Partnerství mezi Home Creditem a Univerzitou Karlovou končí. Firma ustoupila kritice

Společnost Home Credit se jen po několika dnech podlomila nátlaku akademiků a rozhodla se zrušit své partnerství s Karlovou Univerzitou. Univerzita tak přijde až o několik milionů korun, ale podle kritiků si zachová svou morální integritu.

Home Credit tak přijde o pozici takzvaného "hlavního partnera Univerzity Karlovy", kterou měl zastávat příští tři roky. "Chtěl bych vám oznámit, že Home Credit se dnes rozhodl od smlouvy s UK odstoupit," uvedl ve čtvrtek Milan Tománek, ředitel komunikace Home Creditu.

Podle něj se tak společnost rozhodla na základě kritiky, která zaznívala z akademických kruhů i širší veřejnosti. "Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě před tím, než spolupráce byla vůbec zahájena. Přejeme Univerzitě Karlově vše dobré," dodal Tománek.

Partnerství obou subjektů se však začalo hroutit ještě před tím, než ho společnost ukončila. Jen pár minut před prohlášením Home Creditu uvedla Matematicko-fyzikální fakulta (MFF), že se zříká jakýchkoliv prostředků, které by mohla ze spolupráce mezi firmou a univerzitou získat. Dodala, že o přípravě partnerství fakulta nic nevěděla. Právě k MFF přitom měla část prostředků z partnerství podle vedení univerzity putovat.

Možnosti partnerství s Home Creditem se už vzdala také Fakulta sociálních věd (FSV) - druhá z fakult, která měla podle vedení na partnerství profitovat. FSV měla s úvěrovou společností podepsat návaznou partnerskou smlouvu, díky které by tamní Institut ekonomických studií získal peníze například na hostování profesora z Oxfordu, který měl v Praze vést kurz na téma finanční krize.

"Chci jménem vedení FSV UK ujistit odbornou i širokou veřejnost, že Fakulta sociálních věd UK neplánuje uzavřít žádnou dílčí partnerskou smlouvu s firmou Home Credit International," uvedla Alice Němcová Tejkalová, děkanka FSV UK.

Hlavní partnerskou smlouvu rektor Tomáš Zima podepsal už 30. září. Univerzita se však s uzavřením partnerství nijak nechlubila, nevěděl o ní akademický senát, ani vedení fakult. Informace o podpisu smlouvy se tak k širší veřejnosti dostala až o několik dní později.

Reakce akademiků na sebe nenechala dlouho čekat. Mnoho z nich považovalo za nemístné, aby univerzita spolupracovala s úvěrovou společností, která podle nich v minulosti stála za řadou problémů s chudobou. A to i přesto, že jmenované fakulty od Home Creditu finanční prostředky obdržely už dříve. Například právě FSV letos v březnu získala dar 100 tisíc korun na rozvoj vědy a výuky.

Kromě zaměstnanců univerzity se ozvaly i další osobnosti. Například Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni podpis smlouvy označil za morální selhání vedení univerzity.

To se však bránilo tím, že se Home Credit v analýze, kterou zpracoval právě Člověk v tísni, umístil na předních příčkách žebříčku společností co do přívětivosti služeb v oblasti poskytování malých půjček. Kancléř univerzity Milan Prášil dodal, že si vedení univerzity uvědomovalo, že partnerství může vyvolat kritiku, ale nakonec podle něj "převážily benefity".

Klauzule o nekritizování

Situaci neuklidnilo ani zveřejnění plného znění smlouvy, jelikož obsahuje ujednání, které některé akademiky ještě více znejistilo. Konkrétně se ve smlouvě píše, že "se obě strany zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci". Podle Home Creditu si přitom takové ujednání do smlouvy prosadili zástupci univerzity.

Rektor Zima i kancléř univerzity Milan Prášil v reakci na to veřejně přislíbili, že Home Credit nebude mít žádný vliv na práci akademiků či jiných zaměstnanců univerzity, tím spíše na jejich akademické svobody.

Obavy v tomto smyslu vyjadřovali zejména členové uskupení Sinopsis pod Ústavem Dálného východu Filozofické fakulty. Právě oni mají ve své práci ke Kellnerovým firmám velmi blízko, protože zkoumají jejich rozporuplné přijetí v Číně.

Kvůli tomu je ostatně představitelé společnosti nejbohatšího Čecha veřejně kritizují. Po posledním z článků Sinopsis, který se zabýval působením čínské odnože Home Creditu, skupina PPF na Twitteru dokonce přirovnala tým sinologů k tvůrcům fake news.