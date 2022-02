Slzy štěstí na nádraží. Ukrajinci prchající před válkou přijeli za rodinami do Česka

Na pražské nádraží Florenc přijíždějí plné autobusy Ukrajinců. Utíkají před válkou, kterou v jejich zemi Rusko rozpoutalo. "Vzbudila mě maminka, ať vstávám, že je válka. Zeptala jsem se, jestli si dělá legraci. Nevěřili jsme tomu," svěřuje se Maria reportérkám Aktuálně.cz. Na ni i mnohé další tu čekají jejich příbuzní, se kterými se hned po výstupu z autobusu s úlevou a dojetím vítají.

Mladá žena v zelené teplákové soupravě vystupuje z autobusu a v jejím obličeji se zračí úleva. Po zhruba čtrnácti hodinách cesty dorazila spolu s matkou a dvěma bratry do Prahy. Ze Zakarpatské oblasti na Ukrajině odjeli, jen co se ve čtvrtek dozvěděli, že začala válka.

"Spala jsem, když ke mně do pokoje přišla maminka, ať vstávám. Řekla mi, že začala válka. Zeptala jsem se, jestli si dělá legraci. Ona mi ale řekla, že to myslí vážně, a začala brečet," líčí Maria. Rodina přemýšlela, co dál. "Nejdřív jsme chtěli jít nakoupit zboží do zásoby, ale pak jsme si říkali, že by stejně nestačilo na celou dobu války," popisuje Maria.

Nakonec se rodina rychle rozhodla: odjede k příbuzným do Plzně. Kufry měli sbalené za patnáct minut. To, že začne válka, prý rodina nečekala. "Všichni říkali, že bude, ale my jsme nevěřili, že se tohle někdy stane," říká Maria.

Na Ukrajině zůstali její strýcové či další bratři, kteří pracují například jako řidiči záchranky. "Jsme jeden z posledních autobusů, který veze muže. Teď už je z Ukrajiny nepustí, musí do boje," povzdychne si Maria. Po vyhlášení válečného stavu ve čtvrtek večer už nesmí Ukrajinu opustit muži ve věku od 18 do 60 let.

Spolu s ní přijíždí v pátek dopoledne na autobusové nádraží na Florenci další desítky lidí. Na cestu se vydali právě ze Zakarpatské oblasti, které se zatím boje vyhýbají. Autobusy jsou téměř plné a některé mají mnohahodinové zpoždění, kvůli kolonám a čekání na hranicích. Například autobus z Kyjeva, který měl přijet ve čtvrtek v pět hodin ráno, dorazil do Prahy až v půl čtvrté odpoledne. Na mnohé z přijíždějících čekají na nádraží jejich příbuzní, kteří v Česku žijí. Vítají se se slzami v očích.

"Přijeli jsme z Užhorodu. Manžel tam zůstal, toho nepustili," říká Miroslava Popovičová, která přicestovala se dvěma dětmi. Přijela za sestrou, která v Česku žije už patnáct let.

Opodál stojícímu Josefovi se rozzáří oči, když z autobusu vystoupí jeho manželka Natalia s malým synem Alexijem. Přijeli za ním z Užhorodu, na hranicích prý čekali asi pět hodin. Přestože jsou unavení, mají hlavně radost ze shledání. V Česku žijí už pět let, ale Natalia s Alexijem odcestovala na Ukrajinu navštívit rodinu. "Když jsme slyšeli, že začala válka, tak jsem rozhodl, že musí hned přijet zpět," říká Josef.

Užhorodu se sice zatím boje vyhýbají, i tam už ale jsou podle nich poloprázdné obchody a auty obležené čerpací stanice. "Manžel rozhodl, že musíme odjet, a našel nám autobus. Já jsem chtěla být podporou pro rodinu, ani jsem neviděla svoje rodiče, protože bydlí na vesnici a já byla ve městě, takže jsem to nestihla," popisuje Natalia.

Šťastné shledání zažívá také Andrej, za kterým přijela manželka Nataša s dcerou Dominikou z Ťačiva, města nacházejícího se u hranic s Rumunskem. "Mám radost, jsem moc rád," shrnuje Andrej svoje pocity.

Ve středu si šli lehnout a ráno už byla válka

Radost některých kazí fakt, že část jejich rodiny zůstala na Ukrajině. Například za Dominikou, která pracuje na přepážce jedné dopravní společnosti na Florenci, vyjela ve čtvrtek v poledne sestra s dětmi z Mukačeva. Její matka však zůstala doma. "Máme hospodářství, někdo se musí postarat o zvířata. Mám také strýce v Mariupoli a tam je to šílené. Vůbec nikdo to nečekal, ve středu si lidé šli normálně lehnout a ráno už byla válka," líčí Dominika.

Ani ona ve čtvrtek odpoledne, kdy s ní redaktorky Aktuálně.cz hovořily, neskrývala slzy. Byla nervózní, zda sestra v pořádku dojede. V pátek už byla o poznání klidnější a říkala, že sestra je už u českých hranic. "Ale kamarádka bydlí v Charkově a psala, že to tam je hrozné. Ta nikam nepojede, dělá na policii," dodává.

V pátek odpoledne vystupují ze staršího červeného autobusu na Florenci další desítky lidí. Dvě mladé dívky se objímají na přivítanou, jedna z nich pláče, mluvit s novináři však nechtějí. Stejně jako mnoho dalších, kteří buď neumí anglicky ani česky, nebo jsou příliš unavení po dlouhé cestě.

Občas se ale přece jen někdo rozpovídá. "Přijela jsem ze Lvova, cesta trvala 24 hodin. Jeli jsme přes Rumunsko a také jsme se zdrželi na hranici, vojáci kontrolovali autobus," vysvětluje mladá blondýna, která v Česku žije čtyři roky. Na Ukrajinu jela pro dceru, potřebovala jí zařídit cestovní doklady. "Ale zavřeli před námi konzulát a řekli nám, že se nic nebude dělat. Musela jsem vyrazit napřed, ale zítra dcera dorazí s tátou," popisuje.

Česko je podle vyjádření politiků na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny připravené. Ministerstvo vnitra připravilo scénáře, jak na jejich příchod reagovat. Počítá například s tím, že pokud přijede více než pět tisíc lidí, bude potřeba vyhlásit nouzový stav. Ten by umožnil například zajistit ubytování v hotelích, protože by již nestačily ubytovací kapacity ministerstva vnitra. Zatím ale není jasné, kolik uprchlíků skutečně bude hledat v Česku útočiště.

"Lze očekávat, že rodinní příslušníci Ukrajinců, kteří v Česku pracují nebo v minulosti pracovali, budou mít zájem se sem dostat. Myslím si, že vláda má dostatečné kapacity na to, aby v počátcích zajistila podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny," říká Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace Člověk v tísni.

V Česku žije dlouhodobě zhruba 200 tisíc Ukrajinců, 60 tisíc jich má krátkodobá víza. Ta jim budou podle vyjádření ministerstva vnitra prodloužena. Resort také zřídil zvláštní e-mail, kam se lidé mohou obracet s nabídkou pomoci, například pokud nabízí ubytování.

"Ubytovací objekty v majetku ministerstva mají samozřejmě omezené kapacity, ale máme již nabídky ubytování i od soukromníků. Zároveň projdeme všechny objekty ministerstva, které nejsou primárně určeny k ubytování, a oslovujeme i ostatní ministerstva, která mají resortní objekty. Ze všech těchto tisíců, desetitisíců míst chceme udělat možné kapacity pro ubytování," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

VIDEO: Sestřih zásadních okamžiků ruského útoku na Ukrajinu (25. února 2022)