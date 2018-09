Sněmovna podpořila vynětí velkoobchodu z regulace prodejní doby během státních svátků

Předkladatelé argumentují tím, že uzavření velkoobchodů ohrožuje zásobování těch obchodů, které můžou mít o stanovených svátcích otevřeno.

Praha - Na velkoobchod by se nemělo vztahovat omezení prodejní doby o vybraných svátcích, jak ho nařizuje platný zákon. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh poslanců vládního hnutí ANO a opoziční ODS, kteří chtějí velkoobchod z působnosti zákona vyjmout.

Vláda k návrhu zaujala neutrální postoj. Opoziční pravice chce celý zákon o regulaci prodejní doby zrušit.

"Ten návrh je prostý: ze zákona o prodejní době se škrtá slovo velkoobchod. Maloobchodu se to vůbec nedotkne," popsal zástupce předkladatelů Patrik Nacher (ANO).

Podle současného znění zákona se zákaz prodeje o vybraných svátcích vztahuje vedle maloobchodu i na velkoobchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Předkladatelé argumentují mimo jiné tím, že uzavření velkoobchodů ohrožuje zásobování těch obchodů, které můžou mít o stanovených svátcích otevřeno.

Poslanci poukazují také na stravovací provozy, které potřebují z velkoobchodů především čerstvé nebo rychle se kazící potraviny na denní bázi. Vládní nařízení definuje velkoobchod jako činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.

Neutrální stanovisko

Vláda ve svém neutrálním stanovisku poukazovala mimo jiné na to, že Ústavní soud se nyní zabývá návrhem na zrušení celého zákona. Jedním z argumentů navrhovatelů je to, že zákon vytváří nerovnost, protože vztahuje na obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních a netýká se například služeb. Vynětí velkoobchodů by podle vlády vedlo k další dílčí nerovnosti.

Předkladatelé chtěli, aby sněmovna schválila jejich návrh ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Návrh na zrychlené projednávání ale vetovaly kluby ČSSD, KSČM, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.

Sněmovna neschválila návrh na zamítnutí předlohy, který vznesl Jiří Mihola (KDU-ČSL). Pro zamítnutí předlohy hlasovalo 32 poslanců hlavně z klubů ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že ve druhém čtení předloží pozměňovací návrh, který by zákon o regulaci prodejní doby zrušil. "Omezuje to podnikatele naprosto zbytečně, otravuje to úplně všechny lidi, dělá to zmatek, tak si přiznejme, že se to nepovedlo, zrušme to," řekl.

Také předseda klubu ODS a spolupředkladatel návrhu Zbyněk Stanjura věří, že na konci projednávání bude návrh na zrušení zákona jako celku.

Poslanec Mihola naopak argumentoval tím, že regulace prodejní doby je v Evropě normální. Uvedl také, že většina prodavaček má rodiny a jejich děti si také chtějí užít volno o svátcích. Podle něj to nelze srovnávat s tím, že třeba hasiči musí být v pohotovosti. "Jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být na prvním místě," uvedl.

Sněmovna letos v lednu zamítla návrh ODS na zrušení celého zákona o prodejní době. Za zachování zákona o prodejní době hlasovalo tenkrát 101 poslanců hlavně z klubů ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a přidali se i někteří Piráti.