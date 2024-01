Starostům dochází trpělivost: Fiala si neuvědomuje, že takhle volby prohrajeme

Uvnitř Starostů sílí nespokojenost s vládní koalicí. Stěžují si, že všemu dominuje ODS, která některé kroky prosazuje na úkor ostatních stran. Obávají se, že současná koalice v příštích sněmovních volbách už většinu nezíská a zemi opět povládne hnutí ANO Andreje Babiše.

Do konce loňského roku působila koalice jednotně. Teď Starostům jako druhé nejsilnější koaliční straně dochází trpělivost s padající důvěrou vlády. Nejprve se ozval jejich předseda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a nyní ho následující i další čelní představitelé strany.

"Když to takhle bude další rok a půl, tak si jdeme pro porážku v příštích volbách. Chceme dát varovný budíček. Připadá mi, že si ODS v čele s premiérem riziko tolik neuvědomuje," varuje místopředseda Starostů Jan Lacina.

Ve straně navíc sílí pocit, že koalici až příliš řídí ODS s premiérem Petrem Fialou. Lacina dokonce tvrdí, že Starostové se stávají "velmi zdvořilými dodavateli hlasů pro politiku ODS". Ve straně se nyní obávají, že se v pětičlenné vládě stanou neviditelnými. A to i přestože jsou na počet poslanců s ODS takřka stejně silní. Občanští demokraté jich mají 34, STAN jen o jednoho méně.

"Vedli jsme diskuse, zda nás členství v koalici, které dominuje jedna silná strana, neušlapává," říká ministr pro evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák. "ODS navíc dobře zná technologii moci, je schopná si prosadit své záměry a zablokovat to, co si nepřeje mít na stole, přestože by návrh ostatní koaliční partneři mnohdy uvítali," dodává.

Konec tiché dohody

Představitelé Starostů tvrdí, že nespokojenost uvnitř strany panuje už několik měsíců. Vyvrcholila videem, kde se Rakušan obul do vlády za přílišné kompromisy. "Doteď jsme pnutí drželi pod pokličkou," vysvětluje další místopředseda a jednička kandidátky STAN do eurovoleb Jan Farský.

Vláda od svého nástupu k moci čelila několika krizím. Řešila důsledky války na Ukrajině a s ní související vysokou inflaci i energetickou krizi. Podle ministra Dvořáka panovala proto v koalici tichá dohoda, že se nebudou ve složitém období vytahovat kontroverzní témata. "V krizích bylo jednoduché najít konsensus. Nyní je ale čas na naše hodnotové otázky, kde shoda není," říká ministr.

Z pohledu Starostů začalo v koalici docházet k nepřiměřeným kompromisům už během loňského jara při vyjednávání o úsporném finančním balíčku a o státním rozpočtu. "Brblání v poslaneckém klubu je na denním pořádku, ale to byly momenty, kdy v klubu bylo živěji a naše nespokojenost vybublala," nastiňuje Lacina.

"Když ODS odmítla navrácení superhrubé mzdy, vláda začala po korunách hledat v jednotlivých resortech a naštvala všechny," domnívá se Farský. Ozdravný balíček veřejných financí skončil podle něj ve stavu, kdy ho ani nechtěl nikdo z vládních politiků obhajovat. "Když něčemu sami nevěříme, jak tomu mají věřit lidi?" táže se.

Podle Laciny dosahuje koalice svých cílů nesrozumitelně. "Veřejnost neví, jak jsme k balíku úspor dospěli a kdo hájil jaké názory. Například ODS si myslí, že se do podoby konsolidačního balíčku dá proškrtat, ale my Starostové tvrdíme, že by se mělo sáhnout na některé daně," vysvětluje Lacina.

Přestat přešlapovat a začít konat

Slibují, že teď budou tlačit pro ně důležitá témata, která podle nich ostatní koaliční strany upozaďují. Jmenují například navýšení rozpočtu na školství, přijetí eura nebo manželství pro stejnopohlavní páry. "Vypadá to, jako by o strategii Česka rozhodovali dva lidé z ODS, kteří jsou proti euru. To nevypovídá o partnerství, ale o dominanci," stěžuje si Farský.

I ministr financí Zbyněk Stanjura přitom připustil, že se poměr příznivců a odpůrců eura v ODS vyrovnává. Premiér Fiala však v lednu sdělil, že se současná vláda měnou zabývat nebude.

Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka musí hnutí na svých prioritách více trvat. "U rozpočtu školství i u cesty k euru podle nás není důvod přešlapovat na místě, ale konat," říká.

Jak se Starostové budou chovat v necelých dvou letech, které zbývají do sněmovních voleb, ukazuje předseda Rakušan. Tenhle týden odstartoval v Karviné sérii debat v regionech, kde vysvětluje lidem politiku koaličních stran. Zároveň upozorňuje na nedostatky vlády.

"V koalici se snažíme chovat korektně, ale nechceme umřít na slušnost," vysvětluje změnu vystupování Starostů jejich místopředseda Lacina. I další členové vedení tvrdí, že strana rozhodně nechce vystupovat z koalice ani ji jinak ohrožovat. Nicméně plánují více zdůrazňovat názorové rozdíly mezi nimi a zbývajícími stranami koalice. "Nechceme vládu rozklížit, ale lidé od nás očekávali více. Musíme zamakat," říká místopředseda Vlček.

