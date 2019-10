Smlouva s Home Creditem je poslední kapkou. Odvolejte rektora, vyzývá senátory petice

Více než 500 studentů, absolventů a zaměstnanců podepsalo od středečního dopoledne petici, která vyzývá členy Akademického senátu Univerzity Karlovy k odvolání rektora Tomáše Zimy. Vadí jim okolnosti, za jakých podepsal smlouvu se společností Home Credit i netransparentní vazby na představitele Číny.

"Samotná postava rektora má už tolik škraloupů, že nebuduje moc dobré jméno Univerzity Karlovy," vysvětlila autorka petice Michaela Trtíková Vojtková. Petice zmiňuje čtyři problematické kroky, kterých se měl Tomáš Zima dopustit. Tím posledním je uzavření partnerství se společností Home Credit, aniž by to projednal s akademickým senátem, která měla během tří let přinést univerzitě celkem 1,5 milionu korun. Roční rozpočet školy je přitom 11 miliard.

Akademický senát zasedá již v pátek, jeho předseda František Zahálka však nepředpokládá, že by k hlasování došlo. Aby byl rektor skutečně odvolán, musely by s tím souhlasit alespoň tři pětiny všech senátorů. "Pokud by mělo čistě hypoteticky dojít k tomuto krajnímu řešení, tak si nedokážu představit, že by se to spustilo už v pátek. To si myslím, že je utopistické," řekl Zahálka s tím, že takto závažnou věc nelze probírat ze dne na den.

"Odvolání rektora je jeden z kroků, ale je až ten poslední, který by měl přijít v situaci, kdy jde o nepřekročitelnou věc. V tuto chvíli si to já osobně představit nedokážu. Důvody pro odvolání rektora musí být naprosto zásadní a musí na nich být velká shoda napříč celým spektrem. V takové situaci bychom chtěli, aby se vyjadřovaly senáty fakult," dodal Zahálka. Další zasedání senátu je na programu na konci listopadu, kdyby to však bylo nutné, může se senát mimořádně sejít i dříve.

Ani senátoři oslovení redakcí Aktuálně.cz se zatím k odvolání Zimy nekloní, přestože je k tomu vyzvalo už na 500 lidí - studentů a absolventů i zaměstnanců. Mezi podepsanými je literární historik Martin C. Putna, botanik František Krahulec nebo šéf Unie státních zástupců Jan Lata, který je absolventem univerzity a bývalým členem akademického senátu.

Přidal se k nim i proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Jan Trlifaj. "Kroky rektora popsané v petici považuji za velmi problematické. Brzy si připomeneme třicáté výročí sametové revoluce, je dobré si při této příležitosti také připomenout, že mlčením a pasivitou se věci k lepšímu nezmění," řekl Trlifaj pro Aktuálně.cz.

Rozhodující bude Zimovo vysvětlení

Podle některých senátorů však rektorovy prohřešky nejsou tak vážné, aby si zasluhoval odvolání. "Podpis smlouvy s Home Creditem byla sice chyba, ale v žádném případě taková, abych hlasoval pro odvolání rektora," řekl místopředseda senátu David Hurný.

Jiní chtějí minimálně počkat na to, jak své kroky rektor vysvětlí na pátečním jednání senátu. "V současné chvíli ještě stále nemám dostatek informací pro rozhodnutí. Rozhodující pro mě bude reflexe celé situace ze strany pana rektora," řekl Jan Pačes z Přírodovědecké fakulty.

Podobně mluví i antropolog Karel Šima z Filozofické fakulty. "Dopis správně poukazuje na pochybení, která pan rektor v poslední době učinil a byla i předmětem kritické debaty v senátu. V tuhle chvíli však nejsem schopen posoudit, zdali je to na odvolání rektora, protože čekám na jeho vyjádření na pátečním jednání senátu," uvedl Šima.

Diskusi o údajných rektorových chybných krocích na jednání senátu by uvítal i samotný Zima, který však některé body uvedené v petici zpochybňuje. "Vážím si a respektuji názory všech zástupců akademické obce. Informace, které šíří zmíněná výzva, považuji za zavádějící a nepravdivé. Věřím proto, že i o bodech, na které petice upozorňuje, povedeme diskusi na pátečním jednání akademického senátu, neboť právě tam podle mého názoru tato diskuse patří," sdělil Aktuálně.cz rektor Zima.

Nejen Home Credit, petice vyčítá rektorovi i další kroky

Otevřený dopis rektorovi nevyčítá pouze smlouvu se společností Home Credit, podle které se měla společnost stát hlavním partnerem univerzity. Podle autorů petice Zima nepřiměřeně zasahoval do nezávislosti etické komise na Filozofické fakultě v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře, když nechal zadat vypracování posudků u lidí s osobními vazbami na Kováře, které jeho opisování vyvracely.

Autoři rektorovi vyčítají také bagatelizaci problému neetických a predátorských publikací, což dokládají na jmenování Alice Němcové Tejkalové děkankou Fakulty sociálních věd. Právě Němcová Tejkalová v minulosti do těchto pochybných časopisů psala, čímž získala navíc vědecké body za publikování článků, a tím i více peněz.

Jako problematické vidí dopis také netransparentní vazby univerzity na orgány Čínské lidové republiky. Autorům se nelíbí netransparentní financování česko-čínského centra univerzity a údajné jednostranné prezentace zájmů čínského státu na půdě univerzity.

Server Seznam Zprávy upozornil, že Zimův poradce Luděk Podola se sešel se zástupcem vedoucího Mezinárodního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny Kuo Je-čouem. Česká Bezpečnostní informační služba přitom před tímto oddělením opakovaně varuje jako před "specifickou čínskou zpravodajskou organizací, do jejíž gesce patří také zpravodajská činnost".

"Myslím, že nikdo z akademické obce nechce být spojován s čínskou kontrarozvědkou. A nikdo nechce být spojován ani s tím, že rektor zahajuje kulatý stůl k česko-čínským vztahům v den, kdy Čína slaví 70 let od komunistického převzetí moci. To je naprosto symbolické, co všechno Zima pod svým vedením dopustí," řekla autorka otevřeného dopisu Trtíková.