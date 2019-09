Šlachta míří po 28 letech do civilu. Muž, který řídil razii na Úřadu vlády za Nečase

Aktualizováno před 47 minutami

Šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel a exředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta odchází do civilu. Informaci Lidových novin potvrdila mluvčí celníků Martina Kaňková. Podle serveru by měl Šlachta odejít ze služby k 30. listopadu. Ve služebním poměru pracoval osmadvacet let. Veřejnost ho má spojeného především s razií na Úřadu vlády, která vedla k pádu kabinetu Petra Nečase.