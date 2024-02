Soudce, který dal za znásilňování podmínku, už tresty mírnil. Zamítl i vyšší odškodné

Brněnský soudce Miroslav Novák vstoupil do širšího povědomí veřejnosti letos v lednu. Jím vedený senát zmírnil trest vězení na podmínku muži, který více než dva roky několikrát týdně znásilňoval nevlastní dceru. Aktuálně.cz získalo všechna rozhodnutí, která na domovském Krajském soudu v Brně vynesl v předchozích kauzách sexuálního násilí. Trest za znásilnění už snižoval.

V září 2022 u železniční trati poblíž nádraží Brno-Židenice muž sexuálně napadl ženu, která se shodou okolností dlouhodobě léčila na psychiatrii. Lékaři ji popisovali jako extrémně infantilní se sklony ke snadné manipulovatelnosti. Pachatel ji výhrůžkou násilím donutil, aby ho uspokojila rukou.

Za znásilnění dostal 32 měsíců vězení, podmíněně odložených na čtyři roky. Jeho odvolání vyřizoval soudce Miroslav Novák. Byla to jedna z pěti kauz násilné sexuální povahy, které na Krajském soudu v Brně kromě oné lednové vyřizoval. Muži sankci zmírnil na dva roky se zkušební lhůtou dvou let.

"Nalézací soud se nedostatečným způsobem vypořádal s tím, že jednání obžalovaného nezpůsobilo u poškozené trvalé následky, že obžalovaný je invalidním důchodcem omezeným ve svéprávnosti a že dosud nebyl soudně trestán a nebyl projednáván ani pro přestupek," vysvětlil Novák v rozsudku z loňského dubna, proč trest zmírnil.

"O sebevraždu se pokusila nejen kvůli zneužití"

Dívce mladší 15 let z Vyškovska dva roky ubližoval muž, který s ní a jejími rodiči coby jejich známý žil. Osahával ji na intimních partiích, vulgárně mluvil o tom, že s ní bude mít sex, případně se jí proti její vůli dotýkal, když si k ní v noci lehal do postele. Také jí pouštěl porno.

Soud prvního stupně mu za pohlavní zneužití vyměřil 34 měsíců podmíněně odložených na čtyři roky, dívce přiznal odškodné 80 tisíc korun. Kvůli kompenzaci se odvolala, za prožité útrapy chtěla 200 tisíc. Trpěla depresivními stavy, odmítala svou osobnost a v době zneužívání se po psychickém zhroucení chtěla zabít.

"Pokusila se o sebevraždu nejen v důsledku zneužívání, ale i proto, že na základní škole se trápila a nebyla schopná se zařadit mezi ostatní děti. Cítila se být vyloučena z kolektivu, nezvládala učivo, otec se o ni odmítl starat," odbyl ji loni v červnu soudce. Uvedl, že kvůli vyššímu odškodnému musí následky zneužívání prokázat v civilním řízení.

Násilníkovi odmítl zabavit počítač s pornem

Za pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie a nakládání s dětskou pornografií dostal muž z Brna 30 měsíců vězení podmíněně odložených na tři roky. Státní zástupce se proti tomu odvolal. Od nadřízené instance žádal, aby pachateli sebrala notebook a USB disk, kde měl pornografická videa se svou obětí uložená.

"Tento trest by byl za situace, kdy účelu trestu (tj. zamezení možného páchání další obdobní trestné činnosti) lze dosáhnout rovněž odstraněním závadného obsahu, jak ze zajištěného notebooku, tak i z USB disku, neadekvátně přísný," odmítl předloni v červnu návrh žalobce soudce Novák.

Ve zbývajících případech naopak nevyslyšel odvolání těch, kteří se sexuálního násilí dopouštěli. Jako v kauze dvacetiletého cizince, který v listopadu 2021 v Prostějově napadl výrazně starší ženu, bil ji do hlavy i do zad a pak ji znásilnil. Když ho náhodně vyrušil svědek, ženě ještě ukradl telefon. Mladík dostal za znásilnění a krádež pět let.

Místo tří let vězení podmínka Rozsudkem soudce Nováka, jímž muži za znásilňování nevlastní dcery zmírnil trest vězení na podmínku, se zabývají ministerstvo spravedlnosti a nejvyšší státní zastupitelství. Ministr Pavel Blažek (ODS) může proti rozsudku podat stížnost pro porušení zákona, nejvyšší žalobce Igor Stříž má právo podat dovolání. Právní zástupce dívky Marcel Jurčaga Novákův verdikt zkritizoval. Vytkl mu to třeba hodnocení, že v dosavadním životě otčíma se prý neobjevovala sexuální trestná činnost. Advokát připomněl, že muž dívku znásilňoval několikrát týdně během více než dvou let. Také odmítl Novákův závěr, že kdyby první sexuální kontakt neiniciovala dívka, otčím by ji pak možná nikdy neznásilnil. "Tento závěr je projevem přístupu odvolacího soudu spočívajícího v navlékání odpovědnosti za to, co na ní bylo obžalovaným pácháno, na poškozenou, přestože osobou v plné míře odpovědnou za protiprávní jednání je obžalovaný a nikoli poškozená. Poškozená je tímto nepřijatelným přístupem odvolacího soudu druhotně zraňována," napsal advokát.

"Nelze přehlédnout skutečnost, že obžalovanému byl ukládán trest za dva trestné činy. Trestné činnosti se dopustil vůči poškozené, která byla podstatně starší, takže její možnost ubránit se násilnému jednání byla minimální," odmítl soudce Novák odvolání s tím, že sankce není nepřiměřeně přísná. Cizinci navíc potvrdil osmileté vyhoštění z Česka.

Dostal důtku a chtěl miliony za dojíždění

Tři muži na Znojemsku v zahradní chatce v březnu 2016 napadli ženu, kterou znali. Jeden s ní měl dříve partnerský vztah. Jeho dva kamarádi drželi oběť za nohy a ruce, bývalý partner ji znásilnil. Zbývající muži ji během toho osahávali. Hlavní aktér odešel bez trestu s ohledem na to, že v jiné kauze dostal osm let vězení.

Jeho pomocníci dostali podmínku. Jednomu soud vyměřil dva a půl roku odložených na tři roky, druhý dostal tři roky se zkušební lhůtou čtyř let. Odvolali se všichni včetně hlavního strůjce, protože bez ohledu na upuštění od trestu za znásilnění mu odsouzení za něj zůstane v rejstříku.

"Soud prvního stupně závěry týkající se výroku o vině u všech obžalovaných přesně, jasně a přesvědčivě zdůvodnil. S námitkami obžalovaných se již vypořádal, a proto odvolací soud odkazuje na podrobnou a přiléhavou argumentaci soudu prvního stupně, (…), s kterou se ztotožnil," napsal Novák s tím, že i tresty byly vyměřeny správně.

Miroslav Novák je soudcem od roku 1992, přímo na Krajském soudu v Brně působí více než 24 let. Dříve byl kárně obžalovaný kvůli tomu, že coby zmocněnec svých příbuzných neoprávněně nahlížel do trestního spisu. Kárný soud mu udělil důtku. Také se soudil se státem o několik milionů kvůli tomu, že musel do práce dojíždět.