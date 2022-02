V sobotu skončí posílání do karantény. Návrat k "normálnímu životu" rychle postupuje

Poté, co ministerstvo zdravotnictví ukončilo plošné testování na covid-19 a kontrolu bezinfekčnosti ve službách či na akcích, ruší i další opatření. Od soboty přestanou hygienici posílat do karantén lidi, kteří přišli do kontaktu s nakaženými. Výjimkou budou například nemocnice. Ze všech dosavadních opatření by tak v březnu mělo zbýt jen nošení respirátorů, a to pouze v uzavřených prostorech.

Trasování, karanténa a testování. Opatření, která v uplynulých dvou letech zasáhla v Česku většinu lidí, nyní končí. Ministerstvo zdravotnictví nejprve začátkem února oznámilo, že 18. téhož měsíce skončí plošné testování ve školách a ve firmách. Teď úřady ukončí i další významná opatření. Od soboty hygienici přestanou posílat do karantény lidi, kteří přišli do rizikového kontaktu s nakaženými. Nový pokyn hlavní hygieničky Pavly Svrčinové už obdržely všechny krajské hygienické stanice, jak jejich zástupci potvrdili redakci Aktuálně.cz. Mluví se v něm pouze o izolaci nakažených, nikoliv o preventivní karanténě. Hygieny také přestanou trasovat kontakty. Související Nechte certifikáty aspoň pro akce, radili experti ministerstva. Vláda je neposlechla Oproti minulým týdnům, kdy denní přírůstky nově nakažených několikrát přesáhly i 50 tisíc, nyní počty klesají. V pondělí přibylo 19 459 nových případů, což je zhruba o 10 tisíc méně než před týdnem. Poprvé po pěti týdnech tak pondělní případy klesly pod 20 tisíc. Zároveň se ale také provedlo méně testů. Oproti minulému týdnu také ubylo 147 hospitalizovaných, v pondělí jich v nemocnicích s covidem leželo 3 705. "Karantény už podle našeho názoru nedávají smysl. Diskutovali jsme to s odborníky, Národním institutem pro zvládání pandemie i Centrálním řídícím týmem," prohlásil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Ministerstvo podle něj předpokládá, že se covid-19 postupně stane jedním z běžných onemocnění. "Samozřejmě při případném zhoršování situace jsme připraveni rychle reagovat a přijmout odpovídající opatření," uvedl. Stejný názor na karantény má i Roman Chlíbek, předseda Národního institutu pro zvládání pandemie a České vakcinologické společnosti. "Je to jedna z věcí, které jsme navrhovali. Úsilí teď zaměříme na nemocné. Personálně slabé hygieny stejně nejsou schopné všechny kontakty obvolat," popsal. Nakažení lidé budou zůstávat v izolaci, která se prodlouží ze stávajících pěti dní na sedm. Za potvrzenou nákazu se bude i nadále považovat pozitivní PCR test nebo antigenní test provedený zdravotníkem u osoby, která má zároveň příznaky nemoci. Izolace se bude počítat od následujícího dne po odběru vzorku. "Sedm dní je také doba, jakou bývají doma pacienti s běžnými podobnými onemocněními," vysvětlil mluvčí Jakob. V provozu zůstanou odběrová místa. "Pokud bude někdo pozitivní, půjde do izolace. Způsob zůstává stejný. Nakažený se dozví výsledek testu a následně mu přijde SMS, že má zůstat v izolaci a kontaktovat svého lékaře," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Pozitivně testovaným bude nadále chodit SMS s odkazem na samotrasovací formulář, kam vyplní svoje rizikové kontakty. Ty pak dostanou SMS, že byli v kontaktu s nemocným. Díky tomu budou vědět, že mají sledovat svůj zdravotní stav, nepůjdou už ale automaticky do karantény. "Dostanou doporučení, aby si zašli na test, pokud se nebudou cítit v pořádku," popsal změnu Pavlovic. Související Děti jsou nejpromořenější skupinou. Mezi patnáctiletými se nakazilo už každé druhé 0:28 Krajské hygienické stanice ale nepřestanou sledovat riziková místa, především zdravotnická či sociální zařízení nebo větší ohniska nákazy. "Na těchto místech budou moct hygienici nadále provádět trasování. Pokud vyhodnotí, že tam je nutná karanténa, budou ji moci nařídit," řekl Pavlovic. Dodal, že pokud se epidemiologická situace bude nadále vyvíjet dobře, k 1. březnu také skončí hrazené preventivní PCR testy. Nadále by je tak pojišťovny proplácely pouze na základě doporučení lékaře či hygieniků. Pokud tedy lidé budou potřebovat výsledek PCR testu například kvůli cestě do zahraničí, budou si ho muset sami zaplatit. Ministerstvo zdravotnictví chce tento návrh ještě přednést vládě. Skončí hrazené preventivní PCR testy Od minulého týdne také není nutné při návštěvě restaurace, kina nebo služeb, jako je například kadeřnictví, prokazovat očkování nebo prodělání nemoci. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se budou postupně navyšovat počty účastníků hromadných kulturních a sportovních akcí. Dosavadní maximální kapacita je tisíc diváků, pokud jsou usazeni, na jiných (například tanečních či sportovních) akcích může být maximálně 100 lidí. Od 19. února se akcí může zúčastnit 500 diváků či návštěvníků, pokud nebudou usazeni. Na místech s kapacitou do tisíce sedících diváků omezení nebude, tam, kde kapacita tisícovku převyšuje, je možné nad tento limit obsadit až 50 procent míst. "Od 1. března bude z omezujících opatření v platnosti jen velmi málo. Prakticky jen nošení respirátorů," uvedl minulý týden Fiala. Související Že jsou respirátory k ničemu? Virus je stále stejně velký, upozorňuje Tachezy 4:11 Koncem tohoto týdne vyhodnotí odborníci vývoj epidemie, aby mohli potvrdit, že je rozvolnění možné. Komplikace, které by rušení dosavadních opatření překážely, ale nečekají. "Pokud predikce vyjdou tak, jak si myslíme, bude možné pokračovat v rozvolňování. Předpokládáme, že začátkem března se situace bude stále lepšit," sdělil Chlíbek. Také podle náměstka Pavlovice to zatím vypadá, že se situace vyvíjí optimisticky, i on však chce počkat na data. "Očekáváme spíše trvalý sestup počtu pozitivně testovaných a nečekáme nějaké zásadní zhoršení. Situace se samozřejmě může i změnit. Určitě by se ale nevrátila všechna opatření, ta, která by se vrátila, bychom řešili s Národním institutem pro zvládání pandemie," prohlásil Pavlovic. Respirátory zůstanou na akcích, plánuje Chlíbek Povinné zůstává nošení respirátorů, není ale jasné dokdy. Chlíbek navrhuje, aby se s jejich rušením vyčkalo do poloviny března a aby se nadále nosily v hromadné dopravě, v nemocnicích nebo na hromadných akcích. "Když zvýšíme počet účastníků hromadných akcí, nechal bych na nich respirátory. Pokud se situace bude vyvíjet dobře, i tam bych je zrušil. Pořád ale musíme čekat, jak se bude epidemie vyvíjet. Jestli bude při zmírnění opatření vývoj pozitivní, můžeme rušit další opatření," vysvětlil Chlíbek. Rozvolňování pokládá za správný krok a upozorňuje, že nutnost drastických opatření končí. "Změna je možná i díky tomu, že je tu řada očkovaných lidí a mnoho lidí nákazu koronavirem prodělalo. Její dopady už nejsou tak závažné jako dřív," dodal Chlíbek. Covid je podle něj potřeba začít brát jako běžnou respirační chorobu, což už dělá čím dál víc států. S tím souhlasí i primář Pavel Dlouhý z infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, který je zároveň vedoucím jedné z odborných skupin Národního institutu pro zvládání pandemie. "Dostáváme se za vrchol současné vlny covidu a vzhledem k nakažlivější, ale mírnější variantě omikron nastal čas zahájit přechod k normálnímu životu," prohlásil.