Sněmovna se distancovala od Filipových výroků o legionářích, omlouvat se však nemusí

Epidemiologové z Vysočiny řeší případ člověka, který je po vyléčení z covidu-19 opět pozitivní. Další testování na odborném pracovišti má zjistit, zda je znovu i infekční. Není ale jasné, zda jsou testy dostatečně spolehlivé a uznávané, aby mohli hygienici vydat dobrozdání o jeho neinfekčnosti. Informovala o tom Alena Dvořáková, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Ministerstvo zdravotnictví už podle ní před časem zjišťovalo, kolik takových případů hygienici v kraji evidují. "Takže se to možná už na ministerstvu řeší," řekla Dvořáková.

Za vyléčeného je považovaný ten, kdo má v rozmezí 48 hodin dva negativní testy. Pacient z Vysočiny byl za zdravého prohlášen na konci dubna. Pozitivní výsledek u něj znovu odhalily testy udělané preventivně v souvislosti s hospitalizací. "Jde o to, jestli ten virus je nebezpečný, živý, který může způsobovat nákazu, nebo je to pouhá pozitivita viru, která nic nedělá," řekla Dvořáková. Zjistit to je podle ní důležité, aby nemuseli být lidé dál omezováni a zůstávat v karanténě. "Je to další problém, který se nabízí, protože se o tom viru pořád ještě málo ví," řekla Dvořáková.