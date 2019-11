Do vazby kvůli jednomu telefonátu. Soudce v ní skončil nezákonně, nikoho neovlivňoval

Neexistovaly zákonné důvody, proč obžalovaný soudce Ivan Elischer skončil ve vazbě. Když o ní Městský soud v Praze rozhodoval, opřel se jen o nepodložená tvrzení. Vyplývá to z odůvodnění propuštění z vazby, které má Aktuálně.cz k dispozici. Soudce se zodpovídá ze čtyř trestných činů, v souvislosti se svým rozhodováním podle obžaloby přijímal úplatky. Hlavní líčení běží od srpna letošního roku.

Když 16. září pokračovalo u pražského městského soudu hlavní líčení, pro obžalovaného soudce Ivana Elischera, který posledních pět let působil u Vrchního soudu v Praze, skončilo dramaticky. Trestní senát v čele se soudkyní Veronikou Cukerovou ho poslal do vazby. Údajně nepřípustně ovlivňoval svědky. Elischer několik dní před jednáním zavolal advokátce jedné ze svědkyň, aby ji upozornil, že její klientka nemusí vypovídat.

Vrchní soud v Olomouci vyhověl Elischerově stížnosti, jíž se proti vazbě bránil. Odvolací instance ho 22. října propustila na svobodu. Deník Aktuálně.cz získal odůvodnění rozhodnutí. "Lze uzavřít, že z něho (telefonátu s advokátkou, pozn. red.) nevyplývá, že by obžalovaný jakkoliv, byť zprostředkovaně, působil na svědkyni v tom směru, jak by měla ve věci vypovídat (tedy jaký by měl být její obsah)," zní klíčová pasáž pětistránkového usnesení.

Svědkyně Nguyen Thi Thanh Loan měla 16. září vypovídat v Elischerově kauze. V minulosti právě on vyřizoval její trestní případ, z toho pohledu byla výpověď pro soudkyni Cukerovou podstatná. Pět dní před líčením zavolal Elischer její advokátce Michaele Pretschové. Chtěl ji zpravit o tom, že její klientka může odepřít výpověď. Podle Elischera bylo takové upozornění namístě, protože soudkyně Cukerová svědky údajně špatně poučovala o jejich právech.

Současně zmínil, že kauza svědkyně Loan, již měl na starosti, s jeho vlastním trestním případem nesouvisí. Zaskočená advokátka na telefonát upozornila státního zástupce, který reagoval návrhem vzetí do vazby. Cukerové senát vyhověl. "Jako člověk znalý práva by měl vědět, že je zcela nemyslitelné kontaktovat jakékoliv svědky či znalce ještě nevyslechnuté soudem," vysvětlila soudkyně.

Kromě jednoho nebyl v plánu výslech svědka

Elischer ve stížnosti poukázal na to, že podle odborných komentářů k trestnímu řádu není upozornění na právo nevypovídat důvodem k vazbě. Podle svých slov ani neměl v úmyslu zasahovat do obsahu výpovědi. A konečně v době rozhodování o vazbě už neměl koho ovlivňovat. V tu chvíli kromě jednoho nebyl v plánu výslech žádného svědka. Jediným byl Elischerův známý Emil Doseděl, toho přitom soudce navrhl sám.

Vrchní soud v Olomouci Elischerovi přisvědčil prakticky ve všech bodech. Vycházel mimo jiné z toho, co při naplánovaném výslechu prohlásila sama svědkyně Loan. "Neuvedla, že by ji obžalovaný nějakým způsobem kontaktoval a snažil se na ni působit ve vztahu k obsahu její výpovědi," uvedl v rozhodnutí senát, v jehož čele byl soudce Vladislav Šlapák.

"V době, kdy bylo rozhodováno o vzetí obžalovaného do vazby, byli již vyslechnuti téměř všichni navrhnutí svědci (vyjma svědka Doseděla), přičemž nebylo zjištěno, že by obžalovaný kteréhokoliv z nich ovlivňoval z hlediska obsahu podané výpovědi," píše se dále v odůvodnění, na které upozornil server Hlídací pes. Senát soudce Šlapáka také potvrdil, že Doseděl měl potvrdit Elischerovu obhajobu.

Vrchní soud se pozastavil jen nad tím, jaký způsob Elischer při kontaktování advokátky zvolil. Nemusel jí kvůli ničemu volat. Podle Šlapákova senátu mohl vše potřebné namítnout do protokolu přímo během líčení. "Zároveň však ho nelze vyhodnotit za jednání odůvodňující zákonný podklad pro vznik vazebního důvodu ve smyslu (ovlivňování svědků)," stojí v odůvodnění.

Nepodložená obecná konstatování

Senát soudce Šlapáka uzavřel, že městský soud poslal Elischera do vazby v rozporu se zákonem. "Závěry soudu I. stupně o existenci důvodů vazby (…) jsou toliko nepodložená obecná konstatování, nepodpořena žádnou relevantní konkrétní skutečností, která by mohla být podkladem pro rozhodnutí o omezení osobní svobody obžalovaného."

Elischer podal na senát soudkyně Cukerové trestní oznámení. Také navrhl, aby s nimi bylo zahájeno kázeňské řízení. "Celá má vazba byla od samého počátku nezákonná, to není možné nechat jenom tak," řekl serveru iDnes.cz. Vazbu vnímá jako zbavení osobní svobody. "V tomto směru výrazně překročili svou pravomoc," dodal. V cele strávil 37 dní. Soudce byl ve vazbě už jednou, loni v ní na jaře po svém zatčení zůstal necelý měsíc.

Elischer je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a neoprávněného přístupu k počítačovému systému, v případě uznání viny mu hrozí až dvanáct let za mřížemi. Podle obžaloby nezákonně lustroval pro jednoho ze spoluobžalovaných, Nguyen Quoc Hunga, neveřejné rejstříky. Současně měl inkasovat úplatek ve výši milion korun za opakované zmírnění trestů Hungových krajanů za drogovou kriminalitu.

Obžaloba vystavěla případ v první řadě na odposleších. V úterý se u hlavního líčení přehrály kamerové záznamy, na nichž Elischer přepočítává ve své kanceláři větší množství bankovek a pak je rozděluje do obálek. Soudce odmítl, že by šlo o peníze z úplatků. Podle něj se jednalo o prostředky, které vydělal. Peníze si prý raději nechává u sebe, protože bankám nedůvěřuje. Líčení pokračovalo ve středu přehráváním dalších odposlechů.