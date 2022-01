Nejsme populisté, neslibujeme, co nesplníme, tvrdí Fiala, který si přišel pro důvěru

V Poslanecké sněmovně začala debata, na jejímž konci s největší pravděpodobností získá vláda Petra Fialy důvěru poslanců. Ve sněmovně na to má pětice koaličních stran dostatek hlasů. Fiala prohlásil, že cílem je dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa a vládní program ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat. Opoziční poslanci novou vládu kritizují. Očekává se, že debata bude trvat několik hodin.

Premiér Petr Fiala přišel do sněmovny požádat o důvěru pro svou vládu. | Foto: Jakub Plíhal

"Dnes je to přesně 102 dní od podzimních parlamentních voleb," začal svůj projev ve sněmovně jako první řečník předseda vlády Petr Fiala, podle kterého bude hlasování o důvěře symbolickou tečkou za volbami.

Fiala nazval svůj kabinet vládou pro budoucnost a slova o budoucnosti a příštích generacích použil hned několikrát. "My to opravdu myslíme vážně, když říkáme, že jsme vládou změny pro budoucnost. Chceme totiž lepší budoucnost nejenom pro nás, ale i pro naše děti a vnuky. Věříme, že příští generace výsledky naší práce ocení. Chceme stát, který nežije na dluh, protože každý dluh se musí jednou zaplatit. A čím později se zaplatí, tím bude větší a splátky bolestivější," prohlásil Fiala, který avizoval, že chce, aby vláda nešetřila na lidech, ale na samotném státu.

"Chceme upravit výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a bez ohledu na hospodářskou situaci. Zároveň chceme našim občanům dát jistotu, že stát nebude bezohledně zvyšovat jejich daně. Proto jsme se zavázali, že vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop celkového daňového břemene. Jsme přesvědčeni, že stát má šetřit především sám na sobě, a ne na občanech," uvedl premiér s tím, že vláda chce zemi maximálně digitalizovat.

"Chceme důsledně naplnit princip, že tam, kde mohou mezi úřady obíhat data, tam nemá pobíhat občan. Modernizace našeho státu by nám měla přinést nejen úspory, ale také možnost zaměstnat ve státní správě špičkové odborníky a budoucí talenty. Bez nich se státní správa ve 21. století určitě neobejde. Bohužel český stát je hodně zbytnělý a ve srovnání s tím, kolik nás všechny stojí, je taky málo výkonný. Chceme, aby náš stát byl moderní, chytrý, efektivní a úsporný," slíbil.

Stejně jako v minulosti Fiala tvrdil, že chce dostat vládu mezi nejvyspělejší země světa. "Naše země si nemůže dovolit žádné další zpoždění. Nechceme a nesmíme a nebudeme občanům lhát a zatajovat problémy, i když to pro nás třeba někdy může být nepříjemné, a už vůbec se nebudeme tady za čtyři roky tvářit, že jsme si tyto sliby nikdy nedali. Ty sliby, o kterých tady mluvím, to jsou sliby, které bereme vážně, a budeme z nich chtít tady skládat za čtyři roky účty. Každý z nás, tak jak tady sedíme. My se totiž opravdu cítíme být vládou změny," končil Fiala.

Chcete dělat zbytečně drastické škrty, vyčítá vládě Babiš

Po Fialovi vystoupil předcházející premiér a předseda ANO Andrej Babiš. "Hned na úvod musím říct, že hnutí ANO nebude hlasovat pro důvěru nové vlády. My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nic neříkající floskule," uvedl mimo jiné Babiš.

"Dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už je tři měsíce po volbách. Lidé nejsou zvědavi na vaše výmluvy, stížnosti a vykrucování. Lidé čekají, že konečně začnete makat, předložíte konkrétní návrhy a začnete plnit to, co jste jim před volbami naslibovali," pokračoval Babiš, podle kterého přišla Fialova vláda zcela nepřipravena vládnout.

Babiš se zároveň ohradil proti tomu, že Fiala na začátku roku popisoval, jak jeho vládu čeká jedno z nejobtížnějších období za posledních mnoho let. "To jste myslel vážně? To pan premiér nemá k dispozici fakta nebo si je záměrně vymýšlí nebo uznává, že jeho tým na řízení země prostě nemá? Nebo si snad nevěří?" ptal se Babiš.

Podle svých slov předal zemi v mnohem lepším stavu, než vykreslují jeho nástupci. "Česká republika zažívá nejlepší období od svého vzniku. Na to jsou jasné statistiky a čísla, a to jak z Česka, tak i zahraničí. Když nejste schopni skutečný stav věcí přiznat a překrucujete fakta, jak se vám to hodí, tak já vám je rád sdělím. Spoustu projektů jsme pro vás připravili. Máte díky nám k dispozici velké množství peněz, vaše slova o tom, jak moc je naše země zadlužená, jsou nepravdivá. Máme zdravé veřejné finance, zbytečně strašíte naše důchodce. Vy chcete dělat zbytečně drastické škrty," uvedl bývalý premiér.

Babiš ve svém projevu kritizoval také Českou národní banku, která podle něj jako jediná centrální banka v Evropě i na světě stále navyšuje úrokové sazby. Hovořil o "Rusnokově drahotě" a varoval, že lidem se prodraží hypotéky. Postup ČNB označil za katastrofu a tvrdil, že svým postupem zasadí ránu ekonomice i občanům.

Vládu kritizovali také další opoziční zákonodárci, ať z hnutí ANO nebo SPD. V jednu chvíli nastala pětiminutová přestávka. Šéfka klubu ANO Alena Schillerová totiž poukázala na to, že vláda porušuje jednací řád sněmovny, protože podle něho by v sále měli sedět všichni členové vlády. Některá jejich místa byla přitom prázdná.

Když přestávka skončila a ministři přišli, kritizovala Schillerová především to, že vláda neříká, kde chce konkrétně šetřit peníze. "Koaliční smlouva o žádných konkrétních úsporách nehovoří. Naopak přichází s nápady, které znamenají každoroční sekeru nejméně sedmdesát miliard korun navíc. Samotné programové prohlášení vlády je největším zklamáním a skoro výsměchem. Nezlobte se, ale opravdu nevím, jak mám nazvat tak obecné a nic neříkající fráze jako jsou věty o nalezených úsporách a stanovení dlouhodobého směřování veřejných financí," prohlašovala Schillerová.

Většinový kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů by mohl získat ve dvousetčlenné sněmovně podporu až 108 poslanců. Několik koaličních zákonodárců však v dolní komoře pravděpodobně nebude ze zdravotních důvodů. Totéž se bude týkat i opozičního tábora. Výsledek hlasování by koaliční absence ohrozit neměly.

K vyslovení důvěry stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů. Poslanci hlasují v těchto případech po jménech v pořadí od vylosovaného člena dolní komory.