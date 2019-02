Čunek chce ve Zlíně postavit nejmodernější nemocnici na světě. Know-how má od Penty

Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) chystá unikát, který zatím v českém zdravotnictví nemá obdoby. Už příští rok chce sloučit všechny nemocnice v kraji do jediné organizace. V praxi by to znamenalo, že lékaři budou mezi jednotlivými nemocnicemi přejíždět podle toho, kde právě budou potřeba. Všem nemocnicím bude šéfovat stávající zlínská nemocnice, pro niž chce Čunek vybudovat za osm miliard zcela nové zařízení. Jak přiznává v rozhovoru pro Aktuálně.cz, projekt pro něj připravují lidé z Penty.

Nové nemocnice se v Česku nestaví vůbec, jinde v Evropě jen výjimečně. Vy projekt nové nemocnice ve Zlíně prosazujete velmi sebevědomě. Kde chcete vzít na stavbu peníze?

V tuto chvíli to je už zcela jisté, že postavíme nemocnici novou. Je to levnější varianta než rekonstrukce. Přestavba staré nemocnice by stála deset až dvanáct miliard korun, navíc by probíhala za provozu a tím by se protáhla odhadem na dvanáct let. Oproti tomu stavba nové nemocnice bude stát podle posledních propočtů osm miliard korun, včetně výstavby nové léčebny dlouhodobě nemocných, a přijde mi to jako logické nejlepší řešení. Ve chvíli dostavby to bude nejmodernější nemocnice na světě.

Odkud chcete tak velké peníze vzít?

Především jsme si jisti, že stará nemocnice je už ve stávající podobě neudržitelná. Už nyní šetříme zdroje z minulého roku. Myslíme si, že vytvoříme rezervu až tři miliardy korun a zbytek doplatíme klasicky úvěrově.

Myslíte si, že bude kraj schopný si vzít tak velký úvěr?

Klasické banky nám rády půjčí, kraj je pro banky bonitní partner.

I když je kraj už nyní v dluzích kolem dvou miliard korun a také stávající zlínská nemocnice měla ještě nedávno velké finanční problémy?

S tím nemáme problém. V našich nemocnicích počítáme s větším výkonem. Už teď nyní jsme výkonově v nemocnicích zhruba na sto padesáti milionech v plusu. Zahájili jsme řadu úsporných opatření a díky větším úsporám v nákladech jsme na tom finančně mnohem lépe. Takže jsme přesvědčeni, že úvěr krásně utáhneme. Nemocnice má ztráty, které myslíme, že splatíme do dvou let.

Takže počítáte s tím, že by si kraj vzal na nemocnici úvěr kolem pěti miliard korun?

Možná ten úvěr bude menší. Zvažujeme i další zdroje financování. Počítáme například s příslibem pana premiéra Babiše, který řekl, že chce podporovat velké projekty. Před pár dny jsem měl s ním na toto téma schůzku. Navrhl jsem mu, že by stát mohl na tento bohulibý projekt přispět, například tím, že dá kraji dvacet procent daně z přidané hodnoty ze stavby zpátky a jedno procento si nechá. Toto je zatím jen v jednání, ale teoreticky by tak mohl dvacet procent celkových nákladů zaplatit stát. Je ještě otázka, zda to takto dopadne, ale nemocnici musíme postavit tak či onak.

Je podle vás reálné, že by část nákladů financovala některá nebankovní instituce? Například velká soukromá společnost, která ve zdravotnictví už podniká?

Ne, s ničím takovým nepočítáme.

Ptám se na to proto, že na přípravě projektu nové nemocnice se podílí také skupina Penta, která vám poskytuje své know-how ze stavby nemocnic na Slovensku. Kraj ohledně této spolupráce podepsal s firmou smlouvu o mlčenlivosti. Proč tato smlouva vznikla?

V Evropě se dnes nové nemocnice prakticky nestaví. Jednou z mála jsou nemocnice v Michalovcích a v Bratislavě, které postavila či staví skupina Penta. A pokud my chceme také stavět zcela novou nemocnici, inspirovali jsme se právě na Slovensku. A ta smlouva říká, že když nás Penta pustila do svých nově vybudovaných nemocnic a ukázala nám své know-how v oblasti stavby nemocnic, tak že jejich know-how neprozradíme do světa.

Co za poskytnuté informace Penta od kraje žádá?

Oni po nás za to nechtějí nic jiného než to, abychom přiznali, že jsme si know-how vzali od nich.

Od Penty odešel také klíčový manažer pro výstavbu nemocnic na Slovensku Martin Šamaj, který má nyní smlouvu na zakázku od Zlínského kraje. Co konkrétně pro vás jeho firma dělá?

Martin Šamaj pro nás pracuje ještě s dalšími dvěma spolupracovníky z Penty a společně pomáhají vytvářet architektonické a projektové modely výstavby nové nemocnice, včetně modelu financování.

To vám opravdu Penta zdarma poskytuje know-how o výstavbě nemocnic a navíc vám "přenechá" své klíčové manažery, kteří pro ni projektovali nemocnice na Slovensku? Dává to podle vás z byznys pohledu smysl?

Určitě to dává smysl kraji. My jsme si od firmy koupili informaci o tom, jak se staví moderní nemocnice, ale ne přímo od Penty, ale přes jejich manažery. A myslím, že díky této spolupráci pořídíme projekt stavby za jednu pětinu nebo jednu čtvrtinu ceny, kterou bychom dostali u jiných firem. A pro Pentu je to také zajímavá spolupráce. Až bude nová nemocnice ve Zlíně stát, bude firma moci říci, že to je také její zásluha a její projekt.

Co bude dělat kraj ve chvíli, kdy nebude schopný tak velký úvěr splácet? Nepřijde pak vhod nabídka od soukromé společnosti, že dluhy zaplatí výměnou za vliv na řízení nemocnice?

My nepotřebujeme žádného zachránce. Pokud bychom náhodou nebyli schopni úvěr platit, pak by prvním zachráncem byl stát, tam bychom žádali peníze. My jsme ale přesvědčeni, že umíme stavět. A jsme přesvědčeni, že rozpočet nepřekročíme.

Další velkou změnou, kterou v kraji chystáte, je sloučení všech nemocnic v kraji do jediného celku. Vsetínská, kroměřížská, uherskohradišťská i uherskobrodská nemocnice by se sloučily pod jednotné vedení nemocnice ve Zlíně. Jak moc jsou tyto změny reálné?

Já už o tom vůbec nepochybuji, že budou všechny nemocnice propojené do jednoho celku, kterému bude organizačně nadřízená zlínská nemocnice. Myslím, že by k tomu mělo dojít už od příštího roku. Současný stav, kdy každá nemocnice funguje nezávisle, není organizačně moc dobrý. Zatím tento model sjednocených nemocnic nikde v republice nefunguje, ale moderní medicína ve světě jde tímto směrem.

Jak to tedy bude fungovat? Je pravda, že by například chirurg z uherskohradištské nemocnice odjel v případě potřeby pracovat na den do zlínské nemocnice, pokud tam bude potřeba?

Takto to úplně nebude. Spíše to bude tak, že v menší, například právě v uherskohradišťské nemocnici přijmou pacienta, jehož operace vyžaduje vyšší odbornost. A chirurg z této menší nemocnice pojede společně s pacientem provádět operaci do Zlína, kde je více specializovaných lékařů a moderní přístroje.

To myslíte opravdu vážně, že by lékař jezdil s jedním pacientem ze své nemocnice do Zlína? Jaký to má smysl?

Smysl je jednoduchý. Děláme to proto, aby erudovanost našich lidí v nemocnicích rostla. Navíc změna bude znamenat také to, že všichni zaměstnanci všech nemocnic budou mít jeden platový a mzdový předpis a nebudou si jednotlivé nemocnice lékaře přetahovat.

Jak se na vaše plány dívají lékaři? Líbí se jim, že budou muset pendlovat mezi nemocnicemi?

To se jim ze začátku asi moc nelíbilo, oni to brali tak, že budou muset. Ale oni budou mít na vybranou, zda se chtějí zúčastnit specializované operace nebo jiného specializovaného výkonu na pracovišti vyššího typu. Pokud bude lékař z okresního špitálu operovat v krajské nemocnici, získá mnohem větší erudici.

A kdo bude sloužit v nemocnici v době, kdy bude tento lékař operovat jednoho pacienta ve zlínské nemocnici?

V nemocnicích našeho kraje nemáme žádná oddělení, kde by byl jen jeden specializovaný lékař. Takže mezitím může jeho práci převzít některý z jeho kolegů.

Pokud centrální zlínská nemocnice bude takto odsávat lékaře z menších nemocnic, malé nemocnice to v jejich provozu nutně oslabí…

Nikoliv. Lékaři z menších nemocnic budou motivováni tím, že se budou zúčastňovat kolegií ve zlínské nemocnici jako ve specializovaném centru a tím pádem budou mít větší šanci se třeba ve své nemocnici stát primářem.

Není hlavním důvodem pro fúzování nemocnic to, že kraj po sloučení všech nemocnic do jednoho celku s jedním IČO lépe dosáhne na úvěr od banky na stavbu nové budovy?

Nikoliv, tím hlavním důvodem po ekonomické stránce je harmonizovat podprodukci a nadprodukci ve všech nemocnicích. Tím, že budeme jeden podnik, budeme vůči pojišťovnám mnohem silnější. Počítáme s tím, že za dva roky po sloučení všech zařízení nebudeme mít v nemocnicích žádné ztráty ani dluhy.