Senátorka Chalánková vstoupila do klubu ODS. Reagovala na úmrtí šéfa Senátu Kubery

Bezpartijní senátorka za Prostějovsko Jitka Chalánková vstoupila do klubu ODS. Někdejší politička TOP 09 řekla, že tak učinila po delších jednáních s vedením senátorů občanské demokracie i v reakci na úmrtí šéfa horní komory Jaroslava Kubery (ODS).

Chalánková podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila nabídla své členství den po Kuberově úmrtí, 21. ledna. "My jsme následně o její žádosti hlasovali a byla přijata," uvedl.

Chalánková s klubem dlouhodobě spolupracovala a o svém zařazení jednala už loni se zesnulým šéfem Senátu. Senátorka řekla, že se pro vstup rozhodla také kvůli tomu, aby nebylo možné zpochybňovat nárok ODS na mandát předsedy horní komory.

"Netajím se tím, že jsme měli (s Kuberou) na mnohé věci stejný názor," uvedla Chalánková. Pro vstup do klubu se rozhodla senátorka, jejíž mandát skončí za čtyři roky, také proto, že chce efektivněji plnit slib voličům - přinášet "pravicová řešení se silným sociálním akcentem".

Jednání o volbě Kuberova nástupce v čele horní komory začnou 5. února, tedy dva dny potom, co se s ním veřejnost rozloučí. Podle dřívějšího vyjádření prvního místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky by se volba mohla uskutečnit na mimořádné schůzi Senátu, která by se konala v první polovině února.

Kandidáty budou moci podle zákona o senátním jednacím řádu navrhovat senátní volební komisi senátorské kluby i jednotliví senátoři "nejpozději 24 hodin před zahájením volby".