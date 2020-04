Senioři online. Po týdnech izolace zkrotili počítače a učí se ve virtuálních třídách

Coby nejohroženější skupina v době koronavirové pandemie se senioři ocitli v naprosté sociální izolaci. Nesmějí se stýkat se známými ani s rodinou, ze dne na den jim skončily i všechny zájmové kroužky. Vzdělávací centrum Elpida se rozhodlo, že je v tom nenechá a většinu svých kurzů překlopilo do online prostředí. Tuhle změnu skvěle zvládli i senioři, ve virtuálních třídách jsou dnes už jako doma.

Nezisková organizace Elpida provozuje dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory - v Praze 4 a v Praze 7. Ročně je navštíví kolem tří tisíc seniorů, kteří se zde učí cizí jazyky, práci s počítačem, mediální výchovu, ale také tu třeba cvičí jógu, žonglují nebo hrají šachy. A často sem chodí hned na několik kurzů, protože seniorské centrum pro ně znamená životní náplň i místo setkávání. Jenže 11. března se obě budovy po vyhlášení mimořádných vládních opatření zavřely a lidé důchodového věku se ocitli doma v absolutní izolaci.

Postupně se totiž přidala opatření, že jako riziková skupina by se raději neměli stýkat ani s vlastní rodinou. Přišli tak ze dne na den úplně o všechno, zbyly jim jen občasné telefonáty či zaťukání na dveře, že mají na klice nákup či pode dveřmi zásilku. Ti činorodější si však nechali na dálku od dětí či vnuků nainstalovat do počítače Skype. Oceňují, že se mohou vidět aspoň takto na dálku, že jim vnouče může ukázat na kameru obrázek či dcera na sdílené obrazovce názorně předvést, jak se dá třeba platit online, nebo si udělat videokonferenci s přáteli. A odtud už byl jen krok ke kurzům na dálku.

"Svět je zase takový, jak má být"

Centrum Elpida si uvědomilo, v jak těžké situaci se jejich klienti ocitli, a proto začali překlápět většinu kurzů do online prostředí. Do všech se mohou přihlásit jeho stávající klienti a vše je pro ně tentokrát zdarma. Když zbude místo, dočkají se i "nečlenové". Lektoři rovněž natočili na kanál YouTube řadu instruktážních videí, která jsou volně dostupná všem - třeba jak si zatančit, trénovat paměť, meditovat, jak upéct domácí chleba nebo jak žonglovat.

"Nechtěli jsme nechat klienty na holičkách. Od samého začátku jsme v kontaktu, lektoři s nimi komunikují telefonicky nebo přes Skype. Víme, jak je to teď pro seniory těžké a že potřebují pomoci," říká Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida.

Několik videí na YouTube a také několik názorných textových návodů se pak zaměřuje na zvládnutí platformy Whereby, která je pro kurzy Elpidy klíčová. Pomocí ní se účastníci přihlásí do virtuální učebny a mohou tak absolvovat hodinu se svým lektorem i se svými spolužáky z pohodlí domova. Mohou navštívit virtuální tvůrčí dílnu, čtenářský, filmový nebo šachový klub, dát si výuku cizího jazyka nebo společně plést z vlny a u toho jen tak povídat.

První ohlasy jsou úžasné. "Ráda bych vám poděkovala za výborný nápad uspořádat v téhle neveselé době kurzy online. Dneska jsem se zúčastnila výuky francouzštiny s paní lektorkou Claire de Villers a byl to velmi příjemně a užitečně strávený čas. Člověk má pocit, že je svět zase takový, jaký má být," napsala například do centra klientka Stanislava Bezděčková.

"Během prvního týdne jsme testovali a sami se seznamovali s tím, jak fungují virtuální učebny a komunikovali s lektory. Druhý týden jsme již psali našim klientům, jak se mají připojit, třetí týden ožilo více než třicet pravidelných kurzů," popisuje Bartoš, jak se jeho tým vypořádal se současnou situací.

Do virtuální učebny na výuku i za známými

"Zrovna teď jsem sledoval kurz italštiny. Lektorka tam měla několik seniorek, každá seděla u sebe doma, všechny v rámci videokonference ve virtuální třídě konverzovaly v italštině a po straně jim ještě běže textový chat, kde jim lektorka vypisovala slovíčka," popisuje ředitel centra Jiří Hrabě. "Pro seniory je to úplně nová věc, ale jsou strašně šťastní, že to takto funguje. Jak je jejich zvykem, tak i do virtuální třídy se dostaví dříve, aby si ještě stihli popovídat se svými kamarády a zůstávají i po hodině, protože jsou nadšení, že se zase všichni vidí."

Ukazuje se, že sociální kontakt je pro momentálně izolované seniory velmi zásadní. Natolik zásadní, že kvůli němu byli ochotni během pár dnů nejen přijmout, ale i vstřebat řadu technických novinek, které dosud odmítali. Kurzy jsou podle organizátorů nad očekávání navštěvované. Původně si mysleli, že půjde o jednotlivce, nicméně zájem projevily již desítky lidí a další přibývají. "Evidentně to všichni zvládají. Občas někdo z videokonferencí vypadne, nebo mu zamrzne počítač, ale i tohle překonají," popisuje Hrabě.

Organizaci oslovil i pražský magistrát s možnostmi rozšířit její online aktivity na celou Prahu. Ukazuje se totiž, že po zajištění primárních věcí jako je nákup potravin a léků na ně začala doléhat sociální izolace. Slovy ředitele Elpidy zkrátka potřebují "nastartovat svůj normální život".

Centrum proto rozšiřuje nabídku online kurzů i na "nečleny". Stačí si vybrat si z programu a zkusit se přihlásit. Recepční jim pak dá vědět, zda v daném kurzu ještě zbývá nějaké místo volné, limit je totiž 15 lidí. Jiné formáty, například online přednášky, takový limit nemají, stačí se jen přihlásit a poté v danou dobu kliknout na zaslaný odkaz.

Jak fungují online kurzy seniorského Centra Elpida Jazykové lekce a jiné interaktivní formáty včetně individuálních poraden přeneslo Centrum Elpida do virtuálních učeben na platformu whereby.com.

Whereby je jednoduchá virtuální učebna, do které se klienti, například jazykové skupinky v daný čas přihlásí, jednoduše, na tři kliknutí myší. Všichni se vidí a slyší, jde o komunikaci v přímém přenosu, lektoři mohou se studenty dělat společná cvičení, konverzovat, chatovat a ptát se jednotlivých účastníků.

Výuka je určená pro aktivní seniory, kteří umí zacházet s počítačem, mají buď notebook, kde bývají mikrofon i kamera zabudované v rámu nad monitorem, nebo počítaš s reproduktory a mikrofonem a také rychlé internetové připojení.

Elpida nabízí i otevřené skupiny pro nové zájemce bez ohledu na bydliště, stačí si vybrat z programu na www.elpida.cz/online a zavolat studijnímu oddělení na telefon 272 701 335 nebo se přihlásit na našich webových stránkách. Po obdržení přihlašovacího linku se mohou senioři připojit odkudkoliv.

Archiv YouTube je přístupný zdarma a bez registrace.

40 procent výuka, 60 procent vnoučata

"Včera jsem se asi šestkrát rozbrečela dojetím. Od chvíle, kdy jsem se odpojila z poslední hodiny, mi nepřetržitě zvonil telefon. Jednotliví klienti mi děkovali, jak se jim vrátila chuť do života a vyprávěli mi, jak teď byli sami," vypráví lektorka německého jazyka Zuzana Neradová.

Na dotaz, zda pro její svěřence je nyní důležitá z její hodiny nejen němčina, ale i chybějící sociální kontakt, odpovídá: "Ono to tak bylo vždycky i na naší klasické hodině. Šedesát procent tvořila němčina, čtyřicet procent výměna informací mezi sebou. V online hodině se to jen převrátilo. Čtyřicet procent se učíme, šedesát procent si vyprávíme, co jsme zrovna přečetli, nebo co dělají vnoučata. Já mám hrozně moc náhradních babiček a dědečků a všechny jejich vnoučky znám jménem," usmívá se.

Právě ohlasy na výuku na dálku v této pro seniory obzvlášť složité době jí prý ještě jasněji ukazují, že práce, kterou s kolegy dělají, dává smysl. A zdaleka nejde jen o vyučování. Sociální kontakt je zkrátka pro její žáky nyní ještě vzácnější a ještě důležitější. "Dříve mi volali, když jim něco nebylo jasné v německé gramatice, dnes mi volají i jen tak. Říkají mi, jak jsou rádi, že se konečně zase něco děje, že zase mohou dělat něco smysluplného a nejen doma ležet a dívat se na televizi," líčí.

Podle ní ale i tak není online výuka dostatečná náhrada, senioři potřebují fyzický kontakt. "Někteří mi říkají, že Elpida pro ně byla jediný důvod, jak si vzít něco pěkného na sebe a vyrazit z domu ven," podotýká Neradová. Všichni se už proto těší na klasické hodiny v kamenné budově, ale nyní jsou rádi, že se mohou sejít aspoň virtuálně. "No ale zase se k nám díky výuce z domova mohla přidat jedna bývalá účastnice, která je nyní po operaci kyčlí," dodává.

"Když jsme docházeli na hodiny němčiny na Pankrác, tak jsme to pojali společensky a zašli jsme si ještě na kafíčko. To teď sice odpadá, ale stejně mi to přijde jako bezvadný nápad a jsem centru moc vděčná, že nám takovéto online hodiny umožnilo," říká jedna z žaček Marie Votípková. Nad otázkou, jak zvládla moderní technologie a aplikace potřebné pro vstup do virtuální třídy, se pousměje: "Je mi sice již 75 let, ale stále mám ještě malý pracovní úvazek, takže počítač používám dnes a denně. Návod byl navíc velice jasný a jednoduchý."

Virtuální učebny také ona oceňuje i kvůli sociálnímu kontaktu. "Tahle nabídka přišla v pravou chvíli. Situace pro nás seniory opravdu není jednoduchá. Nemůžete nikam, ani na chalupu, když ji máte uprostřed vesnice a musíme respektovat pravidla. Učit se doma sama není ono, tohle pro mě znamená úžasné povzbuzení. Lektorka Zuzka nás zase krásně uvedla do němčiny a navíc bylo skvělé, že jsme se opět viděly s kmenovými účastnicemi," líčí Marie Votípková.

Každá krize je k něčemu dobrá. Seniorské centrum totiž donutila během pár dnů zprovoznit kurzy na dálku, a ty pak mohou využít i po koronavirové epidemii. Bude totiž rázem dostupné pro lidi z celé České republiky a také pro ty, kteří třeba bydlí v Praze a i nedaleko jejich vzdělávacích středisek, ale mají zdravotní problémy, které jim neumožňují fyzicky se dostavit.

A jak může fungovat jóga, žonglování nebo šachy online? "Lektor vás učí žonglovací triky, vy je opakujete po něm a on vás opravuje. Podobné je to se cviky v józe. Limitující je pouze jeden záběr kamery, lektoři jsou zvyklí obcházet klienty ze všech stran a třeba jim korigovat držení těla," líčí Hrabě. "A šachy? Záběr jde na šachovnici, díváte se, jak táhne kolega a bavíte se u toho. Učíme se my i senioři za pochodu, ale zjišťujeme, že všechno jde, když se chce. A to my chceme," uzavírá šéf Elpidy.

Video: Youtuberem v šedesáti. Tak probíhá kurz "oldtuberingu"