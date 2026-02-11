Soud potvrdil pokutu pro advokáta za způsob kritiky pandemických opatření

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pražskému advokátovi Tomáši Nielsenovi pokutu 12 000 korun za texty zveřejněné v době koronavirové pandemie. V textech "důrazně upozorňoval" vedení škol, že pokud budou dodržovat některá vládní opatření proti šíření viru, poruší tím práva dětí či rodičů a čeká je trestní oznámení. Pokutu vyměřila kárná komise České advokátní komory (ČAK).
Nielsen texty podle rozsudku zveřejnil na stránkách Institutu práva a občanských svobod (Pro Libertate), který vznikl jako sdružení právníků na obranu individuálních práv a svobod lidí v době pandemie. Podle kárné komise ale při tom ohrozil důstojnost advokátního stavu, protože texty byly agresivní, zjednodušující a nepřesné z hlediska právních souvislostí.
V kasační stížnosti k NSS Nielsen například uvedl, že s odstupem času se projevují hluboké zásahy do psychiky dětí a mladých lidí, které způsobilo uzavření škol či sportovišť. Právě strach z těchto následků prý vedl Nielsena k tomu, že s kolegy postupně zveřejňovali informace o povinnostech škol a právech rodičů i dětí. Instituce podle něj při jejich ochraně naprosto selhaly.
NSS ale zdůraznil, že případná částečná pravdivost informací obsažených ve sporných textech nemá vliv na kárnou odpovědnost. Nešlo totiž o obsah, ale formu a způsob podání.
"Stěžovatel tak nebyl postihován za to, zda měl či neměl 'pravdu', či zda se přinejmenším některé z jeho tehdy vyjadřovaných obav a výtek vůči činnosti orgánů veřejné moci ukázaly nebo neukázaly správnými či důvodnými. Kárné provinění totiž spočívalo v tom, jakou formu a vyznění stěžovatel pro předmětné texty zvolil," stojí v rozsudku NSS.
Texty byly koncipované v podstatě jako právní stanoviska, ve kterých spolek zpochybňoval zákonnost protiepidemických opatření ve školských zařízeních. Upozorňoval na domnělé trestné činy ublížení na zdraví, přisvojení pravomoci úřadu či apartheidu. Nabádal rodiče, aby se obraceli na policii, avizoval také možnost řízení před Mezinárodním trestním soudem v Haagu.
