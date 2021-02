Smete nás to jako velká voda, varuje Blatný před neprodloužením nouzového stavu

S uvolněním opatření bez nouzového stavu se epidemická situace zhorší do dvou týdnů v celém Česku a dopadne na nemocnice, řekl ve čtvrtek poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bez stavu nouze se podle něho otevřou obchody a služby, muzea a galerie a možná i bazény a posilovny. Nebude omezeno shromažďování lidí, uvedl ministr.

Sněmovna projednává v pořadí už šestou žádost o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Menšinový kabinet ANO a ČSSD pro ni tentokrát podporu v dolní komoře nemá.

"Jakékoli uvolnění je jako otevřít stavidla velké vodě," varoval Blatný. Lze podle něho jít na břeh řeky a proti velké vodě demonstrovat. "Ale velká voda nás smete," prohlásil.

Bez restrikcí kvůli naplnění nemocnic podle Blatného nebude kam převážet pacienty a nebude možné plánované širší otevření škol. Blatný také varoval, že okolní země zavřou hranice s Českem. Situace nakonec podle něho vyústí přes stavy nebezpečí vyhlášenými krajskými hejtmany ve vyhlášení nového nouzového stavu.

Pokud sněmovna souhlas s prodloužením stavu nouze dá, vláda bude podle Blatného dál pracovat na tom, aby se v březnu vrátila do škol část žáků. Obecně zmínil "kultivaci" restrikcí a náhrad podnikatelům. "Uděláme vše pro to, aby se nákaza nešířila do celé země," řekl. Blatný také uvedl, že do dvou týdnů by mohl být předložen návrh pandemického zákona ke zvládání koronavirové krize.

Zopakoval, že epidemii vyřeší očkování. Koncem března by podle Blatného měli být naočkováni lidé starší 80 let a v létě většina obyvatel. Nynější stav přirovnal k cílové rovince, na níž by bylo škoda upadnout.

Později, po vystoupeních kritiků vládní žádosti, Blatný uvedl, že nechápe nedůvěru a odpor k nouzovému stavu. "Nevím, proč je nouzový stav takový červený hadr. Když ho dáme pryč, regulérně se střelíme do nohy," řekl. Stav nouze označil ministr za technikálii, která jen říká, jakým způsobem lze dále postupovat.

