Bývalá manželka podnikatele a tenisty Milana Šrejbera získala pouze tři miliony korun za zařízení, které nechala v jejich společné vile. Ve sporu o miliardové firmy svého exmanžela prý bude pokračovat.

Praha - "Pouhé" tři miliony za vybavení vily přiznal soud exmanželce někdejšího tenisty a podnikatele Milana Šrejbera. Žena přitom chtěla podíl exmanželových firem, které mají miliardovou hodnotu. Spor tak nekončí, Markéta Šrejberová se chce soudit dál.

"Předmětem porozvodového vypořádání označila toliko vyjmenované movité věci," uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 Kateřina Melková na adresu Šrejberové.

Advokátka Šrejberové Sára Zavoralová to ale odmítá a poukazuje na to, že soudu několikrát také vyjmenovala konkrétní firmy, které podnikatel, jenž se pohybuje mezi stovkou nejbohatších Čechů, vlastní. "A minimálně část z nich nabyl za trvání společného manželství," uvedla. Podle soudu to ale neřekla včas a jednoznačně.

Obraz humra a lampičky Versace

Ač se přitom oba pravomocně rozvedli po desetiletém manželství již v roce 2011, spory o majetek trvaly až doteď. A nepomohl ani mediátor, na kterého soudkyně Melková oba bývalé manžele odkázala. Nakonec tedy musela rozhodnout sama.

Oba se před soudem shodli pouze na tom, že společné vybavení, které v domě zůstalo, má hodnotu šest milionů korun. A na tom, že si je bývalý tenista ponechá a exmanželce zaplatí polovinu. Mezi čtyřmi desítkami vyjmenovaných položek byly dva dětské pokoje na míru, obraz humra, mramorové sloupy, několik lampiček Versace či pět lustrů - jeden "žirafí" a jeden "opice".

Šrejberův advokát Ivo Mráz jen požádal, aby je nemusel jeho klient platit hned. "Žádáme o poskytnutí přiměřené lhůty, která by odpovídala takto vysoké částce," uvedl Mráz. A soudkyně mu vyhověla - místo běžné patnáctidenní lhůty mu poskytla dvojnásobnou.

Vlastnictví se nepromlčuje

Soudkyně Melková přitom poukázala na to, že ač o podílu ve firmách nerozhodla, neznamená to, že by na ně neměla Šrejberová nárok. "Pokud existuje nějaký další majetek, žalobkyně neztrácí vlastnické právo," poukázala.

S tím souhlasí i advokátka Zavoralová. "Spoluvlastnické právo mé klientky není dotčeno. Není žádné promlčení, protože vlastnické právo o se nepromlčuje," poukázala.

Šrejberová proto prý s největší pravděpodobností podá novou žalobu a bude chtít podíl z firem svého exmanžela. "Ty společnosti fungovaly za dobu manželství a soud by se měl zbývat minimálně tím, jestli měly nějaké zisky," uvedla.

Medailista, sponzor i odsouzený

Dnes třiapadesátiletý Šrejber, který získal i bronzovou medaili ve čtyřhře na olympijských hrách v roce 1988, začal podnikat hned zkraje devadesátých let a založil privatizační fond Šrejber Tennis investing. Tomu své kuponové knížky svěřily desetitisíce lidí. Kvůli tomu, jak s jejich penězi nakládal, stanul Šrejber před soudem, který jej v roce 2000 poslal na 5,5 roku do vězení. Z trestu si odseděl 131 dní, než rozsudek po jeho dovolání zrušil Nejvyšší soud.

V listopadu 1997 se navíc ukázalo, že byl skrytým dárcem ODS a přispěl tím k pádu vlády po sponzorské aféře. Pod pseudonymy Lajos Bacs a Radživ Sinha dal tehdy vládnoucí straně 7,5 milionů korun. S největší pravděpodobností za to, že vláda při následné privatizaci Třineckých železáren, na níž měl podíl, zaplatí půlmiliardovou ekologickou sanaci areálu.

Nyní je především majitelem realitní společnost Pankrác, která vlastní a spravuje rozsáhlé pozemky především v Praze. V oblasti Pankráce spravuje a pronajímá například přes 60 000 metrů čtverečních obchodních a kancelářských ploch a s odhadovaným majetkem okolo pěti miliard se pohybuje ve třetí až čtvrté desítce nejbohatších Čechů.

autor: Marek Pokorný