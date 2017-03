Soudce, který musel dojíždět, vzal většinu žaloby zpět. Čtyři miliony odškodného už po státu nechce

před 1 hodinou

Soudce Krajského soudu v Brně Miroslav Novák vzal zpět většinu své žaloby na stát, v níž požadoval přes 4,5 milionu korun za to, že byl nezákonně přeložen na pobočku soudu v Jihlavě, a musel tak dojíždět. Novák chtěl původně kromě půl milionu na cestovném i další čtyři miliony za nemajetkovou újmu. Jenže druhou část žaloby nakonec poté, co se o případ začal zajímat deník Aktuálně.cz, vzal zpět. "Nechce zbytečně zatěžovat státní rozpočet," uvedl jeho advokát. Většina dokazování se přitom točila kolem toho, kde skutečně bydlel - zda v Brně, jak on sám tvrdil, či nedaleko Jihlavy, jak byli přesvědčeni jeho tehdejší nadřízení. Verdikt padne příští týden.

Praha - Koncem roku 2008 vedení Krajského soudu v Brně řešilo, koho pošle na nově vzniklou pobočku v Jihlavě. Volba nakonec padla na soudce Miroslava Nováka. Tehdejší předseda Jaromír Pořízek to vysvětloval především tím, že to měl nejblíž - bydlel ve Starém Telečkově na Žďársku, jen pár kilometrů od hranic jihlavského okresu.

Novák s přeložením původně i souhlasil. Ale za několik dní si to již rozmyslel. "Až dodatečně, poté co to i schválila soudcovská rada, řekl, že v Jihlavě soudit nemůže, protože se musí starat o maminku v Brně," popsal Pořízek.

Uvedené přeložení nyní musí řešit Obvodní soud pro Prahu 2. Novák totiž za nezákonné přeložení zažaloval stát o 4,5 milionu korun. Po čtyřech letech totiž soud konstatoval, že na část období - v roce 2009 - byl do Jihlavy přeložen skutečně v rozporu s předpisy. Novák tak požadoval kromě půl milionu na cestovních náhradách - musel prý dojíždět takřka denně z Brna do Jihlavy - i 4 miliony za morální újmu nezákonným rozhodnutím.

Tak kde bydlel?

Dokazování se po většinu doby točilo kolem toho, kde skutečně bydlel. Zatímco Novák poukazoval na to, že měl trvalé bydliště v Brně, kde se navíc staral o starou maminku, jeho tehdejší nadřízení byli přesvědčeni, že ve skutečnosti bydlel ve Starém Telečkově na Žďársku.

Ti také svědčili před soudem. A šéf tehdejší pobočky v Jihlavě - a nyní ústavní soudce - Tomáš Lichovník například popisoval i to, že za ním do Telečkova jezdil.

"Sám říkal, že tam bydlí," uvedl Lichovník, který s ním předtím několik let pracoval na Okresním soudu ve Žďáře nad Sázavou. Naopak soudcova dcera i tehdejší manželka tvrdily, že bydlel v Brně a chalupu ve Starém Telečkově využíval víceméně jen k rekreaci.

V roce 2010 už prý neprotestoval

V roce 2013 Městský soud v Brně po Novákově žalobě rozhodl, že jeho převedení do Jihlavy bylo v rozporu s pravidly, a tedy nezákonné. A Novák poté podal i žádost o odškodné. Pro Pořízka to prý byl šok. V letech 2010 až 2012 totiž zařazení Nováka na místo v Jihlavě potvrdil - a ten již neprotestoval.

"Dokonce když jsem se ho zeptal, jak se mu daří v Jihlavě, tak si to pochvaloval. Říkal, že agenda v Jihlavě je snazší," popisoval před soudem Pořízek.

A podobně před soudem při lednovém jednání mluvil i soudce Lichovník, který na jihlavskou pobočku nastoupil jako její šéf v lednu 2012. A i jemu prý tehdy Novák říkal, že je mu jedno, jestli jezdí do Brna nebo Jihlavy. Pro něj pak bylo překvapením, když Novák nečekaně skončil. "Snažil jsem se ho přesvědčit, aby zůstal. Překvapila mě jeho odpověď, že by rád, ale že se musí podrobit předběžnému opatření, že se musí vrátit do Brna. Ale to předběžné opatření si sám navrhl, nedávalo to smysl," uvedl Lichovník, který tehdy za ním jel právě do Telečkova.

Nechce zatěžovat stát

Tento pátek pokračovalo jednání výpovědí Novákovy dcery Radky. Ta naopak popisovala, že její otec bydlel celou dobu v Brně - a že prý mu dokonce půjčila svůj Ford Focus, aby mohl do práce v Jihlavě dojíždět. Při jednání se navíc obě strany sporu snažily výpovědi svědků svých protivníků zpochybnit. Novákův advokát poukazoval například na několik kárných řízení - vesměs neúspěšných - které vůči Novákovi vyvolal Pořízek. A zástupkyně státu Ester Šebková zase otevřela otázku věrohodnosti Novákových rodinných příslušníků.

Soud nakonec jednání odročil na konec příštího týdne k vynesení rozsudku. Novákův advokát Jiří Petřík ještě těsně před odročením oznámil, že Novák část žaloby, v níž chtěl nemajetkové zadostiučinění ve výši 4 milionů korun, bere zpět. A trvá jen na cestovních nákladech. "Nechce zbytečně zatěžovat státní rozpočet," uvedl.

Ministerstvo tvrdí, že nemá nárok ani na půl milionu cestovného. Kromě toho, že tvrdí, že je jeho nárok již promlčen, ani neprokázal, že uvedené peníze skutečně projezdil.

autor: Marek Pokorný