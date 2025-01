Fiala: Obrovský úpadek, Babiš je bezpečnostní riziko. Chci vyhrát a mít 30 procent

Pokud ve sněmovních volbách zvítězí Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, vydá se Česko stejným směrem jako Slovensko nebo Maďarsko, tvrdí Petr Fiala (ODS). "Je to směr, kterým já jít nechci. Naopak chci patřit mezi ty nejúspěšnější země na západ od nás," říká v rozhovoru pro Spotlight předseda vlády.

Argument, že se předseda hnutí ANO Andrej Babiš nechystá v případě vyhraných voleb vyvést Česko z Evropské unie ani Severoatlantické aliance, není podle Petra Fialy dostatečnou zárukou prozápadního směřování. "Fico taky neříká, že vystoupí z Evropské unie, tento argument vůbec neplatí," myslí si premiér.

Naopak Babišovy často opakované proklamace o míru hrajou podle předsedy vlády do karet spíše straně agresora než napadené zemi nebo solidárnímu Západu. "Andrej Babiš pořád vykládá cosi o míru, který by okamžitě zavedl. Nejenže to nemá racionální základ, ale jsou to přesně ty řeči, které nahrávají Vladimiru Putinovi," tvrdí premiér.

I přes stále rostoucí preference hnutí ANO, které se dlouhodobě drží na třiceti procentech, zůstává Fiala pozitivní. "(Andrej Babiš) se předsedou vlády nestane, protože ho porazíme," věří premiér. Vítězství lídra opozičního hnutí ANO by podle něj mohlo znamenat bezpečnostní riziko. "(Babišovi) na té zemi vůbec nezáleží. Záleží mu na něm, na jeho moci, osobním prospěchu. Ukazoval to, když vládl, a ukazuje to i teď," tvrdí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:21 Kdo je rozdílový hráč stávající vlády a je Petr Fiala stále přesvědčený o tom, že čtyřkoalice znovu vyhraje volby a bude pokračovat ve vládnutí? Jak premiér snáší nepopularitu, která je horší než u komunistky Konečné, a stává se často terčem útoků na sítích?

05:21-12:29 Dotýkají se Fialy tvrzení Andreje Babiše o jeho duševním zdraví a chce předseda hnutí ANO podle Fialy Česko zničit? Byl by Babiš podle Fialy schopen jet do Moskvy a co by Babiš v případě vyhraných voleb udělal?

12:29-19:38 Byla chyba zrušit společně s hnutím ANO superhrubou mzdu a proč vláda Fialy zrušila EET? Myslí si premiér, že i přes nevlídné trendy v průzkumech může volby vyhrát, a žije v reálném životě jako zbytek českých občanů?

19:38-23:42 Plánuje Fiala v případě prohraných voleb předat předsednické místo někomu jinému a byl by Vít Rakušan lepším premiérem? Je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem pro Česko a jak se koalice Spolu chystá oslovit milion propadlých hlasů z minulých voleb?

23:42-29:54 Proč se Fiala rozhodl změnit svou image a vystupování a proč vstoupil na TikTok, před kterým varují nejen české úřady? Byl podle premiéra dobrý nápad ukázat více emocí a je podle něj jeho proměna pro voliče uvěřitelná?

