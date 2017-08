Seznam couvá, pravdivost webů hodnotit nebude. Nevěděli jsme o tom, neschválili bychom to, říká šéf

před 2 hodinami

Seznam.cz zmírňuje podmínky pro reklamní službu Sklik, která měla připravit dezinformační servery o peníze. Informoval o tom výkonný ředitel Michal Feix. Vedení společnosti prý o záměru nevědělo. Kdyby ano, neschválilo by ho.

Praha - Seznam.cz plánoval zasáhnout proti dezinformačním serverům a nekvalitnímu obsahu. Kvůli tomu aktualizoval podmínky pro reklamní službu Sklik, které po zpravodajských serverech požadovaly dodržování etického kodexu. Takový krok by připravil některé dezinformační servery o část příjmů.

Teď ale společnost couvá. Vedení Seznamu podle slov výkonného ředitele Michala Feixe o změně nevědělo. Firma proto nebude určovat objektivnost zpravodajství.

"Představenstvo o záměru zpřísnit pravidla reklamy v oblasti zpravodajských webů nevědělo, a pokud by o ní ode mě vědělo, nepustilo by ji do realizace. Představenstvo a majitel společnosti si nepřeje, abychom se snažili určovat objektivnost a pravdivost zpravodajských webů, které jsou zařazeny do naší reklamní sítě. Proto jsme dnes z pravidel reklamy tato kritéria pro zpravodajské weby odebrali," odůvodnil rozhodnutí výkonný ředitel Seznam.cz.

O změnách informoval v sobotu server Aktuálně.cz. Informaci mu potvrdily čtyři zdroje ze společnosti. Také Seznam na webu spustil nová pravidla pro zpravodajské servery, které využívají reklamní službu Sklik.

"Pokud takový web nesplňuje některou z následujících podmínek, není na něm možné zobrazovat inzeráty Sklik (reklama Seznamu, pozn.red.), nebude zařazen v dalších článcích českého internetu ani na domovské stránce Seznam.cz," psal Seznam na stránce, která už není k dispozici.

Rozhodnutí Seznamu čelilo na sociálních sítích i kritice. Pravidelně ho napadal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, který kroky soukromé společnosti nazýval cenzurou. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) však kroky firmy v boji s dezinformacemi uvítal.

Oceňuji přístup Seznamu. Velmi dobrá metoda, jak čelit serverům, které záměrně šíří lživé informace. https://t.co/dY9tYyUkLi — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) August 5, 2017

Některé dezinformační servery jako New World Order Opposition otiskly údajný e-mail od společnosti Seznam, která je informuje o ukončení partnerství v reklamní službě Sklik. Autenticitu však zatím Seznam nepotvrdil. "Pokud je spolupráce ukončena, je zaslán e-mail," popsala mluvčí Seznamu Irena Zatloukalová. Podobný dopis otiskl i server iReportér.

Taktiku odříznout dezinformační servery od peněz z reklamy aplikuje ve světě řada korporací. Například světový telekomunikační gigant Vodafone z obav z poškozování své značky nařídil všem poskytovatelům reklamy, že nechtějí, aby se reklama na jejich produkty objevovala na dezinformačních serverech.

Některé společnosti nechtějí navíc na dezinformačních serverech inzerovat. V tuzemsku tak učinila například i Česká spořitelna.

Obrat společnosti Seznam byl v roce 2015 až 3,4 miliardy korun. Nejvíce se na obratu podílely příjmy z reklam ve službě Sklik, které představovaly více jak 40 procent všech reklamních tržeb Seznamu.