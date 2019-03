Soukup zažádal o registraci svého politického hnutí. Může přebrat voliče SPD i ANO

Mediální podnikatel Jaromír Soukup si zažádal o registraci nového politického hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS), informoval o tom mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Podnikatel oznámil založení hnutí letos v lednu. Podle již dříve oslovených politologů by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a ANO, cílit by mohlo i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana.

"V úterý dorazila žádost o registraci," uvedl Krátoška. Ministerstvo podle něj nyní bude posuzovat, zda má dokument veškeré náležitosti. Bude například kontrolovat, jestli obsahuje petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby hnutí vzniklo, či stanovy.

Soukup o hnutí poprvé hovořil ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy 16. ledna. Uvedl, že chce bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media se kolem politiky angažoval už dřív. V minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do Evropského parlamentu.

Politologové uvedli, že podle nich hnutí v celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu ale mohly vyhovovat. Je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany. Hlasování do Evropského parlamentu se bude konat letos v květnu.

VIDEO: Jaromír Soukup oznamuje založení hnutí List Jaromíra Soukupa: