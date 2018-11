Špindlerův Mlýn zdraží skipasy o víc než stovku. Nabídl však varianty, jak ušetřit

Největší krkonošský lyžařský areál Špindlerův Mlýn letos zvedne ceny. Zvýhodní však lyžaře, kteří si zakoupí skipas dopředu po internetu nebo v samoobslužné pokladně.

Praha - Denní skipas pro dospělého koupený na pokladně u sjezdovky vyjde v hlavní sezoně na 1000 Kč. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedli zástupci skiareálu Špindlerův Mlýn. Loni byla jednodenní cena skipasu pro dospělého v hlavní sezoně 890 korun.

Skiareál však upozornil na dva způsoby, jak lze ušetřit. Při nákupu v e-shopu gopass.cz nejméně tři dny předem vyjde skipas na 820 korun. Druhou variantou je pořídit si ho ve středisku bezhotovostně v samoobslužných pokladnách prostřednictvím Gopass Tickets, pak je jeho cena 890 Kč.

Přístroj změří výšku sněhu s přesností na tři centimetry

Do nadcházející lyžařské sezony investuje Skiareál Špindlerův Mlýn několik desítek milionů korun. Zavádí novou technologii úprav sněhu SNOWsat.

"Dosud jsme posuzovali množství sněhu na sjezdovkách odhadem a sondami. SNOWsat měří sněhovou pokrývku digitálně pomocí GSP, a to s přesností na tři cm," uvedl ředitel skiareálu René Hroneš. Čidla na rolbách ušetří naftu, elektřinu, vodu, a sjezdovky budou podle zástupců areálu připraveny kvalitněji a v kratším čase.

Skiareál bude také testovat novou generaci sněžných děl a plánuje rozšíření snowparku. Ve finále jsou práce na propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. "Dokončujeme studii vlivu na životní prostředí EIA a intenzívně pracujeme na zapracování nových enviromentálních požadavků do projektu. Stavebně a finančně jsme připraveni okamžitě stavět," dodal Hroneš.

Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec před zimní sezonou investoval zhruba 25 milionů korun. Investice šla například také do technologie SNOWsat. SkiResort koupil také novou rolbu, investoval do nového zasněžování na sjezdovce Vyhlídková v areálu Černý Důl nebo do nového odbavovacího systém na parkovištích v Peci pod Sněžkou.

Ceny skipasů zvedli i na Malé Úpě nebo v Deštném

Skiareál Malá Úpa investoval celkem pět milionů korun, například do posílení zasněžování nebo nové půjčovny lyžařského vybavení. Cena jednodenního skipasu pro dospělého v hlavní sezoně bude 600 korun proti loňským 570.

Ve středisku v Deštném v Orlických horách byly investice za zhruba tři miliony korun. Většina peněz směřovala do posílení zasněžovacího systému. Cena jednodenního skipasu pro dospělého v Deštném vzroste o 30 korun na 520 korun. V Říčkách investovali jen do údržby. Cena jednodenního skipasu vzrostla proti minulé sezoně o 50 korun na 570.

Záběry ze Špindlerova Mlýna: