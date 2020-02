Soud začal řešit kauzu Vidkun. Policisté čelí podezření z vynášení informací z kauz

Olomoucký krajský soud v úterý otevřel korupční kauzu Vidkun. Obžalobě v ní čelí dva tehdejší policisté, vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Jiří Rozbořil. Případ podle žalobce odkrývá korupční vztahy mezi policií, podnikateli a politiky.

Dle žalobce získával olomoucký podnikatel Ivan Kyselý v letech 2014 až 2015 soustavně od policie cenné informace z trestních spisů, kterých poté využíval a dával pokyny, jak má policie jednat. Dohromady šlo o devět kauz, některé se týkaly tehdejšího hejtmana. Obžalovaní vinu popírají, Kyselý se z jednání omluvil.

Spis podle žalobce Miroslava Stokláska postihuje období minimálně od 29. července 2014 do 13. října 2015. "Kyselý v Olomouci a na dalších místech ČR od náměstka ředitele krajského ředitelství Kadlece soustavně, pravidelně a dlouhodobě vyžadoval a neoprávněně si nechal sdělovat konkrétní informace z trestních řízení, které nebyly přístupné osobám stojícím mimo tato trestní řízení, ačkoliv věděl, že na sdělení takových informací nemá nárok a že Karel Kadlec tím vědomě porušuje své zákonné povinnosti," uvedl žalobce.

Kyselý tyto informace využíval podle žalobce ve svůj prospěch nebo ve prospěch spřízněných osob, mezi které patřil tehdejší hejtman Rozbořil, nebo je využíval v neprospěch jiných. Podle žalobce navíc na základě sdělených informací instruoval Kadlece, jaké další kroky mají policisté v určitých kauzách učinit. "V důsledku toho v Olomouckém kraji prostřednictvím Kadlece a Petrůje záměrně ohrožoval a mařil cíle trestních řízení," doplnil Stoklásek. Podle žalobce z trestních řízení nejen unikaly neveřejné informace, ale v některých případech to vedlo i k maření úkonů v trestních řízení.

Tehdejší náměstek Kadlec podle žalobce informace získával nejen od tehdejšího šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje, ale na základě svých vztahů také z trestních řízení Generální inspekce bezpečnostních sborů či z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality.

"Jednal s vědomím, že Kyselý využije tyto informace k posílení svého vlivu a předá dle vlastní úvahy dalším osobám s významným politickým či ekonomickým vlivem v Olomouckém kraji, a to zejména Ivanu Langerovi, Jiřímu Rozbořilovi či Martinu Majorovi, aby se odvděčil za to, že nebyl odvolán ze své funkce a aby si ji i do budoucna prostřednictvím Ivana Kyselého, Jiřího Rozbořila a Ivana Langera zajistil," uvedl žalobce.

Kauzy, o které byl zájem

Podle žalobce policisté vynášeli informace k devíti trestním kauzám. V některých z nich, jako byl případ stavby jezdeckého areálu či kauza olomouckého akvaparku, se informace dotýkaly i tehdejšího hejtmana. V případě jezdeckého areálu mu Kadlec vynesl informace ze spisu a Rozbořil mu za to údajně slíbil ekonomickou výhodu, uvedl žalobce. U akvaparku měli policisté na pokyn Kyselého chránit naopak osobu hejtmana. V tomto případě také poskytli informace prvnímu náměstkovi primátora Martinu Majorovi, který byl členem dozorčí rady, jak si ochránit majetek.

Žalobce četl obžalobu zhruba hodinu, dnes a v dalších dnech se ke slovu postupně dostanou obžalovaní. Rozbořil je obžalován z podplácení, Petrůj a Kadlec ze zneužití pravomocí. Kadlec navíc i z přijetí úplatku. Podnikatel Ivan Kyselý je obžalovaný z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Z jednání se omluvil kvůli hospitalizaci, žádal, aby začalo v jeho nepřítomnosti. Muži po celou dobu svou vinu popírají.