Už nejsem nebezpečný, řekl propuštěný pedofil. Podle žalobce však ublížil dětem znovu

Před soudem podle zjištění Aktuálně.cz stojí muž, který byl v minulosti ve vězení za sexuální násilí spáchané na dětech. Po propuštění přitom popisoval své polepšení. Nyní je obžalovaný ze tří sexuálních deliktů vůči dětem. V případě uznání viny mu hrozí pět let vězení, státní zástupce mu však navrhuje podmínku.

"Výhoda je, že nepotřebuje žádné tlumicí léky. Vše se točí kolem toho, aby svou sexualitu udržel v mezích zákona. Jsem přesvědčena, že kdyby s tím měl problém, tak by přišel a svěřil se mi," řekla v červenci 2009 lékařka Želmíra Herrová o Vlastimilu Parkanovi, který se u ní léčil. Podle ní už nebyl nebezpečný.

V té době měl za sebou dva a půl roku vězení za to, že sexuálně zneužíval chlapce mladší patnácti let. Také šířil dětskou pornografii. Parkana přitahují chlapci. Se svou preferencí nemůže nic dělat, musí ji však ovládat, aby neporušoval zákon. Dospělý nesmí mít sexuální kontakt s dítětem mladším patnácti let.

Parkan dostal původně pět let, dosáhl však podmíněného propuštění. Jeho součástí byla povinná léčba. Parkan ji tehdy komentoval slovy, že se dětem vyhýbá "jako čert kříži". Jak však zjistilo Aktuálně.cz, ve svém závazku podle obžaloby selhal. Znovu se zodpovídá ze sexuálních deliktů vůči dítěti.

"Sváděl dítě k nemravnému životu"

"Ohrozil mravní vývoj dítěte mladšího patnácti let. Sváděl k nemravnému životu, když uvedeného se dopustil opětovně. Navrhl mu setkání v úmyslu jej pohlavně zneužít. A prostřednictvím informační technologie získal přístup k dětské pornografii," sdělila Aktuálně.cz Jana Humeni, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8, který kauzu vyřizuje.

Státní zástupce obžaloval Parkana letos v březnu z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, navazovaní nedovolených kontaktů s dítětem a ohrožování výchovy dítěte. Provinit se měl loni v dubnu.

Letos třiašedesátiletý muž je stíhán na svobodě. V případě uznání viny mu hrozí až pět let za mřížemi, ale státní zástupce navrhuje mírnější trest. Vězení pro něj nechce. "Navrhuje osm měsíců s podmíněným odkladem na dva a půl roku a ochranné léčení sexuologické v ambulantní formě," popsala návrh žalobce mluvčí Humeni.

Parkanovu kauzu vyřizuje soudkyně Kateřina Vltavská, která se praxi věnuje přes třicet let. Hlavní líčení mělo původně začít příští týden, ale po zrušení termínu soudkyně nově nařídila první jednání na červenec. Jak se Parkan staví k obžalobě, není jasné. Aktuálně.cz se s ním spojit nepodařilo.

Po propuštění už jednou obžalován byl

"Ve vězení to bylo peklo, hlavně ze začátku. Lidi jako já to tam mají těžké, protože nejsou tak průbojní," popisoval po propuštění Parkan. Za mříže ho dostal pohlavní styk s pěti chlapci mladšími patnácti let, které zneužíval v budově bývalého vepřína v Jihlavě-Vysoké. V krajském městě Parkan žil.

Nynější kauza přitom není po propuštění první, v níž figuroval. Policie ho zadržela už v září 2009. Podle obžaloby zneužil tři chlapce mladší patnácti let. K jednomu skutku se během vyšetřování přiznal, u soudu to však později odvolal. Obžalobu označil za vykonstruovanou.

Parkan strávil rok ve vazbě, Okresní soud v Jihlavě mu vyměřil dva a půl roku ve vězení. Jenže po několika odvoláních a zásazích krajské instance dosáhl Parkan zproštění obžaloby. Soud ho očistil kvůli tomu, že výpovědi chlapců o okolnostech údajného zneužívání nebyly ve shodě.

"Domníval jsem se, že když se přiznám, tak nepůjdu do vazby. Potřeboval jsem pokračovat v podnikání," vysvětlil původní přiznání Parkan. O jeho nevině rozhodl soudce Zdeněk Chalupa. "Jsem přesvědčená, že to udělal. Bohužel soud nevěří chlapcům, které měl Parkan zneužívat," uvedla žalobkyně Milena Smetanová.