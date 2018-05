"Šlápli nám na krk, ponížili nás." Místo rváčů, kteří zbili číšníka, policie původně zatkla Izraelce

před 1 hodinou

Policejní těžkooděnci se samopaly před třemi týdny zasahovali v pražském hotelu Astoria. Zadrželi tam sedm cizinců, o nichž se domnívali, že spáchali surový útok na číšníka v pražské restauraci. Až na stanici zjistili, že se spletli a místo nizozemských útočníků zadrželi izraelské turisty. Jeden z nich musel být po zákroku ošetřen.

Praha - Na konci dubna vtrhli do několika pokojů hotelu Astoria v centru Prahy policejní těžkooděnci se samopaly. Přišli zatknout skupinu mužů, kteří napadli v metropoli číšníka.

Při akci zadrželi sedm cizinců, které pak příslušníci pořádkové jednotky odvedli spoutané ulicemi metropole na služebnu. Až tam zjistili, že nechytili pachatele, ale izraelské turisty, kteří s útokem nemají nic společného. Skutečné násilníky nakonec zatkli na ruzyňském letišti běžní uniformovaní policisté. Policie se za chybný zásah Izraelcům omluvila.

Parta izraelských turistů 22. dubna odpočívala ve svých pokojích v pražském hotelu Astoria u náměstí Republiky. O tom, že o den dříve pětice mužů v nedaleké restauraci zbila číšníka, neměli ani tušení. A tehdy dostali kriminalisté nesprávný tip, že jsou pachatelé ubytovaní právě v Astorii.

"V podvečer do našich pokojů vtrhli těžkooděnci s vytaženými samopaly, maskami, helmami a v plné zbroji. Začali nás bít a drželi nám automatické zbraně u hlav," popisuje pro Aktuálně.cz policejní zásah Eli Gershzon, jeden ze zadržených.

Poté jim údajně policisté roztrhali oblečení a nařídili lehnout si na zem ve spodním prádle. "Šlápli nám na krky, abychom se nemohli hýbat, a spoutali nás," dodává Gershzon. Ani jednoho ze skupiny turistů přitom policisté nelegitimovali a nezjišťovali, zda odpovídají popisu útočníků.

"Jeden z našich kamarádů byl navíc zraněn tak, že musel být odvezen záchrankou do nemocnice," popisuje Izraelec a návštěvu Nemocnice Na Františku dokládá lékařskou zprávou, v níž se píše o pohmožděninách a zranění na zádech a kolenou. "Přechodně zatčen Policií ČR, během zákroku udává poranění na končetinách a na zádech. Převezen rychlou záchrannou pomocí, stěžuje si zejména na bolesti zad," stojí v lékařské zprávě, kterou má redakce k dispozici.

Když speciální policejní jednotka turisty zatkla, nařídila jim, aby se jeden druhého chytili za ramena a pochodovali tak po pražských ulicích až na policejní služebnu v Benediktské ulici. "Není potřeba ani dodávat, že jsme pochodovali jako skupina hledaných teroristů v obklíčení těžkooděnců. Lidé na ulicích nás fotografovali a natáčeli na telefony. Bylo to ponižující a trapné," říká Gershzon a událost dokládá videem, které pořídil zaměstnanec nedaleké restaurace.

Až na stanici se od policejního důstojníka dozvěděli, že policie už druhý den pátrá po útočnících, kteří brutálně napadli v centru města číšníka. A že jejich skupina odpovídala popisu.

"Dostali jsme celou řadu poznatků k pachatelům a o jejich místě výskytu. Jeden z nich byl však mylný, což ale policisté v samotném prvopočátku nemohli tušit. Zadrželi v hotelu skupinu cizinců, kteří odpovídali popisu, ale jak se následně ukázalo, hledaní pachatelé to nebyli," řekl redakci mluvčí pražské policie Jan Daněk s tím, že se policie Izraelcům za zásah omluvila.

K nasazení těžkooděnců přistoupila policie kvůli tomu, že útočníci byli nebezpeční a uměli bojové sporty. Izraelci nyní tvrdí, že šlo o zbytečný zásah, z něhož si odnesli akorát ponížení a zranění. "V hotelu na recepci měli fotokopie našich pasů. Mohli si je prohlédnout a viděli by, že s napadením v centru nemáme nic společného. Ten zásah neměl smysl, špatně to odhadli," diví se Gershzon.

Jeho argument však policie odmítá. "Na recepci hotelu nebylo možno ověřit jejich totožnost, protože tam k tomu neměli potřebné podklady," reagoval mluvčí Daněk, podle kterého si nakonec zadržení s policisty podali ruce. "A dokonce se s nimi na památku vyfotili. Také byli informováni, jakou cestou si mohou případně podat na jednání policie stížnost," uzavřel Daněk s tím, že o případné stížnosti dosud nemá informace.

Jenže Izraelci ji už chystají a hledají advokáta, který je bude v Česku zastupovat. Muži sice připouští, že se s policisty po propuštění vyfotili, i tak zatčení hodnotí jako brutální a nemohou na něj zapomenout. "Náš jediný hřích byl, že jsme byli sedmičlenná skupina jako ti násilníci na videu. Z nevinného výletu se stal traumatický zážitek, který nám zanechal hluboké šrámy na duši," dodává Gershzon.

Všichni po policii žádají oficiální prohlášení, že jejich osobní údaje nebyly po události zaznamenány v žádném registru trestů. "A dále chceme, aby pražské policejní oddělení vydalo oficiální vysvětlení, podrobnou zprávu o zásahu a písemnou omluvu za zranění, která nám byla způsobena," uzavřel Gershzon.

Podle advokáta Miroslava Krutiny, který se podobnými případy zabývá, jde v tomto případě o zásah do integrity člověka a Izraelci mají podle něj nárok minimálně na omluvu, kterou mají požadovat od vedení policie.

"Jde i o zásady bezpečnosti, tady byl někdo pomalu veřejně pranýřován, když přitom nebyl ani pachatelem. Je to brutální zásah do práv na soukromí a integrity. Jejich nároky by nemusely být malé," vysvětluje právník Krutina.

"Je to určitě napadnutelný postup. Protože na jednu stranu společnost chce, aby policie postupovala efektivně a důrazně, na druhou stranu ale policie může získat informace a vyloučit takovýto neoprávněný zásah. Vždy se musí dodržet přiměřenost zásahu," říká Krutina s tím, že by skupina mohla žádat i odškodnění kvůli nemajetkové újmě, kterou utrpěli na pověsti.

Izraelské velvyslanectví, které policie o zásahu informovala, případ odmítlo komentovat.