj: Storyous

Vánoční večírky rozhodnou sezonu

Letošní rok tak podle Kohoutové ze Storyous rozhodne předvánoční a vánoční období, kdy restaurace za běžných okolností hostí nejrůznější party a večírky.

Mnohé restaurace už přitom začínají propad rezervací na firemní vánoční večírky registrovat. Menší počet zaznamenávají například v The Black Stuff Irish Pub. Podle jeho provozovatele Zdenka Kortiše roli hraje především postoj firem v současné nejisté době.

"Pár rezervací máme, ale jde pocítit, že firmy jsou opatrné. Dříve to byla pro ně i reklama, že mohly pozvat své partnery, zaměstnance a klienty, v dnešní době to málokterá firma riskne," řekl agentuře ČTK Kortiš. "Nějaké rezervace na vánoční večírky jsou, ale ty budgety jsou určitě menší. Co se týče počtu rezervací, je to tak zhruba o padesát procent méně," doplnil Kortiš. Všichni podle něj čekají, co bude.

V hostinském pivovaru Moritz byl zpočátku o vánoční večírky zájem, nyní však řadu z nich objednavatelé ruší. "Kalendář jsme měli plný, než se začala zavádět všechna opatření, teď nám to hodně lidí i firem zase odříká. Například jsme tady měli zamluvenou akci pro 25 lidí, už je to také zrušeno. Máme to na prosinec proškrtané, ruší ty večírky poměrně hodně," řekla ČTK pracovnice hostince.

"Buď je to ze strany firem, které snižují rozpočet a vánoční akce nechtějí financovat. Druhým důvodem je to, že ve skupině je třeba polovina lidí nenaočkovaných, kteří si kvůli tomu nechtějí dělat test. Tím, že nepřijdou, akce se jim už nevyplatí," doplnila pracovnice.

Menší počet rezervací zaznamenávají i v dalších restauracích v centru Olomouce. "Nějaké rezervace na prosinec máme, ale je jich menší počet. Myslím, že to budou lidé a firmy řešit až na poslední chvíli, podle vývoje situace," uvedl provozní restaurace U Mořice.

Konání vánočních večírků poznamenala pandemie již loni. Restaurace se sice po několikatýdenním uzavření na konci listopadu otevřely, po dvou týdnech však bylo znovu nařízeno jejich uzavření.