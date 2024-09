Soud poslal trenéra z Teplicka za zneužití svěřenců na devět let do vězení

Ústecký krajský soud poslal v úterý trenéra bojových sportů z Teplicka za zneužívání nezletilých svěřenců na devět let do vězení. Muž vinu přiznal. Soud mu uložil ochrannou léčbu sexuologickou v ambulantní formě a zakázal mu pracovat s dětmi po dobu deseti let. Poškozeným musí zaplatit odškodnění. Rozsudek není pravomocný.

Obžalovaný vyvíjel na své svěřence tlak, některým platil, zval je na večeře. Vyžadoval po nich orální sex či masturbaci, osahával je a lákal z nich nahé fotografie. Trestné činnosti se dopouštěl od roku 2014 do loňska. Poškození se kvůli nízkému věku nemohli adekvátně bránit, trenéra vnímali jako autoritu. Mezi poškozenými je také jedna dívka. Odsouzený chlapce a dívku nutil, aby před ním v autě souložili.

Muži hrozil trest za znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak, přečin ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie a přečin svádění k pohlavnímu styku od pěti do dvanácti let. Soudkyně Tereza Nagy uvedla, že devítiletý trest je přiměřený s ohledem na to, že trestných činů je více, činnost páchal téměř deset, spáchal čin na nezletilých a bylo jich více, řada má psychické následky a léčí se.

Státní zástupkyně Simona Konopáčková původně pro obžalovaného chtěla jedenáctiletý trest. Návrh s ohledem na to, že přiznal vinu, zkrátila na devět a půl roku. Vynesený trest je o půl roku nižší, soudkyně uvedla, že polehčující okolností bylo kromě doznání také to, že třiačtyřicetiletý muž činu litoval, v závěrečné řeči se omluvil poškozeným a jejich rodičům.

"Zvážím, zda se budu odvolávat, či nikoliv," uvedla žalobkyně. "Zdá se mi přísný, ale respektujeme ho," řekl k rozsudku obžalovaný, který si také ponechal lhůtu na odvolání.

Na místě se odvolala proti přiznanému výši odškodnění právní zmocněnkyně poškozených. "Jsem ráda, že součástí trestu je zákaz činnosti s dětmi. Co mě osobně zklamalo, je výrok o náhradě újmy obětem. Je pravda, že náhrada nikdy nevrátí to, co se stalo, nicméně je to společenský signál směřující k tomu, aby oběti byly skutečně odškodňovány a nejednalo se jenom o nějaké symbolické částky, ale o částky, které reálně něco znamenají," uvedla zmocněnkyně Anna Šavel. "Tohle jsou události v životě těch dětí a rodin, které jsou prostě neodčinitelné," dodala.

