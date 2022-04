Soud potvrdil trest muži, který ujížděl před policií a pokusil se zabít spolujezdce

Nejvyšší soud odmítl dovolání Tomáše Kocourka, jenž si má odpykat devět let ve vězení za pokus o vraždu mladého spolujezdce v osobním autě. Kocourek na úprku před policejní hlídkou vjel na Vysočině do protisměru a chtěl narazit do kamionu, šestnáctiletý chlapec na poslední chvíli strhl řidiči řízení a fatálnímu následku zabránil.

Kocourka, který nemá řidičský průkaz, se policejní hlídka snažila zastavit vloni v lednu v Třebíči v nočních hodinách. Na výzvu k zastavení nereagoval, vysokou rychlostí projel několika obcemi a odmítal zastavit i přes opakované prosby spolujezdce. Podle spisu pak spolujezdci řekl, že se raději zabije, a najel úmyslně do protisměru. Řítil se až stokilometrovou rychlostí proti nákladnímu autu. Poté, co mu spolujezdec strhl řízení, pokračoval Kocourek v jízdě vysokou rychlostí přes několik dalších obcí, nakonec dostal smyk a havaroval. Obhajoba v minulosti poukazovala na některé polehčující okolnosti, zejména osobnostní charakteristiky a doznání odsouzeného, a označovala trest za nepřiměřeně přísný. Odvolací Vrchní soud v Olomouci však měl opačný názor. "Jednání bylo vysoce společensky nebezpečné," uvedl loni předseda odvolacího senátu Ivo Lajda. Podotkl, že trest je nepřiměřeně mírný, mimořádné snížení pod trestní sazbu, která činila deset až 18 let, prý nebylo na místě. Žalobce se však neodvolal, vrchní soud tak už nemohl trest zpřísnit. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je konečné. Teoreticky připadá v úvahu podání ústavní stížnosti, Kocourek by však musel argumentovat porušením svých základních práv.