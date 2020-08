Směs alibismu, bezradnosti a improvizace, hodnotí opozice manuál pro školy

Opozice v souvislosti s opatřeními proti koronaviru ve školách, která představilo ministerstvo školství, mluví o chaosu či improvizaci. Upozorňuje na to, že některá opatření budou obtížně realizovatelná. Ministerstvo podle opozičních stran také přeneslo značnou část odpovědnosti na ředitele škol, pro které bude naplnění pravidel náročné.

Lidovci zdůraznili, že zásadní je obnovení běžného provozu škol od 1. září. "Nesmí opět nastat plošné narušení výuky. Chodit do školy je totiž normální," uvedl poslanec Marek Výborný. Souhlasí s některými hygienickými pravidly, jako je větrání tříd nebo mytí rukou.

Naopak pravidla pro nošení roušek, které mají žáci mít na chodbách, ale už ne ve třídách, považuje v nynější situaci za zbytečná. "Nošení roušek by se mělo zavádět až v případech zvýšeného rizika. Toto rozdělení mi smysl nedává," uvedl.

Poslanec Petr Gazdík (STAN) uvítal, že vůbec nějaký manuál pro školy vznikl. I on ale kritizoval pravidla pro nošení roušek a upozornil na to, že další opatření bude obtížné naplnit. "Pokyny typu 'žáci ze třídy A se nebudou stýkat se žáky ze třídy B' na mě spíš působí jako zákaz z filmu Obecná škola 'neolizujte za mrazu kovové zábradlí'. Myslím, že takové zákazy spíše podnítí děti, aby přesně to udělaly," napsal poslanec.

Gazdík zároveň upozornil na to, že naplnění obsahu manuálu bude náročná práce pro ředitele škol. "Manuál jako celek na mě působí jako 'něco se dělat musí, tak aspoň toto, i když tak přesně nevíme, proč právě takto'," uvedl poslanec školského výboru.

Výborný uvedl, že ředitelé škol budou muset řešit i fungování školních družin, ve kterých jsou obvykle děti z různých tříd, ale ministerstvo doporučuje děti i v nich držet rozdělené. "U školních družin je zachován chaos," uvedl Výborný.

Pravidla jako celek kritizoval místopředseda ODS Martin Kupka. "Pro vládu je evidentně mediálně zajímavější řešit cestování do Chorvatska nebo fotbalovou ligu, protože pravidla pro zahájení školního vyučování jsou zase obvyklou směsicí alibismu, bezradnosti a improvizace, jako by nad nimi někdo začal přemýšlet teprve předevčírem," napsal na Twitteru.

Video: Zhorší návrat do škol epidemii? Ministr školství Plaga představuje nový manuál