"Horší sezonu nepamatujeme." Místo sněhu na horách prší, lyžaři stojí fronty na bazén

Za nejhorší sezonu v historii označují letošní zimu vlekaři z Vrchlabí. Vstupní bránu do Krkonoš lyžaři stále vyhledávají, v posledních letech zde ale i v zimě častěji prší, než sněží. Lidé, kteří sem přijeli na jarní prázdniny, tak hledají jiné možnosti trávení času. Plně obsazené je teď třeba místní aquacentrum. Skiareály v nižších polohách přestávají dávat smysl, říká klimatolog.

"Tak nic, to čekat nebudeme, jdeme zpátky do auta," říká žena středního věku obklopená třemi dětmi u vstupu do aquacentra na okraji Vrchlabí. Její rodina má před sebou poslední den dovolené, koupáním ji ale nezakončí. Je sice první polovina února a asi nikdo necítí potřebu jít se zchladit do vody, cedule před bazénem ale hlásí beznadějné naplnění kapacity.

Kdo se nenechá odradit, může uvnitř počkat, až někdo odejde. Kapacita koupaliště je 142 lidí. Avšak jen u recepce čeká víc než polovina tohoto počtu, fronta sahá až do vedlejší pizzerie. "Čekáme asi padesát minut," říkají turistky, kterým se povedlo prostát až k vytouženému turniketu, zatímco jim mezi nohama pobíhají malé děti.

Příčinu je třeba hledat asi o dva kilometry dál. Skiareál Kněžický vrch běžně láká na nenáročnou lyžovačku především pro děti a začátečníky. Osamělý bílý pruh umělého sněhu na rozbahněném kopci, ze kterého vytéká do škarpy u parkoviště potůček vody, ale působí na vrcholu zimy depresivně.

Je šest stupňů nad nulou, už několikátý den prší, a ačkoli má prázdniny půlka Prahy, na sjezdovce je prázdno. Houpavou chůzí v lyžákách sem od parkoviště kráčí skupina lyžařů, kteří pohledem zkoumají, zda je areál vůbec v provozu.

Až po minutě se v dálce vynořuje malá postavička školáka, který na svahu "vaří pizzu s kečupem", jak instruktoři nazývají polohu lyží v pluhu, a za ním pár zkušenějších lyžařů. "Není to ideální. Ale co máme dělat, sedět celé dny na chatě? Navíc to už máme zaplacené," říká mladý muž a nasedá na lanovku vstříc další jízdě.

Zatímco koupaliště hlásí rekordní návštěvnost, vlekaři jen nevěřícně kroutí hlavou. "Letošní sezona je zatím nejhorší, co si za poslední roky pamatujeme," potvrzuje za skiareál Zuzana Fišnarová. "Hezkých dní, které připomínaly zimu, bylo letos v součtu asi pět. Tolik deštivých dnů a teplo, to opravdu málokdo pamatuje," zoufá si.

Skiareál se snažil situaci zachránit technickým sněhem. "Rekordní množství, co jsme měli, nám odplavil déšť. A v půlce února máme kopec beze sněhu. Nálada je opravdu špatná a skeptická," dodává.

Oteplování přesáhlo hranici

Ať už se reportéři Aktuálně.cz na místě ptají kohokoli, všichni se shodují na jednom. Hory už nejsou to, co dříve. Tedy alespoň zde na okraji Krkonoš, v nižších polohách kolem 500 metrů nad mořem.

"Za starých časů to bylo azurko, pod nulou, sluníčko, sníh, nádhera. Pamatuju zimy, kdy jsme nemohli ani k popelnici, jak byla zapadaná sněhem. Teď pořád jenom prší," říká ředitel aquacentra a místní rodák Jiří Dušek.

A nejde jen o Krkonoše. Na nedostatek sněhu narazili začátkem února mimo jiné pořadatelé slavného závodu Jizerská padesátka. Ti nakonec museli akci zrušit, poprvé po sedmnácti letech a popáté ve skoro šedesátileté historii. Před pár lety přitom přesunuli akci z ledna na únor, kdy je statisticky nejvyšší šance na dostatek sněhu.

Trend potvrzují i data meteorologů. Podle těch bylo v Česku v minulém desetiletí průměrně 38 dní se sněhovou pokrývkou za rok. V šedesátých letech to bylo více než dvojnásobek. Na horách je dnes oproti tomuto období sníh až o měsíc kratší dobu.

"Trend je bohužel takový a za poslední roky to platí dvojnásob. Sezona se v naší nadmořské výšce zkracuje na měsíc a půl," potvrzuje Fišnarová ze skiareálu.

Před oteplováním planety varují vědci už desetiletí. Často se hovoří zejména o letních vedrech a suchu, v zimě se ale dlouhodobě otepluje podobnou rychlostí jako v letních měsících, upozorňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dosud to ale nebylo tolik znát, jelikož teploty tak často nestoupaly nad bod mrazu a sníh se v krajině držel delší dobu.

"Jenže v posledních deseti až patnácti letech už jsme se dostali přes pomyslnou hranici bodu mrazu a místo sněžení prostě prší. Je to znát hlavně v nížinách a středních polohách, ale i na horách už sněhová pokrývka začíná mizet," upozorňuje expert. To ukazují data z celého Česka i za stanici Benecko, která je od Vrchlabí vzdálená několik kilometrů.

Oteplovat se navíc bude dál. Zahradníček varuje, že skiareály budou muset čím dál častěji sahat k umělému sněhu. "Bohužel například letos by bez něj byl problém lyžovat i v Alpách ve výškách kolem 1500 až 1800 metrů. Otázka tedy je, jestli má vůbec smysl střediska v nižších polohách udržovat, nebo dokonce budovat nová," upozorňuje.

"Jsme tady týden, lyžovali jsme dvakrát"

Turisté, kteří přijeli do Vrchlabí na dovolenou, jsou ale i tak odhodlaní si volno užít. Třeba ve zmíněném bazénu, kde je pořádně veselo. "Chtěl jsem naučit lyžovat dceru. Zatím úspěch. Každý den jsme měli asi tak dvě hodiny, kdy přestalo pršet," směje se Němec Robin, který sem dorazil z Berlína. "Hodně jíme, miluju české jídlo. Byli jsme na bruslení v Trutnově a teď jsme v bazénu," popisuje svou dovolenou na horách.

"Přijeli jsme sem na týden lyžování, ale byli jsme jenom dvakrát. Moc se to ani nedá, člověk je kvůli dešti celý mokrý. Takže chodíme na procházky, byli jsme i na kurzu vyrábění vánočních ozdob," dělí se o své zážitky další z návštěvnic.

Když venku nevychází počasí, návštěvnost bazénu se podle jeho ředitele zvedne o pětinu. To ostatně ukazuje i pohled na parkoviště, kde má každé druhé auto na střeše "rakev" na lyže. Plno má aquacentrum během zimy a léta ale prakticky pořád. "Také k tomu přispívá, že to tady nemáme tak drahé. Když to srovnám se zábavou, co nabízejí vleky, tak jsme někde úplně jinde," vysvětluje ředitel Dušek.

Zatímco za celodenní vstup do bazénu zaplatí čtyřčlenná rodina přes týden 1080 korun, lyžování na Kněžickém vrchu stojí téměř dvakrát více. A to patří k nejlevnějším areálům v okolí. Na nejlepších sjezdovkách v Krkonoších vyjde den lyžování pro rodinu na čtyři tisíce.

Kdo chce přece jen vyrazit na lyže, volí spíše běžky. I proto mluví provozovatel půjčovny lyží a také bývalý olympionik František Máka o poznání optimističtěji než majitelé skiareálu. "Běžky se v zimě půjčují pořád, ať už je počasí jakékoli," říká, zatímco předává dva páry lyžařských bot k vyzkoušení zákazníkům.

Běžkařskou dráhu v městském lyžařském areálu chválí i Leo Berka, který sem přivezl trénovat svého dospívajícího syna, které se věnuje biatlonu. "Na ty možnosti je to tady fantasticky připravené. Mladej si to moc pochvaluje, že ani nevadí, že prší. Když je hnusně, ať jdou lidi sem. Nebo do aquaparku. Tam to ale musí být úplně nařezané," říká Berka, zatímco se k němu po bílém pruhu v krajině blíží na běžkách jeho syn.

