Důchodce zatkli kvůli tweetu. Policie mu lustrovala knihovnu, muž podává žalobu

Velká Británie řeší případ 71letého důchodce z Kentu, kterého zatkla policie poté, co napsal příspěvek na sociální síť X, v němž po útocích Hamásu ze 7. října 2023 kritizoval propalestinské demonstrace. Muže drželi policisté osm hodin v cele, než jej propustili s varováním. To následně stáhli a omluvili se. Zastala se ho i exministryně vnitra. Policii hodlá žalovat. Jde o svobodu slova, říká.

Minulý týden vzbudil ve Velké Británii pozornost případ důchodce, kterého zatkla policie za "myšlenkový zločin", jak o kauze píše deník Daily Telegraph. Skutek 71letého Juliana Foulkese z Gillinghamu v hrabství Kent spočíval v tom, že na sociální sítě napsal kritický příspěvek vůči propalestinským demonstracím, který se zpětně ukázal jako naprosto legální a neškodný. Policie se nakonec musela omluvit.

Nenávistné pochody

Po teroristických útocích Hamásu na izraelské civilisty ze 7. října 2023 kritizovala tehdejší ministryně vnitra Suella Bravermanová demonstrace konané na podporu Palestiny v britských metropolích, označila je za "nenávistné pochody". Prohlášení ministryně mělo silnou odezvu, vyvolalo vlnu nevole a stalo se nakonec také jedním z důvodů, proč byla Bravermanová krátce nato tehdejším premiérem Rishi Sunakem odvolána.

Součástí negativní odezvy byl také příspěvek na sociální síti X adresovaný ministryni s těmito slovy: "Drahá Suello Bravermanová, jako někdo, kdo se zúčastnil 'nenávistného pochodu', říkám, že pokud mne označíte za antisemitu, tak vás budu žalovat."

Hledání Židů na letišti

Na to pak reagoval právě důchodce Foulkes, který odvětil: "Jenom krůček od toho vtrhnout na letiště Heathrow a hledat přílety Židů." Tím se odkazoval na incident z předchozího dne, kdy rozzuřený dav skandoval "Allahu Akbar" a vyhledával cestující židovského původu, kteří přiletěli z Tel Avivu na letiště v Dagestánu.

Muž z Kentu byl kritický vůči propalestinským demonstracím a - podle svých slov - výrok myslel jako varování před tím, kam až mohou projevy antisemitismu dojít. Policie nicméně interpretovala jeho sdělení jako "protižidovské" a začala vyšetřovat.

Šest policistů přišlo k Foulkesovi domů, provedli domovní prohlídku a zabavili mu počítač a další elektroniku. Důchodce skončil v poutech a převezli jej k výslechu na policejní stanici, kde strávil osm hodin jako podezřelý ze spáchání přečinu "zlovolná komunikace". Nakonec byl propuštěn a bylo mu uděleno formální varování.

Velice "brexitovské" věci

O případu se znovu začalo diskutovat minulý týden, když byl zveřejněn záznam pořízený policejní kamerou během domovní prohlídky. Zde je totiž vidět, jak policisté prohledávají i Foulkesovu knihovnu a pozastavují se nad knihou konzervativního novináře Douglase Murrayho Na Západě zuří válka: Jak přežít v bláznovské době.

"Velice 'brexitovské' věci," jsou na záznamu slyšet slova jednoho z policistů s odkazem na knihu. Další policistka věnovala svou pozornost euroskeptické knize ze sedmdesátých let o otázce, zda by měla Británie vstoupit na evropský jednotný trh. "Co je sakra toto?" poznamenala a podala knihu svému kolegovi se slovy: "Velice divné."

"Když jsem se ptal na to, co jsem udělal, odpověděl mi policista, že to je za příspěvek, jenž měl 'extremistické rysy'," komentoval věc Foulkes a dodal: "Takový jsem asi extremista… pár knížek od Douglase Murrayho a něco o brexitu."

Krize svobody slova

Nové informace o případu odšpuntovaly výraznou kritiku, jež zaznívá na adresu postupu kentských policistů. Za Foulkese se veřejně postavila dokonce i bývalá ministryně Bravermanová, jejíž prohlášení celou věc započal:

"Nehorázný útok, který ukazuje na vážnou krizi svobody slova ve Spojeném království. Žijeme v nebezpečných časech, kdy vám může zaklepat na dveře policie jen proto, že říkáte pravdu. Muži a ženy, již dodržují zákon, by neměli být vyšetřováni za neexistující myšlenkové zločiny. Pan Foulkes má mou plnou podporu," napsala na svém účtu na síti X.

I samotný Foulkes spojuje svou kauzu s širší problematikou svobody slova v zemi. "Viděl jsem britského premiéra Starmera v Bílém domě, jak prezidentu Trumpovi říká, že u nás ve Spojeném království máme svobodu slova už velmi dlouho, a pomyslel jsem si: 'Jasně, to určitě.' My přece vidíme, co se ve skutečnosti děje," řekl v rozhovoru pro deník Daily Telegraph. "Svoboda slova je očividně ohrožována. Nikdo není doopravdy v bezpečí. Veřejnost se o tom musí dozvědět, bude šokována," dodal.

Žaloba na policii

V pondělí se k případu vyjádřila i policie a přiznala své pochybení. "Policie v Kentu se omlouvá panu Foulkesovi za způsobené potíže a za to, jak bylo vyšetřování vedeno. Udělené varování bylo vymazáno z jeho záznamu a jsme rádi, že jsme mohli tuto nápravu uskutečnit," stojí v oficiálním vyjádření.

Případ tím však nekončí. Lord Toby Young, člen horní sněmovny Britského parlamentu a ředitel Svazu pro svobodu projevu (FSU, Free Speech Union), oznámil, že Foulkesovi pomůže podat žalobu na policii, a to za neoprávněné zatčení a zadržení, přičemž FSU uhradí náklady na právní výlohy.

"Není to exces, ale trend"

Podle Younga nejde o ojedinělý exces, ale o součást širšího trendu, kdy policie nepřiměřeně zasahuje proti občanskému projevu Britů. Kupříkladu v březnu šest policistů přišlo do domu rodičovského páru, který následně zatkli a zadrželi za to, že v chatovací skupině na WhatsAppu kritizovali poměry ve škole, na které studuje jejich dítě.

V hledáčku se ocitly i veřejně známé osobnosti. Loni v listopadu navštívili policisté novinářku Allison Pearsonovou za příspěvek na síti X o konfliktu mezi Izraelem a Hamásem (případ byl mezitím odložen). Publicistka a feministická autorka Julie Bindelová zase musela na policii vysvětlovat své kritické komentáře k problematice transgenderu. Policie vyšetřovala i bývalého poslance za Labour party, protože popsal členy Hamásu jako "islamistické násilníky a vrahy".

"Pochybný stav svobody slova" ve Velké Británii zmínil i americký viceprezident J. D. Vance ve svém kritickém projevu na únorové bezpečnostní konferenci v Mnichově. K tématu se viceprezident vrátil i během návštěvy britského premiéra v Bílém domě. Keir Starmer ovšem odmítl, že by šlo o zásadní problém.