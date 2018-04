Šlachtovu sekretářku vyhodili za vynášení informací, nic jí ale neprokázali. Žena teď policii žaluje

před 1 hodinou

Jaroslavu B., bývalou sekretářku Roberta Šlachty, propustili z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli údajnému vynášení informací ze spisů. Do nich měla přístup kvůli své práci, při které zpracovávala statistiky o případech. Nyní žena útvar žaluje kvůli neplatnosti výpovědi. A má velkou šanci uspět, protože Generální inspekce bezpečnostních sborů zjistila, že se trestný čin nestal, a celou věc uzavřela.

Praha - Čtyřicet let pracovala Jaroslava B. u policie. Poslední roky pak dělala jako civilní zaměstnankyně sekretářku řediteli bývalého protimafiánského útvaru Robertu Šlachtovi a následně řediteli Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Michalu Mazánkovi. Nedávno ji ale propustili za údajné vynášení informací ze spisů.

Zevrubné vyšetřování kvůli podezření na vynášení ze spisů začalo na elitním útvaru loni. Na popud NCOZ se případem začala zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která šetří trestné činy policistů. Tento týden však případ uzavřela a žádné vynášení informací nezjistila.

"Případ jsme opravdu prověřovali a během naší činnosti jsme dospěli k závěru, že ve věci nejde o podezření z trestného činu," reagoval mluvčí GIBS Ivo Mitáček. "Věc je odložena, a proto v daném případu nekonáme žádné další a jiné kroky, tedy ani vůči žádným osobám," dodal.

Národní centrála proti organizovanému zločinu případ nepopírá, ale zároveň k němu nechce říct podrobnosti. "K personálním otázkám se nebudeme vyjadřovat," odpověděl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Jaroslava B. popírá, že by informace vynášela. "Loni jsem absolvovala rozhovory s vedením, s ředitelem a náměstky (NCOZ), kdy mi nejdříve tvrdili, že jsem neoprávněně nahlížela do tisícovky spisů, a pak to bez nějakého klíče zúžili na šedesát. Dostala jsem výpověď a hned poté mi bylo znemožněno chodit do práce," sdělila Aktuálně.cz žena, kterou v případu vyslýchala i inspekce.

"Byla jsem hodiny vyslýchána na GIBS, zabavili mi i telefony," dodala sekretářka, která ještě před uzavřením případu ze strany inspekce svůj bývalý útvar zažalovala.

"Podala jsem žalobu na neplatnost té výpovědi. Nechci žádné miliony, chci jenom ušlou mzdu, aby zaplatili výlohy za soud, a ráda bych, aby se mi omluvili, protože jsem to neudělala," vysvětluje Jaroslava B, která po výpovědi z NCOZ opět skončila u svého původního šéfa, pracuje jako dočasná výpomoc na částečný úvazek u Šlachty, který je náměstkem ředitele Celní správy.

Šlachta, který v čele protimafiánského útvaru skončil před téměř dvěma lety kvůli policejní reorganizaci, o případu ví. "Vnímám to jako profesní likvidaci mně blízkých lidí. Nikdy nic nevynesla. Navíc to odložili, protože se to nestalo," tvrdí bývalý detektiv. Víc se k případu nechce vyjadřovat.