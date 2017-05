před 1 hodinou

Kandidátem ČSSD v prezidentských volbách by mohli být ministr zahraniční Lubomír Zaorálek nebo předseda Senátu Milan Štěch. Serveru iDnes.cz to řekl předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Oba jsou podle něj výrazné osobnosti. Strana by mohla kandidáta vybrat v létě. "Z těch dvou bych si vybral oba dva. Ale říkám to proto, že v sociální demokracii jsou silné osobnosti, které by mohly oslovit nejen voliče ČSSD, ale i levicové liberály, lidi na politické levici, kteří nechtějí volit Miloše Zemana, a ti ostatní kandidáti jim připadají spíš pravicově vymezení," sdělil serveru Sobotka.

