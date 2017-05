Prezidentské cesty stojí kraje statisíce. Domluvme nová pravidla, kdo je má platit, chtějí hejtmani

AKTUALIZOVÁNO před 59 minutami

Někteří hejtmani se obávají, aby vysoké náklady za návštěvy české hlavy státu v regionech příliš zatížily krajské rozpočty. Jiní řeší to, zda není prezident před volbami ve výhodě, když část jeho výprav platí úřady z veřejných peněz. Chtějí proto s ostatními kraji dojednat společná pravidla, aby bylo jasné, co přesně mají za návštěvy platit. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček hejtmanům naznačil, že mohou změny probrat s prezidentem Milošem Zemanem na společné schůzce v létě.

Části hejtmanů vadí výše výdajů. Jiní, například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN), řeší otázku, zda má úřad platit výpravy i v době kampaně před prezidentskými volbami. Právě do jeho regionu jede prezident Miloš Zeman v úterý.

Půtovi se ozvalo několik voličů, kteří mu vytýkají, že cestu prezidenta Zemana kraj platí. Hejtman jejich reakci přikládá především událostem posledních dní.

"Atmosféra ve společnosti je vyhrocená," řekl. Nicméně chce oslovit kolegy z Asociace krajů České republiky a dohodnout společná pravidla, jak k cestám prezidenta přistupovat. "U současného prezidenta se mi systém už nechce měnit, ale přijde mi vhodné otázku otevřít, až bude zvolený nový prezident," řekl s tím, že by to měla řešit asociace krajů, kde se hejtmani dohodnou na společném postupu.

Nový systém Půta ještě přichystaný nemá, ale podle něj by kraje měly platit výdaje třeba za návštěvu prezidentského páru. "Ale měli bychom probrat, kdo má hradit cestu jejich doprovodu," dodal.

"Myslím, že je to dobrý nápad a že by asociace krajů měla vymyslet pro všechny stejná pravidla. Ať už je prezidentem kdokoli," komentoval plán třeba lidovecký poslanec a zastupitel v Jihočeském kraji Jan Bartošek.

Podle Půty sice kampaň před prezidentskými volbami ještě formálně nezačala, ale už samotný sběr podpisů je příležitostí, jak oslovit voliče. "Jestli se ptáte, zda je to konkurenční výhoda, tak z mého pohledu do jisté míry je," komentoval situaci pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD). Není však zastáncem toho, aby se na konci volebního období návštěvy hlavy státu v krajích omezovaly.

Aby kampaň byla co nejvíce vyvážená, nabízejí pardubický i liberecký hejtman jiné řešení - možnost setkání i s dalšími uchazeči v prezidentských volbách. "Kandidátům, kteří budou mít v průzkumech slušnou podporu, mohu věnovat část dne, abych jim vysvětlil problémy regionu," řekl Půta.

Nápad přesně určit kdo a co na výpravách prezidenta do krajů hradí, podporuje právě Netolický. Jen by to neřešil s asociací, ale přímo s kanceláří prezidenta. "Přístup by měl být stejný napříč republikou, aby někdo nebyl kritizovaný za vyšší cenu. Výjezdy nejsou levnou záležitostí. Vnímáme návštěvu hlavy státu jako událost důležitou pro celý kraj," vysvětloval s tím, že krajský rozpočet není bezedný.

"Nechceme se dostat do částky, která by vystřelovala extrémně nahoru. Vloni u nás proběhly dvě návštěvy, to je asi šest set tisíc korun celkem. Není vždy lehké prostředky najít," dodal Netolický. Kraj obvykle platí ubytování a pak například pracovní obědy a večeře, kterých se účastní kolem třicítky lidí. To jsou příklady výdajů, které by podle Netolického měl hradit kraj.

Právě v detailech - kdo a co má uhradit - se však skrývá největší úskalí plánu. Například hejtman z Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD) je skeptický. "Zda se dokáží kraje domluvit na společném postupu, neumím při současném složení asociace krajů odhadnout. Dosud u všech návštěv prezidenta, ministrů, představitelů ambasád jsou náklady hrazeny hostiteli," uvedl za oponenty Běhounek, který je přesvědčený, že hostitel by měl za návštěvu platit.

"Je těžko společensky přijatelné pozvat někoho, a potom po něm chtít úhradu. Od lidi pozvaných na akci hostitel nevybírá," řekl. V případě, že by mělo dojít k centrálnímu nastavení úhrad za jakékoli návštěvy, začlenil by to do státního rozpočtu.

Hejtmani budou mít šanci probrat možné změny už v létě přímo s prezidentem Milošem Zemanem. Upozornil na to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Podle něj pravidla již existují. "Určitě to je věc případného jednání se členy Asociace krajů ČR. Zatím jsme ale nebyli asociací osloveni. V každém případě v létě se pan prezident se všemi hejtmany setká," odpověděl na dotaz redakce Ovčáček.

Kraje platily za výjezd prezidenta do jejich regionu od 150 tisíc do částky skoro sedm se tisíc korun za jednu cestu. Nejčastěji se cena pohybuje kolem tří set tisíc. Zeman přitom navštěvuje česká města velmi často, takže celkový účet za jeho výpravy do regionů vyšplhal na bezmála 16 milionů korun.