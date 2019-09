O konci jsem přemýšlel měsíce, mé jméno působí jako rudý hadr na býka, říká Šlachta

Osm let řídil Robert Šlachta Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Jeho nejvýraznějším počinem je zásah, který v červnu 2013 vedl k pádu vlády Petra Nečase. Z útvaru odešel o tři roky později kvůli policejní reorganizaci, poslední tři roky působil na Celní správě. Nyní se osmačtyřicetiletý Šlachta rozhodl uniformu odložit. „Je to pravda, dnes jsem předal žádost panu generálovi o uvolnění ze služebního poměru po 28 letech,“ říká jeden z nejznámějších policistů v zemi v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Proč jste se rozhodl po 28 letech odejít do civilu?

Je to dlouhodobá záležitost. Víte, čím jsem si prošel u policie. V žádném případě to nemá s Celní správou nic společného, tady jsem poznal úžasné lidi. Byla to úžasná práce. Ale je to směs osobních a pracovních důvodů, které bych chtěl sdělit, až odejdu ze služebního poměru. Myslím si, že budu k bezpečnostním složkám docela kritický. Teď to ale nemůžu publikovat, když jsem tam, kde jsem.

Váš odchod nemá s Celní správou nic společného, ale do civilu odcházíte právě z Celní správy. Můžete to vysvětlit?

Opravdu to nejde, ale nesouvisí to s mým místem u Celní správy.

Tak co za vaším odchodem stojí?

Je to směs důvodů. Až nadejde čas, budu to komentovat.

Jak dlouho ve vás toto rozhodnutí zrálo?

Poslední čtyři nebo pět měsíců.

Vaši nadřízení věděli, že přemýšlíte o odchodu?

Moji nadřízení o tom nevěděli, dověděli se to až teď v nejkratší době.

Snažili se vás přesvědčit, abyste zůstal?

Vedli jsme s panem generálem (Milanem Poulíčkem, ředitelem Celní správy) dlouhé polemiky, zda mám, či nemám odejít. Pan generál se mě snažil ne přesvědčit, ale chtěl znát mé důvody a chtěl, jestli bych rozhodnutí opustit služební poměr ještě nezvážil. Za to si ho vážím.

Proč odcházíte právě ke konci listopadu?

Chtěli jsme dřív, ale po dohodě s panem generálem, protože je důležité vybrat mého nástupce, jsme zvolili posledního listopadu.

Proč mluvíte v množném čísle, odchází s vámi ještě někdo?

Se mnou odchází i můj náměstek Tomáš Socha.

Možná napíšu knihu, uvažuje Šlachta

V srpnu se naplnily tři roky, co působíte u Celní správy coby náměstek pátracího odboru. Jaké ty tři roky byly?

Vybudoval jsem nový útvar pátrání, personálně se stabilizoval. Někteří lidé přišli, někteří odešli. Lidé, kteří přišli a slouží tu, mají jasný směr, který jsme roku 2016 vytyčili. Myslím, že kauzy jsou za námi vidět. Samotné hodnocení ale patří mým nadřízeným.

Jste spokojený s tím, jakou práci jste po sobě nechal?

To já nemůžu říct. Nějakou práci jsme odvedli a že pan generál nechtěl, abych odcházel, je pro mě důležité. Jsem rád, že mě kritizují někteří, kteří mě kritizovali už dříve za to, že jsem si vždycky šel svou cestou. Na to jsem hrdý. Na některé působí jméno Šlachta jako červený hadr na býka, ale toho se nebojím.

Jaké kritiky máte na mysli?

V žádném případě bych to teď nechtěl specifikovat. Ale můžete se podívat, kdo se ke mně jak vyjadřoval nebo kolikrát a za co jsem byl prověřovaný. Případně jakým způsobem jsem odcházel z předchozích působišť. Za 28 let jsem sloužil státu ze všech stran, o něčem to bylo.

Souvisí váš odchod s politickou atmosférou v zemi, případně jak se vláda staví k Celní správě či bezpečnostním složkám?

To nebudu v současné době komentovat, až nadejde čas.

Jak ve středu dopoledne upozornily Lidové noviny, končíte éru 28 let, kdy jste se pro stát věnoval bezpečnosti. Co budete dělat dál?

O tom nemám vůbec jasno. Víte, 17 let jsem žil na ubytovně, ať už to bylo u policie, nebo na celní správě. Žil jsem v autě, když jsem přejížděl. Domů jsem jezdil pouze na víkendy. Musím si v hlavě teprve uspořádat, co bude dál.

Chtěl byste se dál věnovat bezpečnostní problematice, třeba v soukromém sektoru?

V soukromém sektoru to zatím nemíním dělat, ale samozřejmě tomu nějakým způsobem rozumím. Uvidíme. Možná už do prosince budu vědět, co budu dělat dál. Teď jsem jen potřeboval ukončit část svého života.

Když se za touto částí života ohlédnete, co vidíte?

To je tak na knížku, možná ji vydám. Protože čím jsem si prošel - od policisty na obvodním oddělení přes Národní protidrogovou centrálu, ÚOOZ, Celní správu… i to by měli hodnotit ostatní. Zase budou klady a minusy, to záleží na každém, jak si to přebere.

S tou knížkou jste si dělal legraci?

Když se najde nějaký novinář, třeba se o tom budu bavit. Myslím si, že by bylo o čem psát.