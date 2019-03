Čunkova obří nemocnice bude stát na létajících doktorech. Donutí nás, bojí se lékaři

V pondělí služba ve Zlíně, v úterý v Kroměříži, v pátek ve Vsetíně. Tak by mohl už příští rok vypadat diář lékařů, kteří dnes pracují v některé z nemocnic Zlínského kraje. Všech pět špitálů se má sloučit pod jeden podnik, kterému bude šéfovat Krajská nemocnice Zlín. Podobný model přitom zatím v žádném jiném kraji neexistuje.

Zlínští zdravotníci se obávají, že budou muset mezi nemocnicemi přejíždět podle toho, kde zrovna budou potřeba. Vedení kraje ale ujišťuje, že zdravotníci do ničeho nuceni nebudou.

Hejtman Jiří Čunek a šéf zlínské nemocnice Radomír Maráček se netají tím, že chtějí většinu zdravotní péče koncentrovat ve Zlíně. Namísto rekonstrukce stávající nemocnice plánují postavit supermoderní špitál na zelené louce za osm miliard korun.

Zároveň počítají s tím, že do Zlína začnou dojíždět zdravotníci z celého kraje. "Mladší lékaři z okresních nemocnic se budou moci zapojit například do služeb na urgentním příjmu zlínské nemocnice," říká Maráček. V okresních nemocnicích by byl přitom urgentní příjem utlumen, uvádí se v koncepci krajského zdravotnictví, jehož znění má Aktuálně.cz k dispozici.

Vedení kraje plánuje ve zdravotnictví ještě další experiment, který zatím české zdravotnictví nezná. Lékaři z menších nemocnic by jezdili do Zlína společně se svými pacienty.

"Například v uherskohradišťské nemocnici přijmou pacienta, jehož operace vyžaduje vyšší odbornost. Chirurg z menší nemocnice pojede společně s tímto pacientem provádět operaci do Zlína, kde je více specializovaných lékařů." Lékař se podle Čunka bude moci zúčastnit operace, kterou standardně nedělá, ale bude moci asistovat zkušenému chirurgovi, čímž si zvýší svou odbornost.

Zlín odsaje lékaře z okresů, bojí se doktoři

Zdravotníci v kraji jsou ale z takových plánů v šoku. "Je nesmyslná představa, že se například v devět ráno chirurg z Uherského Hradiště neplánovaně zvedne, pojede udělat jednu operaci do Zlína a ve tři se vrátí. Kdo udělá jeho práci v Hradišti? Menší nemocnice mají už dnes kvůli nedostatku lékařů potíže pokrýt běžné služby," upozorňuje Miloš Kucián, místopředseda okresního sdružení České lékařské komory v Kroměříži.

V současnosti přitom v českých nemocnicích chybí stovky kvalifikovaných lékařů, nejvíce na interně a chirurgii. Nejhorší je situace právě v okresních nemocnicích. Výjimkou nejsou ani špitály ve Zlínském kraji, chirurgy nebo internisty hledají momentálně všechny nemocnice v kraji.

Lékaři se tak obávají toho, že zlínská nemocnice časem "odsaje" zbývající zdravotníky z okresních nemocnic a v menších městech nebude, kdo by poskytl základní ošetření místním lidem.

"V menších nemocnicích dojde k utlumení zdravotní péče a přesunu produkce směrem do centrální zlínské nemocnice. To bude znamenat postupné personální tunelování a zhoršení dostupnosti některých oblastí běžné akutní medicíny v regionálních nemocnicích," namítá Lenka Mergenthalová, nedávno odvolaná ředitelka kroměřížské nemocnice, která s fúzí zlínských nemocnic otevřeně nesouhlasila. Proti jejímu odvolání podepsalo letos v lednu petici přes 600 zdravotníků v nemocnici.

Vedení kraje tvrdí, že dojíždění bude dobrovolné

Plánované změny v organizaci práci lékařů se nezamlouvají ani České lékařské komoře. "Lékař potřebuje v nemocnici zázemí, nemůže ho vedení posílat každý den jinam. Takový přístup vyžene z nemocnic i ty lékaře, kteří v nemocnicích ještě zůstali," říká šéf komory Milan Kubek.

Podle vedení kraje ale bude dojíždění lékařů čistě dobrovolné. "V popisu práce zaměstnanců se nic nezmění, stejně jako v pracovních smlouvách," říká Maráček. Lékaři se ale obávají, že ve skutečnosti může být praxe jiná.

"K dobrovolnosti se dá vždy donutit. Například přes osobní ohodnocení, které není nárokové. Příplatky tak mohou dostávat například jen ti, kteří budou na služby do Zlína dojíždět," říká doktor Kucián.

Plánovanou fúzi nemocnic kritizuje také dětský lékař Tomáš Šindler z Holešova. Podle něj může být hlavním důvodem fúze plánovaná výstavba nové nemocnice ve Zlíně, která má stát osm miliard korun. "Kraj má už nyní dluhy kolem dvou miliard korun a samotná nemocnice by na úvěr těžko dosáhla. Sdružení všech nemocnic v jeden celek na tento úvěr dosáhne určitě," říká lékař.

V čem má být Zlín jiný

I v ostatních regionech se nemocnice sdružují do různých holdingů. Zařízení si však ponechávají svoji svébytnost. Například v holdingu jihočeských nemocnic kupují léky a pomůcky společně, zdravotníci jsou ale zaměstnanci jen své mateřské nemocnice.

"Někteří lékaři běžně vypomáhají na dohodu se službami v jiném okrese. Není to ale tak, že by lékař měl smlouvu s celým holdingem a každý den či dva by pracoval pravidelně jinde," popisuje praxi Michal Čarvaš z představenstva Jihočeské nemocnice, a. s.