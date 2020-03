Nakažených v Česku přibylo na 694, vláda rozšířila finanční pomoc

Počet lidí nakažených v Česku novým typem koronaviru za čtvrtek stoupl k 18:00 o 122 nových případů na 694. Vláda kvůli koronaviru rozšířila finanční pomoc, takže na ošetřovné nově dosáhnou i živnostníci a stát proplatí firmám část mezd pracovníků v karanténě či uzavřených provozech.

Kabinet také zpřísnil pravidla pro pohyb Čechů přes hranice za prací a změnil čas vyhrazený pro seniory na nákup v obchodech.

Lidí nakažených koronavirem v Česku dále přibývá. Čtvrtečních 122 nově potvrzených případů je zatím největším denním přírůstkem nakažených. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, pět ve vážném stavu. Počet vyléčených je stále stejný, a to tři lidé.

Mezi nakaženými se nově objevili i zdravotníci. Pozitivní testy mají lékařka na chirurgii Vsetínské nemocnice, lékárnice Kroměřížské nemocnice nebo lékař na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. V polovině dubna může být v ČR podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly až 15 000 případů. Řekl to v České televizi.

Vláda večer oznámila, že kvůli zmírnění ekonomických dopadů šíření koronaviru rozšíří možnosti finanční pomoci. Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho i lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let dostanou nově ošetřovné 424 korun na den. Stát také uhradí zaměstnavatelům výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v karanténě a uhradí 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které musely zavřít.

Náhrady mezd v karanténě a poskytnutí čtyř pětin mzdy patří do pětice opatření programu na podporu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Zbývající tři příspěvky státu na mzdy při omezení práce kabinet neschválil. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude vláda ještě analyzovat různé formy pomoci, a to příspěvky na mzdy či odložení placení pojistného.

Po středečním zastavení výroby ve Škodě Auto a kolínské Toyotě Peugeot Citroën přeruší od pondělí provoz mimo jiné i automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko - Místecku. Odbory odhadují, že pokud krize potrvá čtvrt roku, propadne se česká ekonomika o pět až osm procent. O práci by mohlo podle nich přijít 400 000 až 450 000 lidí.

Kabinet ve čtvrtek také nově zpřísnil pravidla pro dojíždění Čechů přes hranice za prací. Od noci z pátku na sobotu budou takzvaní pendleři smět do ciziny pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem. Dosud stačilo lidem potvrzení o zaměstnání v cizině nebo pracovní smlouva. Impulzem ke změně byly podle vlády informace, že režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, někteří lidé zneužívají. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se objevila například falešná potvrzení.

Změněn byl ve čtvrtek také čas vyhrazený v obchodech pro nákupy seniorům. Dvě hodiny pro nákupy lidí ve věku nad 65 let v obchodech s potravinami či drogeriích nebudou nadále od 10:00 do 12:00, ale už mezi 07:00 a 09:00. Lékárny už v nové verzi opatření nebudou.