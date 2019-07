Babišovy audity jsou tajné, vzkázala senátorům po českých úřadech i Evropská komise

Speciální senátní komise vedená senátorem Zdeňkem Nytrou si určila cíl, že nezávisle vyhodnotí dvě předběžné auditní zprávy Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Komise ale ke své práci nebude mít oficiální podklady. Podle zjištění Aktuálně.cz jí oba dokumenty Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii odepřelo poskytnout. Zastoupení bylo poslední instancí, kam se komise mohla obrátit. Už dříve jí odmítla vyhovět česká ministerstva. Senátoři přesto hodlají v práci pokračovat.

Návrh první auditní zprávy dorazil do Česka koncem května. Především prověřoval rozdělování dotací pod správou ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí. Stejně tak se vyjádřil, že premiér Babiš stále uplatňuje vliv v holdingu Agrofert, který převedl do svěřenských fondů, čímž se nachází ve střetu zájmů. Druhou zprávu obdrželo Česko v červnu, kontrole audit podrobil hlavně dotace spadající pod ministerstvo zemědělství.

Dočasná komise Senátu k návrhům auditních zpráv, jak se těleso oficiálně jmenuje, chtěla vznést kvalifikovaný závěr, do jaké míry jsou dokumenty závažné. Na příslušných ministerstvech si je proto vyžádala, ale neuspěla. Resorty odpověděly, že Evropská komise šetření neuzavřela, proto senátorům nelze vyhovět. Podle zjištění Aktuálně.cz jim minulý týden stejnou odpověď dalo i Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii.

"Auditní šetření Evropské komise doposud nebyla ukončena, tudíž závěry obsažené v návrzích těchto auditních zpráv jsou pouze prozatímní a mohou se měnit v průběhu dalších fází auditních šetření," sdělil Aktuálně.cz mluvčí zastoupení Petr Janoušek s tím, že by postoupení dokumentů mohlo ohrozit řádný průběh auditu. V tomto smyslu podle informací Aktuálně.cz napsal senátní komisi dopis 18. července český velvyslanec při EU Jakub Dürr.

Nejde o svévolné rozhodnutí českého zastoupení v Bruselu. Velvyslance k němu nutí oficiální postoj Evropské komise, jejíž orgány audit provádějí. "Dotčené návrhy auditních zpráv byly Evropskou komisí označeny za důvěrné až do skončení šetření," upozornil mluvčí Janoušek. Podle informací Aktuálně.cz Evropská komise stejným způsobem zavázala k mlčenlivosti i česká ministerstva, jež senátorům, kteří si o dokumenty řekli 2. července, nevyhověla.

Je to nesmysl, reaguje předseda senátní komise

"Pořád si myslíme, že to je nesmysl, protože nařízení Evropské unie hovoří o zveřejňování dokumentů. My je nehodláme zveřejňovat, my s nimi hodláme pracovat," reagoval pro Aktuálně.cz předseda komise Zdeněk Nytra (za ODS). Komise se znovu sejde ve čtvrtek 25. července odpoledne. Nytra podle svých slov kolegům předloží dva návrhy, jak by si představoval další postup.

Zatím zůstává zdrženlivý. Svou představu chce nejprve předestřít kolegům z komise. Z jeho vyjádření pro Aktuálně.cz však plyne, že by měla v práci pokračovat. "Obecně lze říct, že budeme pracovat s tím, co máme k dispozici, tedy neoficiální překlad první předběžné auditní zprávy," upozornil Nytra na dokument, který na konci května unikl do médií a na jehož obsah upozornily Hospodářské noviny.

Druhý audit týkající se zemědělských dotací obdrželo Česko v důvěrném režimu, Brusel sem poslal jedinou fyzickou kopii. Její obsah se do médií dostal jen zprostředkovaně. Senátoři tak toho v rukou příliš nemají. Vyvstává otázka, zda komise dostojí svému cíli. Součástí jejího úkolu, jak si ho stanovila, je i dohled nad řádnou odpovědí české strany na předběžná zjištění, po které Evropská komise šetření uzavře a vznese finální verdikt.

Rána od ministerstva spravedlnosti

Senátoři tento týden dostali další pomyslnou ránu. Od ministerstva spravedlnosti si pro svou práci vyžádali informaci, kdo je skutečným vlastníkem Agrofertu. Resort zřizuje přístup k údajům o skutečném majiteli stanovenému okruhu osob podle zákona o veřejných rejstřících. Ministerstvo spravedlnosti by reálného majitele Agrofertu minimálně mohlo znát. Přesto v úterý komisi napsalo, že se s ní o své informace nepodělí.

"Jedinou zákonnou cestou, jakou je možné z pozice dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv požadované informace z Informačního systému evidence skutečných majitelů obstarat, je obrátit se na příslušný rejstříkový soud a prokázat zájem v souvislosti s předcházením páchání vymezených trestných činů," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Senát se proti zdrženlivosti vlády ve středu ozval. V usnesení jednak kabinet vybídl, aby se senátní komisí v čele s Nytrou začal spolupracovat. Současně jeho dosavadní postoj označil za pohrdání Senátem. Vláda odmítla vyslat zástupce tří klíčových ministerstev - financí, pro místní rozvoj a zemědělství -, aby se stali součástí komise. Odsuzující usnesení podpořilo 57 senátorů, nepřipojili se k němu jen zákonodárci ANO a pět reprezentantů ČSSD.

Podle první předběžné auditní zprávy je premiér Andrej Babiš stále rozhodující silou v holdingu Agrofert, Česko by tak mohlo přijít na dotacích o 451 milionů korun. Předběžné závěry druhé zprávy jsou obdobné. Na jejím základě Státní zemědělský intervenční fond zastavil proplácení subvencí pro Agrofert a firmy spjaté s rodinou ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), které byly schváleny po 9. únoru 2017. Tehdy vstoupil v platnost zákon o střetu zájmů. Právě na něj se Babiš odvolává, že ho dodržuje.