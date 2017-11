Šlechta ze soukromých škol nás převálcuje, varoval Horáček. Máme schopné studenty, oponoval Drahoš

před 34 minutami

Vůbec poprvé se v debatě střetla pětice prezidentských kandidátů. Na čtvrtém ročníku Broumovských diskusí mluvili o vzdělávání. Přeli se o to, zda vzdělávací systém ohrožují soukromé školy, a jak jsou na tom čeští studenti v porovnání s těmi zahraničními.

Broumov - Poslední večer před uzavřením přihlášek do prezidentských voleb se v broumovském klášteře sešla pětice delší dobu známých kandidátů na hlavu státu. Vůbec poprvé se ve společné diskuzi představili bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, někdejší poradce prezidenta Václav Havla Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer, textař a producent Michal Horáček a bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek.

Michal Horáček varoval před tím, aby veřejné školy, které se reformují pomalu, brzy nepřeválcovala "vzdělanostní šlechta" ze soukromých škol. Vzpomněl na své zážitky ze Spojených států, kde se mnohem více dbá na rozvoj kreativního myšlení. "Hrozí nám nástup nové šlechty, která si vzdělání opatří jinde, pokud nebudou mít štěstí na pokrokovou veřejnou školu. Naše děti musí umět přemýšlet, komunikovat," uvedl.

Podle něj se v této sféře rozevírají sociální nůžky, přestože si Česko na sociální rovnosti tolik zakládá. "Příští ministr by na to měl zatlačit. Psal mi kamarád z Ameriky, že konečně splatil vzdělání svých dcer. Já nechci, aby lidé v Česku do 63 let spláceli vzdělání svých dětí," dokončil Horáček za potlesku ze sálu.

Před tím, že rodiče vyřeší nedostatek kvalitních základních škol zakládáním nových, jak se projevilo v poslední době, varoval také lékař Marek Hilšer.

Nesouhlasil s ním naopak průmyslník Vratislav Kulhánek, který má jinou zkušenost. "Minimálně v technickém vzdělávání jsme dobří. Jsme lepší než studenti z Německa, z Francie. Já jsem je zaměstnával, vím to. Nejsme na tom tak špatně, nemusíme se pořád bičovat," hájil české školy Kulhánek a také si vysloužil potlesk publika.

"Američané umí diskutovat, ale debata je o ničem"

Za české školy se postavil také Jiří Drahoš. "Kvalita vzdělání není zdaleka tak kritická, jak se nám někteří snaží namluvit. Náš vzdělávací systém určitě potřebuje změny, ale nemusí to být extrém od rakouské školy po "uč se, co chceš a kdy chceš," míní Drahoš. Podle svých slov zažil také hodně diskuzí v Americe, kdy studenti uměli diskutovat, ale debata byla o ničem.

Jako zastánce odborného školství se projevil Kulhánek, který ze svého oboru cítí nedostatek technicky vzdělaných lidí z učebních oborů a degradaci odborného vzdělání na úkor všeobecné vzdělanosti. V debatě o vzdělanosti zdůrazňoval, že bychom neměli zapomínat na studenty, kteří nemají na to, aby se zařadili mezi klasické vzdělance.

Poněkud filozoficky se k otázkám stavěl Pavel Fischer. "Co to je škola? Je to místo, kde dítě posadí vedle někoho, koho by jinde možná sotva potkalo. Tahle pestrost, barvitost, což je obrovská hodnota," zdůraznil v odpovědi na otázku, jestli by se děti už ve 12 letech měly rozdělovat na ty, které odcházejí na víceletá gymnázia a zbytek, který zůstává na základních školách.

Lékař Hilšer působil uvolněně, často zdůrazňoval, že pokud se mají zlepšit české školy, musí se zlepšit také učitelé a jejich podpora. Opakovaně narazil na problém nedostatku učitelů. "Musíme začít na pedagogických fakultách, musí se diskutovat o tom, jak učit, jaký by měl ten systém být. Umožnit jim vidět, jak to chodí ve světě, aby se mohli inspirovat," navrhoval.

Kandidáti se v debatě dotkli i faktu, že prezident přece jen nemá tolik šancí vzdělávací politiku ovlivnit. "Bude-li prezident říkat své názory dostatečně hlasitě, bude na veřejnosti slyšet. Může pojmenovávat situaci, hovořit o problémech a třeba nasměrovávat politiky," míní Drahoš.